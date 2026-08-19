Xiaomi dừng cập nhật phần mềm cho Xiaomi 12 Lite và 12S Pro: Vòng đời EOL chính thức khép lại Xiaomi chính thức đưa Xiaomi 12 Lite, 12S Pro cùng Redmi Note 12R vào danh sách ngưng hỗ trợ phần mềm, kết thúc chu kỳ cập nhật hệ điều hành HyperOS định kỳ.

Xiaomi đã chính thức bổ sung các mẫu điện thoại bao gồm Xiaomi 12 Lite, Xiaomi 12S Pro và Redmi Note 12R vào danh sách ngưng hỗ trợ phần mềm (EOL - End of Life). Động thái này đồng nghĩa với việc các thiết bị kể trên sẽ không còn nhận được bất kỳ bản vá bảo mật hàng tháng hay bản cập nhật tính năng mới nào trong tương lai.

Chi tiết các mốc dừng cập nhật hệ điều hành HyperOS

Theo dữ liệu được cập nhật từ Trung tâm Bảo mật của Xiaomi, mỗi dòng điện thoại trong danh sách bị ngừng hỗ trợ sẽ dừng lại ở một mốc phiên bản hệ điều hành riêng biệt:

Xiaomi 12 Lite: Khép lại vòng đời cập nhật tại phiên bản HyperOS 1.

Khép lại vòng đời cập nhật tại phiên bản HyperOS 1. Xiaomi 12S Pro: Dừng lại ở phiên bản HyperOS 3.

Dừng lại ở phiên bản HyperOS 3. Redmi Note 12R: Nhận bản cập nhật cuối cùng là HyperOS 2.2 trước khi bước vào giai đoạn EOL.

Xiaomi chính thức ngừng hỗ trợ cập nhật phần mềm cho loạt máy quen thuộc như Xiaomi 12 Lite, 12S Pro và Redmi Note 12R

Tác động của trạng thái EOL đối với an toàn thiết bị

Khi thiết bị bước vào giai đoạn EOL, hệ thống sẽ dừng toàn bộ quy trình gửi bản vá bảo mật định kỳ và ngưng xử lý các báo cáo lỗ hổng phần mềm từ cộng đồng kỹ thuật. Mặc dù smartphone vẫn duy trì các tính năng nghe gọi và tác vụ phần cứng bình thường, rủi ro an toàn thông tin sẽ gia tăng khi người dùng truy cập internet hoặc cài đặt ứng dụng mới.

Bên cạnh đó, sự thiếu hụt các bản cập nhật nền tảng có thể dẫn đến hiện tượng xung đột khả năng tương thích với các phần mềm thứ ba trong tương lai. Dù vậy, hãng sản xuất cũng cam kết sẽ phát hành các bản vá khẩn cấp trong trường hợp phát sinh sự cố an ninh mạng đặc biệt nghiêm trọng.

Danh sách các thiết bị Xiaomi chính thức ngừng nhận hỗ trợ cập nhật phần mềm mới từ hãng

Thực trạng vòng đời sản phẩm và chiến lược từ Xiaomi

Việc đưa các smartphone dòng 12 Lite hay 12S Pro vào danh sách EOL phản ánh chiến lược vòng đời phần mềm kéo dài khoảng 2 năm đối với phân khúc tầm trung và cận cao cấp của hãng. Trước đó, Xiaomi đã từng đưa dòng Xiaomi 11 series, Xiaomi 12 Pro phiên bản chip Dimensity cùng máy tính bảng Xiaomi Pad 5 vào danh sách ngưng hỗ trợ tương tự.

Giao diện danh sách thiết bị ngưng hỗ trợ phần mềm cập nhật trên trang chủ của Xiaomi

Quyết định này giúp thương hiệu tối ưu hóa nguồn lực kỹ thuật, chuyển dịch toàn bộ hạ tầng phát triển từ giao diện MIUI trước đây sang hệ điều hành thế hệ mới Xiaomi HyperOS trên các dòng sản phẩm hiện tại và tương lai.