Thể thao 360 Xếp hạng ứng viên Quả bóng vàng 2026 tạm thời: Mbappe giữ đỉnh, Messi và Yamal chờ đổi ngôi Kylian Mbappe tạm dẫn đầu bảng xếp hạng ứng viên Quả bóng vàng 2026, nhưng Lionel Messi và Lamine Yamal có thể đảo chiều cuộc đua sau trận chung kết World Cup.

Cuộc đua Quả bóng vàng 2026 đang bước vào giai đoạn khó lường nhất. Phong độ tại câu lạc bộ tạo ra nền móng ban đầu, còn World Cup trở thành sân khấu có thể đưa một ứng viên vượt lên chỉ sau một trận đấu lớn.

Xếp hạng ứng viên Quả bóng vàng 2026 tạm thời

Kylian Mbappe không thể cùng đội tuyển Pháp góp mặt trong trận chung kết, nhưng tiền đạo của Real Madrid vẫn sở hữu hồ sơ cá nhân nổi bật. Anh duy trì hiệu suất ghi bàn cao trong cả mùa giải và khép lại World Cup bằng danh hiệu Vua phá lưới gần như chắc chắn.

Lionel Messi và Lamine Yamal lại nắm quyền tự quyết. Nếu một trong hai tỏa sáng và giúp Argentina hoặc Tây Ban Nha nâng cúp, thứ tự cuộc đua Quả bóng vàng có thể thay đổi ngay sau trận chung kết.

Vị trí Cầu thủ Câu lạc bộ Điểm tựa lớn nhất 1 Kylian Mbappe Real Madrid Hiệu suất ghi bàn và World Cup nổi bật 2 Lionel Messi Inter Miami Đưa Argentina vào chung kết World Cup 3 Lamine Yamal Barcelona Ngôi sao tạo đột biến của Tây Ban Nha 4 Harry Kane Bayern Munich Mùa giải câu lạc bộ bùng nổ 5 Michael Olise Bayern Munich Khả năng sáng tạo và dấu ấn tại World Cup 6 Ousmane Dembele Paris Saint-Germain Champions League và phong độ trận lớn 7 Rodri Manchester City Trụ cột trong hành trình vào chung kết của Tây Ban Nha 8 Erling Haaland Manchester City Thành tích ghi bàn vượt trội 9 Jude Bellingham Real Madrid Đầu tàu của tuyển Anh tại World Cup 10 Vitinha Paris Saint-Germain Vai trò trung tâm trong mùa giải thành công của PSG

Bảng xếp hạng trên mang tính tạm thời, được xây dựng dựa trên phong độ cá nhân, thành tích tập thể, tầm ảnh hưởng trong các trận đấu lớn và màn trình diễn tại World Cup 2026.

1. Kylian Mbappe: Thành tích cá nhân giữ tiền đạo Pháp trên đỉnh

Kylian Mbappe đang tạm chiếm vị trí số một nhờ một mùa giải ghi bàn xuất sắc trong màu áo Real Madrid và đội tuyển Pháp.

Tiền đạo này duy trì ảnh hưởng xuyên suốt mùa giải thay vì chỉ bùng nổ trong một giai đoạn ngắn. Mbappe vừa giữ vai trò trung tâm trên hàng công Real Madrid, vừa trở thành nguồn bàn thắng quan trọng nhất của tuyển Pháp tại World Cup.

Dù Les Bleus không thể tiến vào chung kết, Mbappe vẫn tạo được dấu ấn cá nhân đặc biệt. Anh kết thúc giải đấu với vị trí dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày vàng và trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử World Cup.

Hồ sơ của Mbappe còn được củng cố bằng thành tích ở cấp câu lạc bộ. GOAL ghi nhận tiền đạo Real Madrid sở hữu 56 bàn cùng 13 kiến tạo trong mùa giải 2025/26, giúp anh tiếp tục hiện diện trong nhóm ứng viên hàng đầu dù Pháp dừng bước.

