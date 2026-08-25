Mẹo vặt Xếp hạng may mắn 12 con giáp ngày 26/8/2026: Tuổi Mão chạm 10 điểm, tuổi Mùi cần thận trọng lời nói Xếp hạng may mắn tài lộc 12 con giáp ngày 26/8/2026 gọi tên tuổi Mão ở vị trí đầu bảng với 10/10 điểm. Tuổi Dần cũng có một ngày nhiều cơ hội, còn tuổi Mùi cần đặc biệt cẩn trọng trong giao tiếp và chuyện tình cảm.

Ngày 26/8/2026 mang đến những sắc thái khá khác nhau cho 12 con giáp. Có người bước vào ngày mới với công việc thuận đường, tài chính có thêm tin vui và chuyện tình cảm cũng dễ chịu. Một số tuổi khác lại cần chậm hơn trong cách nói chuyện, kiểm soát chi tiêu hoặc dành thêm thời gian nghỉ ngơi.

Xếp hạng may mắn 12 con giáp ngày 26/8/2026: Tuổi Mão dẫn đầu với 10 điểm Xét trên các phương diện công việc, tài chính, tình cảm và sức khỏe, tuổi Mão là con giáp có vận trình nổi bật nhất trong ngày 26/8/2026 với số điểm tuyệt đối 10/10. Theo sau là tuổi Dần với 9,5 điểm, còn tuổi Mùi đứng cuối bảng khi cần thận trọng hơn trong giao tiếp và các mối quan hệ. Thứ tự xếp hạng may mắn 12 con giáp ngày 26/8/2026 cụ thể như sau: Hạng 1: Tuổi Mão - 10/10

Hạng 2: Tuổi Dần - 9,5/10

Hạng 3: Tuổi Sửu - 8,5/10

Hạng 4: Tuổi Thân - 8/10

Hạng 5: Tuổi Dậu, Tuổi Tuất - 7,5/10

Hạng 6: Tuổi Tỵ, Tuổi Hợi - 7/10

Hạng 7: Tuổi Ngọ - 6,5/10

Hạng 8: Tuổi Tý - 6/10

Hạng 9: Tuổi Thìn - 5,5/10

Hạng 10: Tuổi Mùi - 5/10 Xét trên các phương diện công việc, tài chính, tình cảm và sức khỏe, tuổi Mão là con giáp có vận trình nổi bật nhất trong ngày 26/8/2026 với số điểm tuyệt đối 10/10. Theo sau là tuổi Dần với 9,5 điểm, còn tuổi Mùi đứng cuối bảng khi cần thận trọng hơn trong giao tiếp và các mối quan hệ. Thứ tựcụ thể như sau:

Nhóm may mắn nổi bật: Tuổi Mão, Dần mở ra nhiều cơ hội

Tuổi Mão - 10/10: Công việc có người nâng đỡ, tài lộc liên tiếp báo tin vui

Nếu bạn tuổi Mão, ngày 26/8 có thể bắt đầu khá nhẹ nhàng nhưng càng về sau càng dễ xuất hiện những tín hiệu tích cực. Một công việc tưởng phải mất nhiều thời gian xử lý có thể được người khác hỗ trợ đúng lúc, hoặc một mối quan hệ quen biết trở thành cầu nối giúp kế hoạch tiến nhanh hơn.

Công việc là điểm sáng rõ nhất. Đây là thời điểm tuổi Mão có thể nghĩ đến chuyện mở rộng phạm vi hoạt động, tìm thêm khách hàng hoặc đẩy nhanh một dự định đã chuẩn bị từ trước. Bạn không nhất thiết phải tự mình làm tất cả, bởi sự phối hợp tốt với những người xung quanh có thể giúp hiệu quả tăng đáng kể.

Tài chính cũng có nhiều tín hiệu vui. Khoản thưởng, hoa hồng, lợi nhuận hoặc một nguồn tiền ngoài dự tính có thể xuất hiện. Tuy nhiên, tiền về thuận lợi không đồng nghĩa với việc nên chi tiêu theo cảm hứng. Giữ lại một phần cho mục tiêu dài hạn vẫn là lựa chọn hợp lý.

Chuyện tình cảm của tuổi Mão khá dễ chịu. Người độc thân có thể gặp một người tạo thiện cảm thông qua bạn bè hoặc một cuộc gặp tình cờ. Với người đã có đôi, sự quan tâm từ gia đình và người thân giúp ngày mới thêm ấm áp.

