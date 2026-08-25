Thông tin Xe máy điện siêu tiết kiệm Dat Bike Era dành cho gia đình, cân đời thực Mỗi tháng, tiền nhiên liệu và chi phí bảo dưỡng luôn là khoản chi cố định đối với nhiều gia đình. Nếu chiếc xe được sử dụng để đi làm, đưa đón con, đi chợ hay giải quyết các công việc hằng ngày, tổng chi phí sau vài năm có thể cao hơn đáng kể so với giá mua ban đầu. Chính vì vậy, khi lựa chọn phương tiện, nhiều người không còn chỉ quan tâm đến mức giá lúc mua mà còn cân nhắc khả năng tiết kiệm trong suốt quá trình sử dụng.

Đó cũng là hướng phát triển của Dat Bike Era - dòng xe điện được thiết kế cho nhu cầu di chuyển thực tế của gia đình Việt. Thay vì tập trung vào những công nghệ mang tính trình diễn, mẫu xe máy điện Dat Bike này ưu tiên sự tiện dụng, chi phí vận hành hợp lý và trải nghiệm sử dụng hằng ngày.

Tiết kiệm không chỉ ở giá mua mà còn trong suốt quá trình sử dụng

Một chiếc xe được đánh giá là tiết kiệm không đơn thuần vì có mức giá dễ tiếp cận. Điều người dùng quan tâm hơn là số tiền phải chi trong nhiều năm sử dụng, từ nhiên liệu, bảo dưỡng đến những khoản phát sinh khi vận hành.

Với nhiều gia đình, một phương tiện phù hợp cần đáp ứng đồng thời các tiêu chí:

Chi phí năng lượng hợp lý.

Ít phải bảo dưỡng định kỳ.

Dễ sử dụng với nhiều thành viên trong gia đình.

Đủ tiện nghi để phục vụ việc đi lại mỗi ngày.

Đây cũng là những yếu tố được Dat Bike Era hướng đến ngay từ khi phát triển sản phẩm.

Thiết kế phục vụ đúng những nhu cầu di chuyển hằng ngày

Không ít gia đình chỉ sử dụng một chiếc xe cho nhiều mục đích khác nhau. Buổi sáng đưa con đến trường, sau đó đi làm, chiều ghé siêu thị hoặc chợ, cuối tuần lại chở thêm đồ dùng cho cả nhà. Những nhu cầu tưởng chừng rất quen thuộc này lại quyết định chiếc xe có thực sự tiện dụng hay không.

Để đáp ứng điều đó, Dat Bike Era được trang bị nhiều chi tiết mang tính thực tế:

Cốp xe dung tích 50L, đủ chứa mũ bảo hiểm, áo mưa, túi xách, balo hoặc đồ mua sắm.

Chiều cao yên 750 mm giúp nhiều người dùng, đặc biệt là phụ nữ, dễ chống chân khi dừng xe.

Trọng lượng khoảng 112 kg, thuận tiện khi dắt xe, quay đầu hoặc di chuyển trong ngõ nhỏ và bãi đỗ xe.

Quãng đường lên đến 200 km sau mỗi lần sạc, phù hợp với lịch trình đi lại của nhiều gia đình.

Những thông số này không chỉ tạo sự thuận tiện trong quá trình sử dụng mà còn giúp giảm bớt những bất tiện thường gặp khi phải di chuyển liên tục trong đô thị.

Bài toán tiết kiệm được giải quyết từ nhiều khía cạnh

Nhắc đến xe điện, nhiều người thường nghĩ ngay đến việc giảm tiền xăng. Tuy nhiên, khả năng tiết kiệm của xe máy điện Dat Bike còn đến từ nhiều yếu tố khác.

Giảm chi phí năng lượng

Bộ pin thế hệ thứ 6 dung lượng 4,3 kWh cho phép xe di chuyển tới 200 km sau mỗi lần sạc đầy. Với nhu cầu đi lại thông thường, nhiều người chỉ cần sạc vài lần mỗi tuần, góp phần giảm đáng kể chi phí năng lượng so với xe máy chạy xăng.