Điểm yếu của Mbappe là thiếu danh hiệu World Cup. Anh cũng không còn cơ hội trực tiếp đáp trả Messi hoặc Yamal trong trận đấu quan trọng nhất năm.

Vì vậy, vị trí dẫn đầu của Mbappe chưa an toàn. Tiền đạo người Pháp cần trận chung kết kết thúc mà không có một cá nhân nào tạo ra màn trình diễn mang tính biểu tượng.

2. Lionel Messi: Chỉ còn một trận để mở đường đến Quả bóng vàng thứ chín

Lionel Messi là ứng viên có khả năng vượt qua Mbappe rõ ràng nhất.

Ở tuổi 39, Messi vẫn giữ vai trò trung tâm trong lối chơi của Argentina. Anh không chỉ đảm nhiệm nhiệm vụ ghi bàn mà còn lùi xuống tổ chức, kết nối với hàng tiền vệ và tạo không gian cho Julian Alvarez.

Màn trình diễn tại World Cup đã đưa Messi trở lại nhóm đầu sau một mùa giải thành công cùng Inter Miami. GOAL xếp đội trưởng Argentina ở vị trí rất cao trước trận chung kết, dựa trên thành tích tại câu lạc bộ và vai trò nổi bật trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch của đội tuyển.

Ưu thế lớn nhất của Messi nằm ở câu chuyện lịch sử. Nếu Argentina tiếp tục vô địch thế giới, anh có thể kết thúc kỳ World Cup cuối cùng bằng một danh hiệu đặc biệt.

Một màn trình diễn quyết định trước Tây Ban Nha sẽ tạo ra sức nặng rất lớn trong cuộc bỏ phiếu. Planet Football thậm chí đã đưa Messi lên đứng đầu bảng xếp hạng của họ trước chung kết, đánh giá khả năng giành Quả bóng vàng thứ chín là hoàn toàn thực tế nếu Argentina đăng quang.

Messi hiện đứng sau Mbappe vì thành tích tại môi trường bóng đá châu Âu không còn là lợi thế. Tuy nhiên, chức vô địch World Cup có thể xóa đi khoảng cách ấy.

3. Lamine Yamal: Một trận chung kết có thể thay đổi tất cả

Lamine Yamal chưa sở hữu thành tích ghi bàn nổi bật như Mbappe hay Messi, nhưng cầu thủ trẻ của Barcelona là nhân vật có khả năng tạo bước nhảy lớn nhất.

Yamal giữ vai trò mũi tấn công đột biến bên hành lang phải của Tây Ban Nha. Khả năng đi bóng, thay đổi hướng tấn công và phối hợp trong phạm vi hẹp giúp anh trở thành cầu thủ mà hàng phòng ngự Argentina phải đặc biệt dè chừng.

Sức ảnh hưởng của Yamal không chỉ được đo bằng bàn thắng. Việc anh kéo nhiều cầu thủ đối phương về một phía có thể mở ra khoảng trống cho Dani Olmo, Fabian Ruiz hoặc Mikel Oyarzabal.

Cầu thủ Barcelona cũng là một trong những ứng viên nổi bật cho danh hiệu cầu thủ trẻ hay nhất World Cup, dù đồng đội Pau Cubarsi cạnh tranh quyết liệt nhờ vai trò trong hàng phòng ngự Tây Ban Nha.

Nếu Tây Ban Nha vô địch và Yamal trực tiếp tạo ra bước ngoặt trong trận chung kết, anh có thể vượt qua Mbappe lẫn Messi. GOAL cũng đánh giá Yamal có cơ hội thực tế để vươn lên vị trí số một nếu tỏa sáng trong trận đấu cuối cùng.

Bất lợi của Yamal là Tây Ban Nha sở hữu nhiều cầu thủ quan trọng. Phiếu bầu có thể bị chia cho Rodri, Dani Olmo, Fabian Ruiz, Pau Cubarsi hoặc Unai Simon nếu La Roja đăng quang bằng sức mạnh tập thể.