Sức khỏe nhìn chung ổn, nhưng bạn vẫn nên điều chỉnh những thói quen sinh hoạt thiếu điều độ để tránh mệt mỏi khi lịch làm việc trở nên dày hơn.

Chi tiết thú vị về tuổi Mão: Điểm đáng chú ý trong ngày không chỉ nằm ở tiền bạc mà còn ở những người xuất hiện đúng thời điểm. Một lời giới thiệu, một sự hỗ trợ hoặc một cuộc trò chuyện ngắn có thể mở ra cơ hội đáng giá.

Lời khuyên cho tuổi Mão: Có cơ hội thì nên nắm lấy, nhưng đừng để sự thuận lợi khiến mình chủ quan.

Công việc: Chủ động triển khai các kế hoạch đang có tín hiệu tốt.

Kinh tế: Có tin vui nhưng vẫn cần kiểm soát chi tiêu.

Tình duyên: Cởi mở hơn với những cuộc gặp gỡ mới.

Sức khỏe: Điều chỉnh thói quen sinh hoạt chưa hợp lý.

Giờ thuận lợi tham khảo: 10h - 12h.

Tuổi Dần - 9,5/10: Công danh rộng đường, thu nhập có cơ hội tăng thêm

Nếu bạn tuổi Dần, những khó khăn từng mất nhiều công sức giải quyết trước đây có thể bắt đầu mang lại giá trị trong ngày 26/8. Kinh nghiệm tích lũy giúp bạn xử lý công việc chắc chắn hơn, nhờ đó một số cơ hội mới cũng dễ xuất hiện.

Sự nghiệp có khả năng tiến thêm một bước. Một nhiệm vụ quan trọng, dự án đang triển khai hoặc cơ hội thể hiện năng lực có thể giúp bạn tạo được dấu ấn rõ ràng. Thay vì chạy theo quá nhiều hướng, tuổi Dần nên tập trung vào lĩnh vực mình thực sự có thế mạnh.

Tài chính không nhất thiết xuất hiện một khoản tiền quá lớn, nhưng nguồn thu khá ổn định. Công việc chính và việc phụ đều có thể tạo thêm dư địa cải thiện thu nhập nếu bạn biết tập trung nguồn lực đúng chỗ.

Tình cảm cũng tương đối ngọt ngào. Những hiểu lầm trước đó có cơ hội được giải quyết nếu hai người chịu ngồi lại nói chuyện. Người độc thân có thể mở rộng vòng tròn quan hệ thông qua bạn bè hoặc các hoạt động tập thể.

Điểm cần lưu ý là sức khỏe. Công việc tiến triển thuận lợi dễ khiến tuổi Dần quên mất thời gian nghỉ ngơi, ăn uống và vận động.

Chi tiết thú vị về tuổi Dần: Thành quả trong ngày không chỉ đến từ vận may mà còn là kết quả của những kinh nghiệm đã tích lũy sau các giai đoạn khó khăn trước đó.

Lời khuyên cho tuổi Dần: Tập trung vào thế mạnh sẽ hiệu quả hơn cố gắng làm quá nhiều việc cùng lúc.

Công việc: Ưu tiên những nhiệm vụ có khả năng tạo bước tiến rõ rệt.

Kinh tế: Có thể mở rộng nguồn thu nhưng không nên đầu tư dàn trải.

Tình duyên: Một cuộc trò chuyện chân thành giúp tháo gỡ nhiều khúc mắc.

Sức khỏe: Đừng hy sinh thời gian nghỉ ngơi cho công việc.

Giờ thuận lợi tham khảo: 12h - 14h.

Nhóm vận trình thuận lợi: Tuổi Sửu, Thân, Dậu và Tuất

Tuổi Sửu - 8,5/10: Tài chính có tín hiệu tốt, công việc cần kiểm tra kỹ

Ngày của tuổi Sửu có thể bắt đầu với một kế hoạch tưởng đã nằm gọn trong tay, nhưng một tình huống bất ngờ khiến lịch trình phải thay đổi. Đây không phải vấn đề quá lớn, song bạn cần bình tĩnh hơn bình thường.

