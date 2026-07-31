Xiaomi 18 Series lộ chứng nhận EEC: Tín hiệu mở bán toàn cầu cùng chip Snapdragon 8 Elite Bộ đôi Xiaomi 18 và Xiaomi 18 Pro Max vừa đạt chứng nhận EEC chuẩn bị tiến ra thị trường quốc tế với chip Snapdragon 8 Elite, camera 200MP và pin 7.000 mAh.

Mới đây, hai mẫu điện thoại cao cấp thuộc dòng Xiaomi 18 Series đã chính thức xuất hiện trên cơ sở dữ liệu chứng nhận EEC tại Châu Âu. Bước đi pháp lý này phát đi tín hiệu rõ ràng về việc Xiaomi chuẩn bị phân phối phiên bản quốc tế cho cả dòng tiêu chuẩn lẫn biến thể Pro Max, thay vì giới hạn các dòng máy siêu cấp tại thị trường nội địa như trước đây.

Chứng nhận EEC của Xiaomi 18 và Xiaomi 18 Pro

Ý nghĩa từ chứng nhận EEC và chiến lược vươn ra quốc tế

Dữ liệu từ Liên minh Châu Âu (EEC) ghi nhận hai thiết bị mới của Xiaomi mang mã hiệu lần lượt là 2609BPN61G và 2611FPNFAG. Trong quy chuẩn đặt tên của Xiaomi, ký tự "G" ở cuối mã máy đại diện cho phiên bản Quốc tế (Global). Giới phân tích xác định mã 2609BPN61G thuộc về Xiaomi 18 Pro Max, còn 2611FPNFAG là của phiên bản Xiaomi 18 tiêu chuẩn.

Vì chứng nhận EEC là điều kiện bắt buộc để các sản phẩm phần cứng công nghệ được phép lưu thông tại thị trường Châu Âu, sự hiện diện của hai mã máy này khẳng định kế hoạch thương mại hóa toàn cầu của thương hiệu. Việc phiên bản Pro Max có mặt trong danh sách cấp phép được đánh giá là bước ngoặt lớn, đáp ứng sự chờ đợi của người dùng quốc tế đối với dòng flagship cao cấp nhất từ Xiaomi.

Chứng nhận mới cho thấy Xiaomi 18 Pro Series sẽ được bán trên thị trường quốc tế

Cấu hình phần cứng: Vi xử lý Snapdragon 8 Elite và camera 200MP

Về mặt hiệu năng, thế hệ Xiaomi 18 Pro và 18 Pro Max dự kiến tích hợp vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Trong khi đó, biến thể Xiaomi 18 tiêu chuẩn sẽ sử dụng dòng chip Snapdragon 8 Elite Gen 6. Kiến trúc vi xử lý mới tập trung tối ưu hóa các thuật toán xử lý trí tuệ nhân tạo (AI) trực tiếp trên thiết bị, giúp cải thiện tốc độ phản hồi và tiết kiệm năng lượng.

Xiaomi 18 Series sẽ có cấu hình khủng

Hệ thống máy ảnh trên các phiên bản dòng Pro tiếp tục là điểm nâng cấp trọng tâm. Nguồn tin rò rỉ cho biết Xiaomi 18 Pro sở hữu cảm biến chính 200MP đi kèm camera tele macro 200MP. Việc sử dụng cảm biến kích thước lớn giúp cải thiện khả năng thu nhận ánh sáng và tái tạo chi tiết. Bên cạnh đó, dải sản phẩm mới cũng nâng cấp hệ thống loa ngoài cùng motor rung tần số rộng nhằm tối ưu phản hồi xúc giác cho người dùng.

Công nghệ pin mật độ cao và thời điểm ra mắt dự kiến

Mặc dù giữ kiểu dáng mỏng nhẹ, mẫu Xiaomi 18 Pro được dự đoán sở hữu viên pin dung lượng tối thiểu 7.000 mAh. Thiết bị ứng dụng công nghệ nén mật độ năng lượng mới, cho phép chứa dung lượng pin lớn hơn trong cùng một thể tích không gian so với các thế hệ pin lithium-ion truyền thống.

Xiaomi 18 Pro sẽ có màn hình phụ và pin khủng

Tổng hợp thông số kỹ thuật dự kiến của Xiaomi 18 Series

Thông số Xiaomi 18 Tiêu chuẩn Xiaomi 18 Pro / Pro Max Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro Camera chính Chưa có thông số 200MP + Tele Macro 200MP Dung lượng pin Chưa có thông số Tối thiểu 7.000 mAh Mã hiệu EEC 2611FPNFAG 2609BPN61G Thị trường Toàn cầu (Global) Toàn cầu (Global)

Dự kiến, loạt flagship Xiaomi 18 Series sẽ chính thức công bố vào tháng 9 tới, hứa hạn tạo ra sự cạnh tranh lớn trong phân khúc điện thoại cao cấp nửa cuối năm.