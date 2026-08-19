Xiaomi chuẩn bị ra mắt chip tự phát triển XRING O3 xung nhịp vượt 4GHz trên MIX Fold 5 Chủ tịch Lu Weibing vừa xác nhận Xiaomi chuẩn bị ra mắt vi xử lý XRING O3 với xung nhịp vượt 4GHz và hiệu suất năng lượng tối ưu tới 68% trên MIX Fold 5.

Chủ tịch Lu Weibing vừa chính thức xác nhận Xiaomi chuẩn bị trình làng dòng vi xử lý tự phát triển thế hệ mới mang tên XRING O3. Với những cải tiến mang tính bước nhảy vọt về mặt kiến trúc và hiệu năng, con chip này dự kiến sẽ xuất hiện lần đầu tiên trên mẫu điện thoại màn hình gập cao cấp Xiaomi MIX Fold 5.

Nền móng vững chắc từ thế hệ chip XRING O1

Sau khi ra mắt bộ vi xử lý XRING O1 được sản xuất trên tiến trình 3nm tiên tiến vào năm ngoái, Xiaomi đã chính thức gia nhập nhóm các nhà sản xuất công nghệ hiếm hoi có khả năng tự thiết kế chipset di động, cùng phân khúc với Apple hay Samsung.

Theo chia sẻ từ CEO Lei Jun, chipset XRING O1 đã gặt hái thành công lớn khi đạt cột mốc hơn 1.000.000 đơn vị xuất xưởng trên 3 dòng thiết bị khác nhau. Kết quả này phản ánh năng lực tự chủ phần cứng của hãng đã đạt đến độ chín muồi, tạo tiền đề để Xiaomi chinh phục những thử thách kỹ thuật lớn hơn.

Bộ vi xử lý XRING O1 thế hệ đầu tiên đã đặt nền móng vững chắc cho tham vọng tự chủ công nghệ của Xiaomi

Kiến trúc CPU ba cụm nhân và mức xung nhịp kỷ lục hơn 4GHz

Các nguồn tin rò rỉ cho biết vi xử lý XRING O3 sở hữu cấu trúc CPU ba cụm nhân hoàn toàn mới, bao gồm các nhân Prime, Titanium và Little. Trong đó, điểm đột phá nhất nằm ở nhân Prime khi xung nhịp hoạt động được đẩy vượt mốc 4GHz — mức số liệu ấn tượng hàng đầu đối với một chipset dành cho thiết bị di động.

Không chỉ tăng cường sức mạnh xử lý thuần túy, XRING O3 còn chú trọng đến khả năng tối ưu hóa năng lượng. Dòng chip mới dự kiến giúp cải thiện hiệu suất năng lượng lên tới 68%, đồng thời tăng hiệu năng xử lý đồ họa (GPU) khoảng 25% so với thế hệ tiền nhiệm. Siêu chip này được kỳ vọng sẽ ra mắt cùng thời điểm với chiếc smartphone màn hình gập Xiaomi MIX Fold 5.

Hình ảnh rò rỉ của con chip thế hệ mới XRING O3 hứa hẹn sẽ mang lại hiệu năng đột phá

Chiến lược đầu tư R&D dài hạn và tham vọng phủ sóng hệ sinh thái

Để đạt được những bước tiến vượt bậc trong công nghệ bán dẫn, Xiaomi đã duy trì khoản đầu tư quy mô lớn cho hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) từ năm 2021. Tập đoàn cam kết lộ trình kéo dài ít nhất 10 năm với tổng ngân sách dự kiến lên tới 50 tỷ nhân dân tệ (khoảng 175.000 tỷ đồng).

Tính đến tháng 4 năm 2025, số tiền giải ngân thực tế cho các dự án R&D này đã vượt 13,5 tỷ nhân dân tệ (khoảng 47.250 tỷ đồng). Định hướng của Xiaomi không chỉ dừng lại ở smartphone mà còn mở rộng việc tích hợp vi xử lý tự thiết kế lên các dòng xe điện thông minh. Việc chủ động nguồn cung bán dẫn giúp hãng xây dựng hệ sinh thái thiết bị đồng nhất và giảm thiểu sự phụ thuộc vào các đối tác sản xuất chip bên thứ ba.

Sự đầu tư bài bản của Xiaomi sẽ giúp hãng tự chủ hơn trong việc ra mắt các thiết bị flagship tương lai

Triển vọng thực tế trên các dòng sản phẩm thế hệ mới

Sự xuất hiện của XRING O3 được xem là cột mốc quan trọng, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của Xiaomi trong phân khúc thiết bị di động cao cấp và xe điện thông minh. Người dùng đang chờ đón sự ra mắt chính thức của Xiaomi MIX Fold 5 để kiểm chứng hiệu năng thực tế cũng như khả năng tiết kiệm pin của bộ vi xử lý thế hệ mới này.