Trong công việc, một chi tiết nhỏ nếu bị bỏ qua có thể kéo theo nhiều việc phải xử lý lại. Khi gặp vấn đề vượt quá kinh nghiệm của mình, đừng ngần ngại hỏi người có chuyên môn.

Tài chính lại có sắc thái tích cực hơn. Nguồn tiền có xu hướng cải thiện và những kế hoạch dài hạn bắt đầu cho thấy triển vọng. Dù vậy, các quyết định lớn vẫn nên được cân nhắc kỹ.

Tình cảm của tuổi Sửu tương đối sáng, nhất là với người độc thân. Một mối quan hệ đang tìm hiểu có thể tiến thêm nếu hai bên dành nhiều thời gian trò chuyện.

Sức khỏe cần được quan tâm vì áp lực công việc dễ khiến cơ thể mệt mỏi và thiếu tập trung.

Lời khuyên cho tuổi Sửu: Chậm lại để kiểm tra kỹ đôi khi lại là cách nhanh nhất để tránh phải làm lại.

Công việc: Chú ý từng chi tiết.

Kinh tế: Có triển vọng nhưng ưu tiên kế hoạch dài hạn.

Tình duyên: Đừng bỏ qua cơ hội tìm hiểu người mình quan tâm.

Sức khỏe: Nghỉ ngơi đầy đủ và chú ý an toàn khi đi lại.

Giờ thuận lợi tham khảo: 11h - 13h.

Tuổi Thân - 8/10: Công việc chạy đúng nhịp, tình cảm cần bớt lý trí

Nếu bạn tuổi Thân, ngày 26/8 không nhất thiết xuất hiện bước ngoặt lớn nhưng mọi việc vẫn có thể tiến triển theo nhịp khá ổn định. Bạn càng ít đặt áp lực phải hơn người khác, càng dễ tập trung làm tốt phần việc của mình.

Điều cần tránh là can thiệp quá sâu vào chuyện không thuộc trách nhiệm. Một lời góp ý đúng lúc có thể hữu ích, nhưng nói quá nhiều dễ biến cuộc trao đổi thành tranh luận.

Tài chính tương đối ổn định. Các quyết định liên quan đến đầu tư hoặc hợp tác kinh doanh vẫn nên được kiểm tra kỹ.

Trong chuyện tình cảm, người đã có đôi nên dành thêm thời gian lắng nghe. Đôi khi điều đối phương cần không phải một cách giải quyết mà chỉ là cảm giác được thấu hiểu. Người độc thân lại có cơ hội gặp gỡ thông qua bạn bè hoặc hoạt động tập thể.

Lời khuyên cho tuổi Thân: Làm tốt phần việc của mình và bớt cố giải quyết thay vấn đề của người khác.

Công việc: Tránh can thiệp quá sâu vào chuyện bên ngoài.

Kinh tế: Ổn định nhưng cần thận trọng với đầu tư.

Tình duyên: Lắng nghe nhiều hơn trước khi đưa ra lời khuyên.

Sức khỏe: Giữ cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi.

Giờ thuận lợi tham khảo: 13h - 15h.

Tuổi Dậu - 7,5/10: Có người gỡ nút thắt, đừng để công việc chiếm hết thời gian

Nếu bạn tuổi Dậu, một vấn đề khiến mình bận tâm trước đó có thể tìm được hướng xử lý nhờ sự hỗ trợ từ người khác. Khi đầu óc bớt vướng, khả năng quan sát và phản ứng nhanh của bạn cũng phát huy tốt hơn.

Công việc có thể đi từ rối sang rõ ngay trong ngày. Tuy vậy, một số tình huống vẫn yêu cầu bạn phải kiểm tra thông tin kỹ trước khi đưa ra quyết định.

Tài chính giữ ở mức tương đối ổn. Không có tín hiệu cần thay đổi kế hoạch lớn, nhưng việc quản lý những khoản chi nhỏ vẫn rất cần thiết.

Tình cảm có cơ hội tiến triển nếu bạn chủ động vừa đủ. Người độc thân nên dành thêm thời gian cho các cuộc gặp xã hội thay vì chỉ quanh quẩn với công việc.

Tuổi Dậu cũng cần nhớ dành thời gian nghỉ ngơi. Làm việc liên tục không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với hiệu quả cao hơn.

Lời khuyên cho tuổi Dậu: Đừng biến sự bận rộn thành lý do bỏ quên cuộc sống bên ngoài công việc.

