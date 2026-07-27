Xiaomi chính thức ngừng hỗ trợ phần mềm 10 thiết bị: Rủi ro bảo mật và giải pháp cho người dùng Xiaomi vừa bổ sung 10 mẫu điện thoại và máy tính bảng vào danh sách ngừng hỗ trợ cập nhật phần mềm, bao gồm các dòng máy từng rất phổ biến như Xiaomi 12 và Xiaomi Pad 6.

Hãng công nghệ Xiaomi đã chính thức đưa 10 thiết bị quen thuộc thuộc các dòng sản phẩm Xiaomi, POCO và Redmi vào danh sách ngừng hỗ trợ phần mềm (End of Support - EOS). Điều này đồng nghĩa với việc các thiết bị này sẽ không còn nhận được bất kỳ bản cập nhật hệ điều hành, tính năng mới hay các bản vá lỗi bảo mật hàng tháng trong tương lai.

Xiaomi ngừng hỗ trợ phần mềm cho 10 điện thoại, máy tính bảng

Danh sách 10 thiết bị Xiaomi chính thức dừng cập nhật

Danh sách các thiết bị vừa bị ngừng hỗ trợ bao gồm cả các dòng flagship cao cấp, điện thoại tầm trung lẫn máy tính bảng phổ biến:

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12S Ultra

POCO X5

POCO X5 Pro 5G

Redmi K60E

Redmi 10 5G

Xiaomi Pad 6

Xiaomi Pad 6 Pro

Xiaomi Pad 6 Max

Đáng chú ý, danh sách lần này ghi nhận nhiều mẫu máy từng nhận được sự quan tâm lớn từ người dùng như dòng flagship Xiaomi 12 Series hay dòng máy tính bảng Xiaomi Pad 6 Series. Việc xuất hiện của các thiết bị này cho thấy vòng đời hỗ trợ phần mềm tiêu chuẩn của nhà sản xuất đã kết thúc theo đúng chu kỳ sản phẩm.

Flagship một thời Xiaomi 12 cũng nằm trong danh sách này

Tác động của việc dừng cập nhật đến người dùng

Trái với lo ngại của một số người dùng, việc thiết bị đưa vào danh sách EOS không khiến máy bị khóa hay giảm hiệu năng đột ngột. Hệ điều hành hiện tại vẫn hoạt động bình thường, các tác vụ cơ bản hàng ngày vẫn được duy trì mượt mà.

Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi nằm ở rủi ro an toàn thông tin. Việc thiếu đi các bản vá bảo mật định kỳ khiến hệ thống dễ bị khai thác bởi các lỗ hổng mới phát sinh. Điều này tạo ra nguy cơ rò rỉ dữ liệu cá nhân, đặc biệt là đối với những người dùng thường xuyên giao dịch tài chính hoặc lưu trữ thông tin nhạy cảm trên thiết bị.

Bên cạnh đó, người dùng các thiết bị này cũng sẽ không được trải nghiệm các tính năng mới trong các bản cập nhật giao diện tương lai như HyperOS thế hệ mới cũng như các công cụ tối ưu hóa bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Redmi 10 là mẫu điện thoại giá rẻ đuọc nhiều người yêu thích

Khuyến nghị dành cho người dùng đang sở hữu thiết bị

Đối với người dùng đang sở hữu các thiết bị nằm trong danh sách trên, việc đổi máy ngay lập tức là chưa bắt buộc nếu nhu cầu chỉ dừng lại ở các tác vụ cơ bản. Tuy nhiên, lập kế hoạch nâng cấp thiết bị trong thời gian tới là cần thiết để đảm bảo an toàn dữ liệu.

Hiện nay, các dòng sản phẩm thế hệ mới của hãng đã được điều chỉnh chính sách vòng đời phần mềm dài hơn. Một số dòng máy mới được cam kết hỗ trợ tới 5 bản cập nhật hệ điều hành Android lớn và 6 năm cập nhật bản vá bảo mật, giúp kéo dài thời gian sử dụng an toàn cho người dùng.