4. Harry Kane: Người xuất sắc nhất nếu chỉ xét mùa giải câu lạc bộ

Harry Kane là ứng viên mạnh nhất không góp mặt trong trận chung kết World Cup.

Tiền đạo người Anh trải qua một mùa giải đặc biệt cùng Bayern Munich. Anh vừa là chân sút chủ lực, vừa trở thành trung tâm trong hệ thống tấn công của đội bóng Đức.

Planet Football đánh giá Kane là cầu thủ nổi bật nhất của bóng đá châu Âu nếu chỉ xét thành tích cấp câu lạc bộ. Tiền đạo này ghi 61 bàn trên mọi đấu trường, giúp Bayern giành cú đúp quốc nội và đoạt thêm Chiếc giày vàng châu Âu.

Kane cũng để lại dấu ấn tại World Cup, nhưng việc tuyển Anh thất bại ở bán kết khiến cơ hội của anh suy giảm đáng kể.

Khác với Mbappe, Kane không sở hữu một danh hiệu cá nhân đủ nổi bật tại World Cup để bù lại việc bị loại. Anh cũng phải cạnh tranh sự chú ý với Jude Bellingham, người chơi nổi bật trong hành trình của đội tuyển Anh.

Kane vẫn có thể lọt vào nhóm ba cầu thủ dẫn đầu nếu trận chung kết không tạo ra một ứng viên vượt trội. Tuy nhiên, khả năng giành chiến thắng đang thấp hơn Messi, Mbappe và Yamal.

5. Michael Olise: Nhạc trưởng mới của đội tuyển Pháp

Michael Olise là một trong những cầu thủ tiến bộ mạnh nhất trong bảng xếp hạng ứng viên Quả bóng vàng 2026.

Tiền vệ của Bayern Munich tạo ảnh hưởng bằng khả năng giữ bóng, kiến tạo và mở ra cơ hội cho các tiền đạo. Trong đội hình tuyển Pháp, Olise trở thành người kết nối các tuyến thay vì chỉ hoạt động như một cầu thủ chạy cánh.

Dấu ấn lớn nhất của Olise nằm ở khả năng sáng tạo. Anh liên tục tạo cơ hội và trở thành một trong những cầu thủ kiến thiết nổi bật nhất World Cup.

Trước vòng bán kết, Olise được xếp vào nhóm ứng viên hàng đầu cho danh hiệu Cầu thủ hay nhất World Cup, bên cạnh Messi, Yamal và Jude Bellingham.

Olise cũng có một mùa giải thành công cùng Bayern. Sự kết hợp giữa thành tích câu lạc bộ và phong độ tại đội tuyển giúp anh đủ sức chen chân vào nhóm năm ứng viên dẫn đầu.

Khả năng giành Quả bóng vàng của Olise không cao bằng Mbappe. Khi các cầu thủ cùng đội tuyển cạnh tranh phiếu bầu, người ghi nhiều bàn và tạo hiệu ứng mạnh hơn thường có lợi thế.

6. Ousmane Dembele: Nhà vô địch Champions League mất điểm tại World Cup

Ousmane Dembele vẫn có mặt trong nhóm cạnh tranh nhờ màn trình diễn ở Champions League.

Sau giai đoạn bị ảnh hưởng bởi chấn thương, Dembele trở lại và tạo dấu ấn trong các vòng đấu loại trực tiếp. Anh đóng vai trò quan trọng khi Paris Saint-Germain vượt qua nhiều đối thủ mạnh và tiếp tục chinh phục đấu trường châu Âu.

GOAL đánh giá các màn trình diễn trước Liverpool, Bayern Munich và ở trận chung kết Champions League đã đưa Dembele trở lại đường đua. Dù vậy, anh không tạo được ảnh hưởng tại World Cup rõ ràng như Mbappe hoặc Olise.

Dembele còn gặp thử thách lớn từ lịch sử. Việc bảo vệ Quả bóng vàng luôn rất khó, đặc biệt khi mùa giải tiếp theo không còn duy trì được khoảng cách vượt trội.