Công việc: Tận dụng sự hỗ trợ nhưng vẫn cần chủ động.

Kinh tế: Duy trì cách chi tiêu có kế hoạch.

Tình duyên: Chủ động vừa đủ có thể tạo thêm cơ hội.

Sức khỏe: Bố trí thời gian nghỉ và giao lưu.

Giờ thuận lợi tham khảo: 11h - 13h.

Tuổi Tuất - 7,5/10: Kế hoạch vẫn trong tầm tay, tiền bạc cần giữ kỷ luật

Ngày của tuổi Tuất có thể xuất hiện vài vấn đề ngoài dự tính, khiến kế hoạch chậm lại. Tuy nhiên, nếu bám sát những gì đã chuẩn bị, bạn vẫn có khả năng đưa mọi việc trở về đúng hướng.

Điểm mạnh của tuổi Tuất là cách làm việc có kế hoạch. Thay vì phản ứng với tất cả vấn đề cùng lúc, hãy xử lý từng việc một.

Tài chính có hai mặt. Thu nhập từ công việc hoặc kinh doanh vẫn có tín hiệu tích cực, nhưng tiền vào nhiều không đồng nghĩa với việc có thể chi tiêu thoải mái.

Tình cảm dễ bị ảnh hưởng nếu bạn mang sự bực bội từ công việc về nhà. Gia đình lại là nơi giúp bạn lấy lại cân bằng tốt nhất vào cuối ngày.

Lời khuyên cho tuổi Tuất: Giữ đúng kế hoạch và đừng để áp lực công việc ảnh hưởng tới người thân.

Công việc: Xử lý từng vấn đề, tránh nóng vội.

Kinh tế: Thu nhập có thể tăng nhưng phải kiểm soát chi tiêu.

Tình duyên: Kiềm chế cảm xúc và dành thời gian cho gia đình.

Sức khỏe: Cần nghỉ thực sự sau một ngày nhiều việc.

Giờ thuận lợi tham khảo: 15h - 17h.

Nhóm cần giữ sự tỉnh táo: Tuổi Tỵ, Hợi và Ngọ

Tuổi Tỵ - 7/10: Công việc có lối ra, tiền bạc chưa nên mạo hiểm

Nếu bạn tuổi Tỵ, công việc ngày 26/8 có thể rơi vào trạng thái phải tự mình xử lý khá nhiều. Những vấn đề khó vẫn có cách tháo gỡ, nhưng sự hỗ trợ bên ngoài không nhiều như mong đợi.

Vì vậy, tuổi Tỵ không nên quá nhanh chóng đặt niềm tin vào một lời hứa hoặc đề nghị hợp tác chưa được kiểm chứng.

Tài chính chưa phải điểm sáng. Nếu đang cân nhắc đầu tư hoặc một quyết định liên quan đến số tiền lớn, bạn nên dành thêm thời gian xem xét.

Bù lại, chuyện tình cảm mang lại cảm giác dễ chịu. Người có đôi nhận được sự chia sẻ từ nửa kia, còn người độc thân có cơ hội gặp người tạo thiện cảm.

Sức khỏe cần được quan tâm vì làm việc quá sức, thiếu vận động hoặc ngủ không đủ dễ khiến cơ thể mệt mỏi.

Lời khuyên cho tuổi Tỵ: Những gì chưa rõ thì chưa nên đặt quá nhiều niềm tin hoặc tiền bạc vào đó.

Công việc: Tự chủ và kiểm tra kỹ các đề nghị hợp tác.

Kinh tế: Ưu tiên an toàn hơn lợi nhuận nhanh.

Tình duyên: Trân trọng người đang sẵn lòng đồng hành.

Sức khỏe: Nghỉ ngơi và vận động đều đặn hơn.

Giờ thuận lợi tham khảo: 14h - 16h.

Tuổi Hợi - 7/10: Công việc vẫn tiến triển dù cảm giác chưa được ghi nhận

Nếu bạn tuổi Hợi, điều khiến ngày mới thiếu thoải mái có thể không phải lượng công việc mà là cảm giác mình làm nhiều nhưng chưa được ghi nhận tương xứng.

Dù vậy, tuổi Hợi vẫn có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ nhờ cách làm việc khá lý trí. Đây cũng là lợi thế giúp bạn không để cảm xúc kéo hiệu suất đi xuống.

