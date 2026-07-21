Xiaomi hé lộ Poco M8 Power 5G: Pin 8.000mAh và diện mạo màu cam rực rỡ Xiaomi vừa chính thức hé lộ Poco M8 Power 5G với điểm nhấn là viên pin dung lượng lớn và thiết kế màu cam bắt mắt, hứa hẹn khuấy đảo phân khúc tầm trung thời gian tới.

Xiaomi đã bắt đầu chiến dịch quảng bá cho mẫu điện thoại mới mang tên Poco M8 Power 5G tại thị trường Ấn Độ. Thông qua trang giới thiệu chính thức trên nền tảng thương mại điện tử Flipkart, hãng xác nhận thiết bị sẽ tập trung tối đa vào thời lượng pin và sở hữu tùy chọn màu cam rực rỡ đặc trưng.

Sức mạnh từ viên pin "khủng" và công nghệ sạc ngược

Đúng như tên gọi "Power", điểm đáng chú ý nhất của Poco M8 Power 5G chính là dung lượng pin. Dù Xiaomi chưa công bố con số chính thức, các dữ liệu từ mã nguồn HyperOS cho thấy thiết bị này có khả năng là phiên bản đổi tên của Redmi Note 17 tại một số thị trường.

Nếu thông tin này chính xác, Poco M8 Power 5G sẽ sở hữu viên pin lên tới 8.000mAh. Đây là mức dung lượng vượt trội so với tiêu chuẩn 5.000mAh phổ biến hiện nay, cho phép người dùng sử dụng thoải mái trong nhiều ngày. Bên cạnh đó, máy dự kiến hỗ trợ sạc nhanh có dây công suất 45W và đặc biệt là tính năng sạc ngược có dây 22.5W, biến điện thoại thành một viên pin dự phòng cho các thiết bị khác.

The Poco M8 Power 5G teased in an orange finish

Phân tích cấu hình: Sự kế thừa từ dòng Redmi

Dựa trên các rò rỉ kỹ thuật, Poco M8 Power 5G có thể chia sẻ nhiều thông số với mẫu Redmi Note 17. Máy dự kiến trang bị màn hình OLED kích thước lớn lên đến 7 inch, độ phân giải 2.396 x 1.080 pixels và tần số quét 120Hz, mang lại trải nghiệm hình ảnh mượt mà.

Về hiệu năng, thiết bị nhiều khả năng sẽ sử dụng chipset Snapdragon 4 Gen 4. Đây là dòng chip xử lý cấp thấp nhưng được tối ưu hóa cho kết nối 5G và tiết kiệm năng lượng, phù hợp với định hướng một chiếc điện thoại pin bền bỉ.

The Xiaomi Redmi Note 17.

Thông số kỹ thuật dự kiến của Poco M8 Power 5G

Thông số Chi tiết dự kiến Màn hình 7 inch OLED, 120Hz, FHD+ Vi xử lý Snapdragon 4 Gen 4 Dung lượng pin 8.000mAh Sạc nhanh 45W (có dây), 22.5W (sạc ngược) Camera sau Chính 50MP Camera trước 8MP

Chiến lược định vị sản phẩm của Xiaomi

Việc ra mắt Poco M8 Power 5G cho thấy Xiaomi tiếp tục duy trì chiến lược tùy biến phần cứng cho từng dòng sản phẩm. Trước đó, mẫu Poco M8 tiêu chuẩn ra mắt vào tháng 1/2026 cũng dựa trên nền tảng của Redmi Note 15 nhưng có sự thay đổi về hệ thống camera để tối ưu giá thành.

Dù có cấu hình mạnh mẽ về pin và màn hình, Poco M8 Power 5G dự kiến sẽ có những tinh chỉnh nhất định ở cụm camera so với các phiên bản Redmi cao cấp hơn để giữ mức giá cạnh tranh trong phân khúc tầm trung. Hiện tại, ngày ra mắt chính thức và giá bán cụ thể tại Ấn Độ vẫn chưa được tiết lộ, nhưng với việc xuất hiện trên Flipkart, thời điểm lên kệ có lẽ đã rất gần.