Xiaomi 18 Series: Cuộc cách mạng camera 200MP và cảm biến 1 inch đầu tiên thế giới Xiaomi 18 series dự kiến tạo đột phá với hệ thống camera kép 200MP và cảm biến 1 inch thế hệ mới, kết hợp công nghệ LOFIC giúp tối ưu khả năng chụp ảnh chuyên nghiệp.

Xiaomi đang chuẩn bị tạo nên một bước ngoặt lớn trong ngành công nghiệp smartphone với dòng flagship Xiaomi 18. Theo các thông tin rò rỉ mới nhất, hãng công nghệ này không chỉ nâng cấp độ phân giải mà còn đang phát triển cảm biến ảnh kích thước 1 inch với độ phân giải lên tới 200MP đầu tiên trên thế giới, hứa hẹn thay đổi hoàn toàn trải nghiệm nhiếp ảnh di động.

Phổ cập hệ thống camera kép 200MP trên toàn bộ dòng máy

Điểm đáng chú ý nhất trong chiến lược lần này là việc Xiaomi dường như muốn xóa bỏ khoảng cách về phần cứng camera giữa các phiên bản. Thay vì chỉ tập trung những công nghệ tốt nhất cho dòng Ultra, ngay cả mẫu Xiaomi 18 tiêu chuẩn cũng sẽ sở hữu cấu hình camera cực kỳ mạnh mẽ.

Cụ thể, phiên bản tiêu chuẩn dự kiến được trang bị camera chính 200MP, đi kèm một ống kính tele tiềm vọng 200MP và camera góc siêu rộng 50MP. Việc đưa ống kính tiềm vọng độ phân giải cao xuống dòng máy cơ bản cho thấy tham vọng của Xiaomi trong việc chiếm lĩnh phân khúc người dùng yêu thích khả năng zoom và chụp ảnh đa tiêu cự.

Xiaomi đang phát triển cảm biến 1 inch 200MP chất lượng

Công nghệ LOFIC: Giải pháp tối ưu chất lượng ảnh thực tế

Bên cạnh cuộc đua về con số megapixel, Xiaomi tập trung sâu vào khả năng xử lý ánh sáng và chuyển động. Trên các phiên bản cao cấp hơn như Xiaomi 18 Pro và Xiaomi 18 Pro Max, hãng sẽ tích hợp công nghệ LOFIC (Lateral Overflow Integrator Capacitor).

Xiaomi 18 Pro: Sử dụng công nghệ LOFIC tiêu chuẩn để cải thiện dải tương phản động và khả năng bắt nét vật thể chuyển động nhanh.

Sử dụng công nghệ LOFIC tiêu chuẩn để cải thiện dải tương phản động và khả năng bắt nét vật thể chuyển động nhanh. Xiaomi 18 Pro Max: Dự kiến trang bị thế hệ LOFIC 3.0 hoàn toàn mới, giúp tối ưu hóa tốc độ thu sáng và chống nhòe trong các điều kiện ánh sáng phức tạp.

Hướng đi này cho thấy hãng đã nhận ra rằng độ phân giải siêu cao cần phải đi đôi với khả năng kiểm soát ánh sáng tốt để tạo ra bức ảnh có chiều sâu và độ chi tiết thực tế cao nhất.

Thông số dự kiến Xiaomi 18 Xiaomi 18 Pro Xiaomi 18 Pro Max Camera chính 200MP 200MP (1 inch) 200MP (1 inch) Camera Tele 200MP (Tiềm vọng) 200MP (Tiềm vọng) 200MP (Tiềm vọng) Công nghệ hỗ trợ HDR tiêu chuẩn LOFIC LOFIC 3.0 Vi xử lý Snapdragon 2nm Snapdragon 2nm Snapdragon 2nm

Dòng Xiaomi 18 Pro sẽ có cấu hình mạnh mẽ

Thách thức kỹ thuật và định hướng phân khúc siêu cao cấp

Mặc dù nhận được nhiều kỳ vọng, nhưng việc tích hợp cảm biến 200MP lên nền tảng kích thước 1 inch là một bài toán khó về mặt kỹ thuật và chi phí. Đây cũng được cho là lý do khiến dự án kế nhiệm Xiaomi 17 Ultra từng bị tạm dừng để hoàn thiện công nghệ. Việc đẩy mật độ điểm ảnh lên quá cao trên một diện tích cảm biến lớn đòi hỏi khả năng xử lý nhiễu và tản nhiệt cực kỳ khắt khe.

Ngoài ra, người dùng có thể phải đối mặt với việc tăng giá bán. Dự kiến dòng Xiaomi 18 sẽ tăng giá khoảng 10% so với thế hệ tiền nhiệm. Điều này phản ánh việc Xiaomi đang dần dịch chuyển để cạnh tranh trực diện ở phân khúc siêu cao cấp, nơi mà giá trị thương hiệu được khẳng định bằng những đột phá công nghệ độc quyền.

Về các thông số khác, Xiaomi 18 Pro dự kiến sở hữu màn hình 6.4 inch với viền siêu mỏng, chạy vi xử lý trên tiến trình 2nm, hỗ trợ sạc nhanh 100W và chuẩn chống nước cao cấp nhất. Sự kết hợp giữa phần cứng mạnh mẽ và hệ thống camera đột phá có thể biến dòng máy này trở thành tiêu chuẩn mới cho flagship trong năm tới.