Tài chính cần thận trọng. Hạn chế những quyết định liên quan đến đầu tư, cho vay hoặc giao tiền dựa hoàn toàn vào niềm tin.

Tình cảm tương đối ấm áp. Người đồng hành có thể trở thành nơi để bạn chia sẻ những điều khó nói trong công việc.

Sức khỏe có thể giảm nếu bạn để suy nghĩ tiêu cực kéo dài quá lâu.

Lời khuyên cho tuổi Hợi: Tập trung vào giá trị công việc mình tạo ra thay vì chỉ chờ sự công nhận từ bên ngoài.

Công việc: Tiếp tục giữ chất lượng và làm rõ phần việc mình phụ trách.

Kinh tế: Hạn chế đầu tư và cho vay khi chưa chắc chắn.

Tình duyên: Chia sẻ cảm xúc nhưng đừng để cảm xúc quyết định tất cả.

Sức khỏe: Dành thời gian nghỉ và giảm suy nghĩ tiêu cực.

Giờ thuận lợi tham khảo: 13h - 15h.

Tuổi Ngọ - 6,5/10: Công việc có cơ hội mở rộng, tiền bạc cần giữ chặt

Nếu bạn tuổi Ngọ, ngày 26/8 phù hợp với cách làm việc chậm mà chắc. Một quyết định quá nhanh dễ khiến một việc đơn giản trở nên phức tạp.

Công việc vẫn có cơ hội tiến triển, nhất là khi bạn duy trì quan hệ tốt với đồng nghiệp và đối tác. Một mối quan hệ tưởng chỉ mang tính xã giao có thể mở ra thêm hướng đi cho sự nghiệp.

Tiền bạc là phần cần chú ý. Nếu có người hỏi vay hoặc đề nghị một phương án tài chính chưa rõ ràng, tuổi Ngọ nên cân nhắc khả năng thu hồi tiền trước khi đồng ý.

Tình cảm cũng cần sự rõ ràng. Người có đôi nên tránh để người ngoài hoặc những câu chuyện không đáng có làm khoảng cách giữa hai người lớn hơn.

Sức khỏe có thể bị ảnh hưởng bởi áp lực công việc và chuyện riêng.

Lời khuyên cho tuổi Ngọ: Việc gì chưa chắc thì đừng vội quyết chỉ vì ngại từ chối.

Công việc: Mở rộng quan hệ nhưng tránh hấp tấp.

Kinh tế: Thận trọng với việc cho vay.

Tình duyên: Chủ động trao đổi rõ ràng.

Sức khỏe: Nghỉ ngơi và chú ý an toàn khi di chuyển.

Giờ thuận lợi tham khảo: 12h - 14h.

Nhóm cần thận trọng hơn trong ngày: Tuổi Tý, Thìn và Mùi

Tuổi Tý - 6/10: Áp lực xuất hiện nhưng quý nhân có thể giúp tháo gỡ

Nếu bạn tuổi Tý, ngày 26/8 dễ bắt đầu bằng cảm giác mình đang phải xử lý nhiều hơn những gì người khác nhìn thấy. Công việc khó, kết quả chưa được ghi nhận hoặc chuyện cũ quay lại khiến tinh thần dễ xuống.

May mắn là tuổi Tý không phải tự giải quyết tất cả. Một đồng nghiệp, người quen hoặc người có kinh nghiệm có thể xuất hiện đúng lúc để đưa ra một lời gợi ý hữu ích.

Tài chính không phù hợp với các quyết định mạo hiểm. Một cơ hội đầu tư nghe hấp dẫn vẫn có thể chứa những yếu tố chưa được nhìn thấy.

Chuyện tình cảm cần mềm mỏng hơn. Căng thẳng trong công việc rất dễ biến thành những cuộc tranh luận không cần thiết với người thân.

Sức khỏe cũng chịu ảnh hưởng nhiều từ trạng thái tinh thần.

Lời khuyên cho tuổi Tý: Đừng cố thắng một cuộc tranh luận nếu điều bạn cần là giải quyết vấn đề.

Công việc: Giữ trách nhiệm và sẵn sàng tiếp nhận lời khuyên.

Kinh tế: Tránh đầu tư khi thông tin chưa rõ.

Tình duyên: Bình tĩnh trước những bất đồng nhỏ.

