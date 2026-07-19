Xiaomi Mix Fold 5 lộ diện thực tế: Bước chuyển mình sang thiết kế rộng và hệ điều hành HyperOS 4 Những hình ảnh rò rỉ mới nhất về Xiaomi Mix Fold 5 cho thấy một sự thay đổi đột phá về kiểu dáng để đối đầu trực tiếp với Samsung Galaxy Z Fold 8. Thiết bị dự kiến tích hợp chip xử lý mới, camera Leica 200MP và pin dung lượng lớn 6.000 mAh.

Thị trường điện thoại gập đang chứng kiến một cuộc đua khốc liệt về kiểu dáng và công nghệ phần mềm. Mới đây, những hình ảnh thực tế đầu tiên được cho là của Xiaomi Mix Fold 5 đã xuất hiện, hé lộ chiến lược mới của thương hiệu Trung Quốc nhằm cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ sừng sỏ như Samsung Galaxy Z Fold 8 và iPhone Ultra.

Thiết kế mới: Rộng hơn và tối ưu hơn

Dựa trên hình ảnh rò rỉ từ người dùng X @sunny1583 và trang tin Ximitime, Xiaomi Mix Fold 5 dường không còn đi theo ngôn ngữ thiết kế của các thế hệ tiền nhiệm. Thay vào đó, máy chuyển sang một tỷ lệ màn hình mới: ngắn hơn nhưng rộng hơn về chiều ngang.

Xiaomi Mix Fold 5 xuất hiện trong hình ảnh thực tế đầu tiên chạy HyperOS 4 với thiết kế rộng và nhỏ gọn hơn.

Kiểu dáng này tương đồng với mẫu Huawei Pura X Max đã ra mắt tại Trung Quốc, giúp người dùng thao tác dễ dàng hơn ở màn hình ngoài mà không có cảm giác quá hẹp. Đây cũng là xu hướng mà Samsung dự kiến áp dụng cho Galaxy Z Fold 8 nhằm cải thiện trải nghiệm gõ phím và xem nội dung chuẩn 16:9.

Sức mạnh từ HyperOS 4 và Android 17

Điểm đáng chú ý nhất trong lần rò rỉ này là việc thiết bị đang chạy hệ điều hành HyperOS 4. Các báo cáo cho biết phiên bản phần mềm này được xây dựng trên nền tảng Android 17, cho thấy Xiaomi đang chuẩn bị một bước nhảy vọt về phần mềm để tối ưu hóa khả năng đa nhiệm trên màn hình lớn.

Việc tích hợp HyperOS 4 ngay từ khi xuất xưởng sẽ giúp Mix Fold 5 có lợi thế lớn về tính năng AI và khả năng kết nối trong hệ sinh thái của Xiaomi. Một ảnh chụp màn hình đi kèm cho thấy giao diện đã được tinh chỉnh để tận dụng tối đa không gian hiển thị rộng rãi của dòng máy gập mới.

Phân tích cấu hình phần cứng đột phá

Bên cạnh thiết kế, các thông số kỹ thuật rò rỉ của Xiaomi Mix Fold 5 cũng gây ấn tượng mạnh với giới công nghệ. Máy được cho là sẽ sở hữu cụm camera Leica đặt ngang, một sự thay đổi so với cụm camera hình chữ nhật trước đây.

Thành phần Thông số rò rỉ Chip xử lý Xring O3 (tên mã dự kiến) Camera chính Leica 200 megapixel Dung lượng pin 6.000 mAh Hệ điều hành HyperOS 4 (Android 17)

Với viên pin 6.000 mAh, Xiaomi Mix Fold 5 có thể trở thành một trong những chiếc điện thoại gập có thời lượng pin tốt nhất thị trường. Kết hợp với chip xử lý mới có tên mã Xring O3, thiết bị hứa hẹn mang lại hiệu năng xử lý vượt trội và khả năng quản lý năng lượng hiệu quả.

Vị thế cạnh tranh trên thị trường toàn cầu

Sự xuất hiện của Xiaomi Mix Fold 5 (có thể ra mắt dưới tên gọi thuộc dòng Xiaomi 18) cho thấy tham vọng của Xiaomi trong việc định hình lại phân khúc cao cấp. Không chỉ đối đầu với Samsung, mẫu máy này còn được xem là đối trọng của iPhone Ultra – chiếc smartphone siêu cao cấp mà Apple dự kiến ra mắt vào tháng 9 tới.

Trong khi Samsung Galaxy Z Fold 8 cố gắng thiết lập chuẩn mực toàn cầu cho kiểu dáng màn hình rộng, thì các thương hiệu như Honor, Oppo và Xiaomi đang đẩy nhanh tiến độ với những cải tiến về độ mỏng và dung lượng pin. Cuộc đua này mang lại lợi ích lớn cho người dùng khi các rào cản về phần cứng của điện thoại gập đang dần được xóa bỏ.

Dù các thông tin hiện tại vẫn ở mức độ tin đồn và dựa trên các phiên bản thử nghiệm, nhưng sự tồn tại của một thiết bị thực tế đang hoạt động cho thấy ngày ra mắt của Xiaomi Mix Fold 5 không còn xa. Giới công nghệ đang kỳ vọng Xiaomi sẽ mang mẫu máy này ra thị trường quốc tế thay vì chỉ giới hạn tại Trung Quốc như các thế hệ trước.