Ít phát sinh chi phí bảo dưỡng

Xe máy xăng cần thay dầu nhớt, vệ sinh lọc gió, thay bugi và thực hiện nhiều hạng mục bảo dưỡng định kỳ. Trong khi đó, Dat Bike Era sử dụng động cơ Side Motor công suất 5 kW hợp tác phát triển cùng FCC Nhật Bản với hệ truyền động được tối ưu để giảm nhu cầu bảo dưỡng. Người dùng không phải thường xuyên bôi trơn hay điều chỉnh hệ truyền động, từ đó tiết kiệm thêm chi phí và thời gian chăm sóc xe.

Tiết kiệm cả thời gian sử dụng

Không phải ghé cây xăng thường xuyên hay dành nhiều thời gian cho việc bảo dưỡng định kỳ cũng là một lợi ích đáng kể. Với nhiều gia đình bận rộn, việc giảm bớt những công việc lặp lại này giúp quá trình sử dụng xe trở nên nhẹ nhàng và thuận tiện hơn.

Công nghệ phục vụ trải nghiệm sử dụng thực tế

Bên cạnh khả năng tiết kiệm, xe máy điện Dat Bike còn được trang bị nhiều tính năng hỗ trợ người dùng trong quá trình di chuyển hằng ngày.

Một trong những điểm đáng chú ý là hệ thống sạc tích hợp (Integrated Charger), cho phép cắm trực tiếp vào ổ điện dân dụng mà không cần mang theo cục sạc rời. Trên phiên bản Era E1, người dùng có thể lựa chọn ba chế độ sạc gồm:

Standard (1.200W): Sạc đầy trong khoảng 3 giờ 30 phút.

Sạc đầy trong khoảng 3 giờ 30 phút. Fast (1.800W): Rút ngắn thời gian sạc xuống khoảng 2 giờ 15 phút.

Rút ngắn thời gian sạc xuống khoảng 2 giờ 15 phút. Boost (2.700W): Chỉ 15 phút sạc có thể bổ sung đủ năng lượng để di chuyển khoảng 30 km.

Ngoài ra, xe còn được tích hợp nhiều tính năng hỗ trợ như Hill Assist giúp khởi hành ngang dốc, Cruise Control hỗ trợ duy trì tốc độ ổn định, khóa và mở xe qua ứng dụng, tìm xe trong bãi đỗ, chống trộm và cập nhật phần mềm OTA để bổ sung tính năng mới theo thời gian.

Vì sao Dat Bike Era phù hợp với gia đình?

Điểm khác biệt của Dat Bike Era không nằm ở một thông số riêng lẻ mà ở cách các trang bị được kết hợp để phục vụ nhu cầu sử dụng thực tế. Cốp xe lớn giúp mang theo nhiều đồ dùng, yên thấp và trọng lượng nhẹ tạo cảm giác dễ điều khiển, trong khi quãng đường di chuyển dài giúp giảm tần suất sạc.

Mức giá khởi điểm từ 29,9 triệu đồng cũng mở ra thêm cơ hội để nhiều gia đình tiếp cận phương tiện điện mà vẫn đáp ứng đầy đủ những nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống hằng ngày.

Lựa chọn đáng cân nhắc cho bài toán chi tiêu lâu dài

Một chiếc xe gia đình không nhất thiết phải sở hữu những thông số nổi bật nhất, mà cần đáp ứng tốt các nhu cầu sử dụng mỗi ngày và giúp giảm bớt chi phí trong thời gian dài. Từ khả năng vận hành, sự tiện dụng đến chi phí sử dụng, Dat Bike Era cho thấy định hướng tập trung vào những giá trị thiết thực mà người dùng có thể cảm nhận trong quá trình đồng hành cùng chiếc xe.

Đối với các gia đình đang tìm kiếm một phương tiện tiết kiệm, dễ sử dụng và phù hợp với nhịp sống đô thị, Xe máy điện Dat Bike là lựa chọn đáng cân nhắc để thay thế xe máy xăng trong hành trình di chuyển hằng ngày.

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