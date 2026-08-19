Xiaomi 18 Pro và Pro Max đạt chứng nhận 3C: Vi xử lý 2nm, sạc 100W cùng pin khủng 8000mAh Dòng Xiaomi 18 Pro vừa xuất hiện trên chứng nhận 3C, hé lộ vi xử lý Snapdragon 2nm, công nghệ sạc 100W, camera 200MP và viên pin dung lượng đến 8000mAh.

Bộ đôi flagship thế hệ mới Xiaomi 18 Pro và Xiaomi 18 Pro Max vừa đạt chứng nhận 3C tại Trung Quốc, hé lộ những bước tiến quan trọng về phần cứng. Loạt thông số kỹ thuật ấn tượng bao gồm vi xử lý tiến trình 2nm, sạc nhanh công suất 100W, hệ thống ống kính 200MP cùng viên pin dung lượng lên đến 8000mAh.

Dòng Xiaomi 18 Pro sẽ sớm ra mắt

Chứng nhận 3C xác nhận sạc nhanh 100W và kết nối hiện đại

Dữ liệu từ cơ quan chứng nhận 3C của Trung Quốc ghi nhận hai thiết bị mới từ Xiaomi với mã model lần lượt là M154FF và M311AD. Đây được cho là mã định danh chính thức của bộ đôi Xiaomi 18 Pro và 18 Pro Max. Theo tài liệu niêm yết, cả hai mẫu máy này đều hỗ trợ công nghệ sạc nhanh có dây công suất tối đa 100W.

Bên cạnh đó, các thông tin từ chứng nhận SRRC trước đó cũng cho thấy dòng flagship này được tích hợp mạng 5G băng tần N79 cùng công nghệ kết nối băng thông siêu rộng UWB (Ultra-Wideband), giúp tối ưu hóa khả năng truyền dữ liệu và định vị chính xác.

Chứng nhận 3C xác nhận dòng Xiaomi 18 Pro sẽ có sạc nhanh 100W

Sức mạnh cấu hình từ chip Snapdragon tiến trình 2nm

Về mặt hiệu năng, dòng Xiaomi 18 Pro được kỳ vọng là những thiết bị thương mại đầu tiên trang bị chipset Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Vi xử lý này được sản xuất trên tiến trình 2nm tiên tiến từ Qualcomm. Việc chuyển đổi từ tiến trình 3nm sang 2nm giúp gia tăng mật độ bóng bán dẫn đáng kể, qua đó nâng cao năng lực xử lý đồ họa, tối ưu các tác vụ tính toán phức tạp và cải thiện mức tiêu thụ điện năng.

Dòng Xiaomi 18 Pro sẽ tiếp tục có màn hình phụ ở mặt sau

Nâng cấp camera 200MP và viên pin dung lượng 8000mAh

Khả năng nhiếp ảnh trên hệ thống flagship mới cũng nhận được nâng cấp toàn diện. Phiên bản Xiaomi 18 Pro sở hữu cảm biến chính 200MP kết hợp cùng ống kính tele macro 200MP. Trong khi đó, phiên bản Xiaomi 18 Pro Max cao cấp hơn tích hợp cảm biến chính LOFIC 200MP, camera tele macro 200MP và một ống kính góc siêu rộng.

Để duy trì thời lượng sử dụng cho cấu hình phần cứng lớn, phiên bản Pro Max được dự đoán sẽ trang bị viên pin dung lượng tới 8000mAh. Ngoài ra, dòng máy này vẫn giữ lại thiết kế màn hình phụ đa năng ở mặt lưng, cải tiến khả năng tương tác so với thế hệ trước.

Các flagship tiếp theo của Xiaomi sẽ có hệ thống camera chất lượng cao

Dự kiến thời điểm ra mắt chính thức

Theo các nguồn tin rò rỉ, bộ đôi Xiaomi 18 Pro và 18 Pro Max có thể sẽ chính thức ra mắt vào tháng 9. Mẫu máy tiêu chuẩn Xiaomi 18 dự kiến trình làng muộn hơn vào khoảng tháng 12. Dù nhà sản xuất chưa đưa ra công bố chính thức, các thông số kỹ thuật lộ diện qua chứng nhận 3C đã phác họa rõ nét sức mạnh phần cứng của dòng sản phẩm này.