Xếp ngạch công chức có cần chứng chỉ bồi dưỡng?

Ông A Nềnh (Sơn La) đang là Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND xã. Ông Nềnh hỏi, ông có được xếp lương chuyên viên chính khi có chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính không? Quy định về mẫu chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính năm nay có gì khác so với năm 2025 không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 9 Nghị định số 361/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm công chức, công chức được bố trí vào vị trí việc làm nào thì được xếp ngạch tương ứng theo vị trí việc làm đó, không yêu cầu chứng chỉ bồi dưỡng theo ngạch công chức.

Tuy nhiên, trường hợp ông thuộc HĐND cấp xã nên thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang:

"Cán bộ giữ chức danh do bầu cử thuộc diện xếp lương chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo thì xếp lương theo ngạch, bậc công chức hành chính và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo của chức danh bầu cử đang đảm nhiệm".

Căn cứ vào phân cấp quản lý cán bộ, đề nghị ông trao đổi với cơ quan có thẩm quyền quản lý nơi công tác để được xem xét, giải quyết.