Cầu thủ PSG có thể lọt vào nhóm ứng viên cuối cùng, nhưng cơ hội đứng đầu đã giảm mạnh sau khi tuyển Pháp không thể góp mặt ở trận chung kết.

7. Rodri: Người có thể thăng hạng mạnh nhất nếu Tây Ban Nha vô địch

Rodri hiện chỉ đứng thứ bảy, nhưng vị trí của anh có thể thay đổi đáng kể sau trận chung kết.

Tiền vệ Manchester City là nền tảng trong cách vận hành của Tây Ban Nha. Anh kiểm soát nhịp độ, hỗ trợ hàng phòng ngự và giúp đội bóng duy trì quyền chủ động ở khu vực giữa sân.

Rodri không có mùa giải câu lạc bộ xuất sắc nhất do ảnh hưởng của vấn đề thể lực. Tuy nhiên, anh đã lấy lại vị thế tại World Cup và trở thành một trong những cầu thủ quan trọng nhất của La Roja.

GOAL đánh giá chức vô địch cùng Tây Ban Nha có thể đưa Rodri trở lại nhóm mười ứng viên hàng đầu, bất chấp mùa giải không thật sự trọn vẹn tại Manchester City.

Cơ hội của Rodri còn phụ thuộc vào màn đối đầu với Messi. Nếu anh giúp Tây Ban Nha kiểm soát đội trưởng Argentina và làm chủ khu trung tuyến, giá trị của màn trình diễn ấy sẽ rất lớn.

Điểm bất lợi là Rodri phải chia sẻ phiếu bầu với Yamal cùng nhiều đồng đội. Anh cần một trận chung kết xuất sắc để trở thành đại diện số một của Tây Ban Nha.

8. Erling Haaland: Những bàn thắng chưa đủ tạo lợi thế quyết định

Erling Haaland tiếp tục có một mùa giải ghi bàn nổi bật cùng Manchester City.

Tiền đạo người Na Uy đạt thành tích cá nhân cao, giành các danh hiệu quốc nội và giúp đội tuyển lần đầu tiến sâu tại World Cup sau nhiều năm vắng mặt.

GOAL ghi nhận Haaland có 58 bàn cùng 11 kiến tạo trong mùa giải 2025/26. Anh cũng ghi bảy bàn tại World Cup, góp công lớn đưa Na Uy vào tứ kết.

Tuy nhiên, Haaland thiếu những danh hiệu lớn nhất. Manchester City không vô địch Champions League hoặc giải quốc nội, còn Na Uy dừng bước trước khi tiến đến giai đoạn quyết định.

Haaland có thể xuất hiện trong tốp 10 nhờ thành tích ghi bàn, nhưng khó cạnh tranh vị trí đầu với những cầu thủ vừa có phong độ cá nhân nổi bật, vừa tiến sâu tại World Cup.

9. Jude Bellingham: World Cup cứu lại một mùa giải khó khăn

Jude Bellingham không có mùa giải câu lạc bộ tốt nhất kể từ khi gia nhập Real Madrid. Những chấn thương và giai đoạn phong độ thiếu ổn định khiến vị thế của anh giảm đáng kể trước World Cup.

Mọi thứ thay đổi khi Bellingham trở thành đầu tàu của đội tuyển Anh. Tiền vệ này ghi những bàn quan trọng và góp công lớn đưa “Tam sư” vào bán kết.

GOAL đánh giá màn trình diễn tại World Cup đủ giúp Bellingham trở lại danh sách ứng viên, dù khả năng cạnh tranh nhóm đầu không cao vì mùa giải tại Real Madrid chưa đáp ứng kỳ vọng.

Bellingham còn phải chia sẻ sự chú ý với Harry Kane và nhiều đồng đội tuyển Anh. Việc không vào chung kết khiến hiệu ứng từ những trận đấu trước đó cũng giảm bớt.

