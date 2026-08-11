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    Xếp ngạch đối với công chức chuyển công tác

    11/08/2026 07:01

    Bà Khánh Chi là công chức đang giữ ngạch kế toán viên (mã ngạch 06.031) công tác tại Kho bạc Nhà nước. Vừa qua bà được tiếp nhận công tác về Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương, giao nhiệm vụ kế toán.

    Bà Chi hỏi, sau khi hoàn thành lớp bồi dưỡng kiến thức kiểm soát viên thị trường thì bà có đủ điều kiện xếp ngạch Kiểm soát viên thị trường không? Trường hợp công chức được chuyển ngạch khi Chi cục Quản lý thị trường chuyển công tác về các phòng đội chuyên môn có đúng quy định không?

    Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

    Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 361/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm công chức quy định:

    "Công chức được bố trí vào vị trí việc làm nào thì xếp ngạch tương ứng theo vị trí việc làm đó. Việc xếp ngạch công chức theo vị trí việc làm đối với công chức chuyên môn, nghiệp vụ phải căn cứ bản mô tả công việc, khung năng lực của vị trí việc làm".

    Đề nghị bà căn cứ quy định nêu trên và các quy định của Bộ quản lý công chức chuyên ngành quản lý thị trường để biết, trường hợp chưa rõ thì trao đổi với cơ quan quản lý công chức nơi công tác để được hướng dẫn giải quyết.


    Theo baochinhphu.vn
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