Xe tăng Thái Lan lắp khung chống drone và loạt động thái quân sự đáng chú ý Thái Lan thử nghiệm khung lưới chống UAV cho T-84 Oplot-T, Indonesia mua tiêm kích M-346F và Nga duy trì tàu ngầm Borei đến năm 2060.

Quân đội các nước đang tích cực điều chỉnh chiến thuật và mua sắm trang thiết bị nhằm thích ứng với môi trường chiến tranh hiện đại. Đáng chú ý, hình ảnh xe tăng T-84 Oplot-T của Thái Lan xuất hiện với khung chống máy bay không người lái (UAV) cho thấy làn sóng gia cố giáp đang lan sang Đông Nam Á, bên cạnh các thương thái quân sự lớn từ Indonesia và Nga.

Thái Lan thử nghiệm khung chống drone gấp gọn cho xe tăng T-84 Oplot-T

Hình ảnh xuất hiện ngày 29/7 cho thấy xe tăng chiến đấu chủ lực T-84 Oplot-T của Lục quân Thái Lan được trang bị khung lưới thép che nóc tháp pháo có khả năng gấp gọn. Thiết kế này tạo một khoảng cách đệm nhất định nhằm cản phá hoặc kích nổ sớm các loại đầu đạn do UAV thả xuống trước khi tiếp xúc với lớp giáp chính.

Xe tăng Oplot-T của Thái Lan với khung lưới chống drone gấp gọn trên nóc tháp pháo. Ảnh: X

Cấu hình cải tiến sử dụng khung ống thép nhẹ kết hợp các bản lề và thanh chống chéo. Khung có thể hạ xuống khi di chuyển qua các khoảng không hẹp như gầm cầu hay ngụy trang dưới tán cây, đồng thời không cản trở góc quay của pháo chính và tầm quan sát của kíp lái. Dù vậy, giới phân tích đánh giá đây chỉ là giải pháp tạm thời do các dòng drone FPV hiện đại vẫn có thể lách qua khoảng hở để tấn công khoang động cơ hoặc đuôi tháp pháo.

Indonesia chốt hợp đồng mua 12 tiêm kích M-346F Block 20 từ Italy

Bên cạnh biến động về lực lượng tăng thiết giáp tại Thái Lan, Indonesia cũng chính thức kí hợp đồng mua 12 máy bay chiến đấu hạng nhẹ M-346F Block 20 do tập đoàn Leonardo (Italy) sản xuất. Thỏa thuận bao gồm máy bay, chương trình huấn luyện và dịch vụ bảo dưỡng, dự kiến bắt đầu bàn giao từ năm 2030.

Máy bay huấn luyện chiến đấu M-346F Block 20 của Leonardo, mẫu Indonesia vừa đặt mua 12 chiếc. Ảnh: Leonardo

M-346F Block 20 được trang bị radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA), hệ thống liên kết dữ liệu Link 16 và buồng lái hiện đại. Việc đưa M-346F vào vận hành giúp Không quân Indonesia lấp khoảng trống huấn luyện giữa phi đội phản lực cơ bản và các dòng tiêm kích chủ lực như F-16 hay Rafale, qua đó tối ưu hóa chi phí giờ bay.

Nga duy trì tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borei đến năm 2060

Ở mảng hải quân chiến lược, Tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Alexander Moiseyev, thông báo các tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo thuộc Đề án 955 Borei và 955A Borei-A sẽ tiếp tục hoạt động thêm 30 đến 40 năm. Kế hoạch này kéo dài thời gian phục vụ của lớp tàu ngầm này tới thập niên 2050 hoặc 2060 nhờ kiến trúc thiết kế dạng module linh hoạt.

Tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borei-A của Hải quân Nga, xương sống lực lượng răn đe trên biển tới giữa thế kỉ. Ảnh: Telegram

Mỗi tàu ngầm lớp Borei có lượng giãn nước khi lặn 24.000 tấn, trang bị 16 tên lửa đạn đạo Bulava với tầm bắn từ 8.300 km đến hơn 9.300 km. Đáng chú ý, phần lớn các tàu thuộc lớp này hiện được phân bổ cho Hạm đội Thái Bình Dương, đóng vai trò nòng cốt trong lực lượng răn đe hạt nhân trên biển của Nga tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.