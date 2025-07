Pháp luật Xe máy va chạm với ô tô trên đèo Tà Nung làm một thiếu nữ tử vong tại chỗ Vụ tai nạn xảy ra giữa xe máy và xe ô tô trên đèo Tà Nung, phường Cam Ly - Đà Lạt (Lâm Đồng) làm một thiếu nữ 14 tuổi tử vong ngay tại hiện trường.

Vụ tai nạn làm một thiếu nữ tử vong tại hiện trường

Thông tin ban đầu vào khoảng 18h15 ngày 17/6, tại đoạn giữa đèo Tà Nung thuộc Tỉnh lộ 725, địa giới hành chính phường Cam Ly - Đà Lạt xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô và một xe máy.

Thời điểm trên trời mưa lớn, xe máy do anh N.N.K (18 tuổi) trú điều khiển chở theo em T.T.T (14 tuổi) cùng xã Nam Ban Lâm Hà (Lâm Đồng) hướng Đà Lạt xuống đèo thì bất ngờ té ngã va chạm với xe ô tô do ông H.A.D (46 tuổi), ngụ phường Lâm Viên - Đà Lạt (Lâm Đồng) điều khiển chạy hướng ngược lại.

Thời điểm xảy ra tai nạn trên đèo Tà Nung trời mưa lớn

Hậu quả vụ va chạm khiến em T.T.T. tử vong tại chỗ, anh K bị đa chấn thương được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Lâm Đồng.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.