Sức khỏe: Nghỉ đầu óc và tập trung vào hiện tại.

Giờ thuận lợi tham khảo: 13h - 15h.

Tuổi Thìn - 5,5/10: Tiền bạc tạo áp lực, đừng ôm mọi trách nhiệm về mình

Nếu bạn tuổi Thìn, ngày 26/8 dễ trở nên nặng nề khi nhiều việc cùng xuất hiện. Công việc đòi hỏi tập trung, tiền bạc gây suy nghĩ và cảm xúc cũng dễ nhạy hơn bình thường.

Trong công việc, đây không phải lúc phù hợp để làm cho xong. Những nhiệm vụ quan trọng cần được xử lý tới nơi tới chốn.

Áp lực đáng kể nằm ở tài chính. Một khoản chi hoặc kế hoạch tiền bạc có thể khiến bạn phải suy nghĩ nhiều hơn dự kiến. Thay vì ép mình tìm ra lời giải ngay lập tức, hãy chia vấn đề thành từng phần.

Tình cảm cũng dễ xuất hiện hiểu lầm, nhưng chính những tình huống đó có thể giúp bạn nhận ra ai thực sự đáng tin.

Gia đình là điểm tựa tương đối lớn trong ngày.

Lời khuyên cho tuổi Thìn: Giải quyết đúng việc cần thiết trước, đừng cố gánh tất cả cùng lúc.

Công việc: Tập trung và tránh làm việc nửa vời.

Kinh tế: Kiểm tra kỹ thông tin trước khi quyết định.

Tình duyên: Tránh suy diễn khi chưa hiểu rõ vấn đề.

Sức khỏe: Giảm căng thẳng và duy trì sinh hoạt ổn định.

Giờ thuận lợi tham khảo: 8h - 10h.

Tuổi Mùi - 5/10: Cẩn trọng lời nói để tránh một ngày thêm rắc rối

Nếu bạn tuổi Mùi, ngày 26/8 không hẳn thiếu cơ hội nhưng phần lớn những tình huống khó xử lại có thể bắt đầu từ giao tiếp. Một thông tin chưa đầy đủ, lời nói bị hiểu khác ý hoặc việc khẳng định quan điểm quá nhanh dễ khiến bầu không khí căng thẳng.

Trong công việc, tuổi Mùi có thể gặp tình huống các bên chưa tìm được tiếng nói chung. Thay vì cố buộc người khác đồng ý, nên kiểm tra lại thông tin và trình bày rõ điều mình thực sự muốn nói.

Tài chính không hoàn toàn kém. Một số khoản tiền nhỏ từ công việc phụ hoặc nguồn thu ngoài có thể xuất hiện, nhưng chưa đủ để tạo ra thay đổi lớn.

Chuyện tình cảm cần nhiều kiên nhẫn. Một hiểu lầm nhỏ rất dễ thành cuộc tranh cãi nếu cả hai đều muốn nói mà không ai chịu nghe.

Sức khỏe cũng dễ bị ảnh hưởng bởi áp lực tinh thần. Nếu đang muốn thay đổi chế độ ăn hoặc cân nặng, nên lựa chọn phương pháp vừa sức và khoa học.

Chi tiết thú vị về tuổi Mùi: Chỉ cần kiểm tra lại một thông tin trước khi nói hoặc gửi đi, bạn có thể tránh được khá nhiều rắc rối trong ngày.

Lời khuyên cho tuổi Mùi: Nói chậm một chút và nghe thêm một chút có thể giúp ngày mới nhẹ nhàng hơn.

Công việc: Kiểm tra thông tin trước khi trao đổi.

Kinh tế: Có khoản thu nhỏ nhưng chưa nên mở rộng chi tiêu.

Tình duyên: Chờ cảm xúc dịu xuống trước khi giải quyết bất đồng.

Sức khỏe: Nghỉ ngơi và duy trì chế độ ăn, vận động phù hợp.

Giờ thuận lợi tham khảo: 13h - 15h.

Thông tin trong bài “Xếp hạng may mắn 12 con giáp ngày 26/8/2026” chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm và giải trí, giúp bạn có thêm một góc nhìn vui cho ngày mới; không nên dùng làm căn cứ cho các quyết định quan trọng về tài chính, sức khỏe, công việc hay các mối quan hệ.