Một vị trí trong tốp 10 là phần thưởng hợp lý, nhưng Quả bóng vàng 2026 nhiều khả năng vẫn nằm ngoài tầm với của tiền vệ Real Madrid.

10. Vitinha: Trụ cột thầm lặng của Paris Saint-Germain

Vitinha không sở hữu thành tích ghi bàn nổi bật, nhưng vai trò của anh trong hệ thống Paris Saint-Germain rất khó thay thế.

Tiền vệ người Bồ Đào Nha điều tiết nhịp độ, hỗ trợ thoát pressing và giúp PSG làm chủ khu vực giữa sân. Những đóng góp ấy tạo nền tảng để các cầu thủ tấn công như Dembele phát huy khả năng.

Bất lợi của Vitinha đến từ việc Bồ Đào Nha không tiến sâu tại World Cup. Anh thiếu sân khấu quốc tế đủ lớn để duy trì vị thế trước nhóm cầu thủ góp mặt ở bán kết và chung kết.

Dù vậy, thành tích tại Champions League vẫn giúp Vitinha có cơ hội xuất hiện trong nhóm mười ứng viên hàng đầu. GOAL cũng liệt kê tiền vệ PSG trong danh sách những cái tên đáng chú ý của cuộc đua năm nay.

Chung kết World Cup có thể đảo lộn bảng xếp hạng

Trận Tây Ban Nha gặp Argentina có thể tạo ra ba kịch bản lớn cho cuộc đua Quả bóng vàng 2026.

Nếu Argentina vô địch và Messi tỏa sáng, đội trưởng 39 tuổi sẽ có cơ hội vượt lên dẫn đầu. Chức vô địch thế giới cùng vai trò quyết định có thể tạo sức nặng lớn hơn thành tích ghi bàn của Mbappe.

Nếu Tây Ban Nha đăng quang nhờ khoảnh khắc của Yamal, cầu thủ Barcelona sẽ trở thành đối thủ trực tiếp của Mbappe. Một chức vô địch World Cup ở tuổi 19 có thể tạo ra hiệu ứng đặc biệt trong cuộc bỏ phiếu.

Nếu La Roja chiến thắng bằng khả năng kiểm soát và phòng ngự, Rodri, Cubarsi hoặc Unai Simon cũng có thể thăng hạng. Khi đó, phiếu bầu của Tây Ban Nha có nguy cơ bị phân tán giữa nhiều cầu thủ.

Kịch bản thuận lợi nhất cho Mbappe là trận chung kết không xuất hiện một người hùng rõ ràng. Thành tích ghi bàn ổn định trong cả mùa giải sẽ trở thành lợi thế khi các ứng viên từ đội vô địch chia sẻ sự chú ý.

Ai đang có lợi thế giành Quả bóng vàng 2026?

Trước trận chung kết, Mbappe vẫn tạm dẫn đầu nhờ sở hữu hồ sơ cá nhân toàn diện nhất. Anh ghi bàn ở cấp câu lạc bộ, tỏa sáng tại World Cup và duy trì phong độ trong phần lớn mùa giải.

Messi đứng ngay phía sau với quyền tự quyết trong tay. Nếu Argentina nâng cúp, cuộc đua có thể nghiêng về đội trưởng 39 tuổi.

Yamal xếp thứ ba nhưng có khả năng tạo bước nhảy lớn nhất. Chỉ cần trở thành người hùng giúp Tây Ban Nha vô địch, tài năng trẻ Barcelona có thể từ ứng viên bám đuổi chuyển thành lựa chọn hàng đầu.

Harry Kane, Olise và Dembele vẫn còn cơ hội, song phải chờ đợi các ứng viên dự chung kết không tạo được dấu ấn vượt trội.

Dự đoán tạm thời: Kylian Mbappe đứng đầu, Lionel Messi xếp thứ hai và Lamine Yamal giữ vị trí thứ ba. Trận chung kết World Cup 2026 sẽ là cột mốc có thể sắp xếp lại toàn bộ cuộc đua.