Xiaomi ra mắt balo Mijia Lightweight Commuter Backpack siêu nhẹ 570g với giá 350.000 đồng Xiaomi vừa giới thiệu balo Mijia Lightweight Commuter Backpack nặng 570g, sở hữu dung tích 18L, chất liệu kháng nước cấp 4 cùng mức giá khoảng 350.000 đồng.

Thương hiệu Xiaomi tiếp tục mở rộng hệ sinh thái phụ kiện đời sống với việc ra mắt mẫu balo Mijia Lightweight Commuter Backpack. Sản phẩm hướng tới người đi làm văn phòng, học sinh và sinh viên với ưu điểm tối ưu hóa trọng lượng, độ bền cao và mức giá cực kỳ dễ tiếp cận.

Thông số kỹ thuật balo Mijia Lightweight Commuter Backpack

Thông số Chi tiết Tên sản phẩm Mijia Lightweight Commuter Backpack Trọng lượng 570g Dung tích 18 Lit Kích thước 280 × 150 × 430 mm Chất liệu Sợi Polyester (Kháng nước cấp 4) Sức chứa Laptop Tối đa 16 inch Màu sắc Đen, Xám, Be

Trọng lượng siêu nhẹ 570g cùng dung tích chứa 18L

Bên cạnh phong cách thiết kế tối giản đặc trưng, điểm nâng cấp ấn tượng nhất trên Mijia Lightweight Commuter Backpack là trọng lượng được giảm xuống còn 570g, nhẹ hơn đáng kể so với các dòng balo văn phòng thông thường. Việc giảm tải trọng lượng bản thân balo giúp người dùng bớt áp lực lên vai trong quá trình di chuyển hàng ngày.

Điểm nhấn ấn tượng nhất trên chiếc Mijia Lightweight Commuter Backpack chính là trọng lượng siêu nhẹ

Dù có khối lượng siêu nhẹ, các kỹ sư Xiaomi vẫn duy trì không gian lưu trữ đạt mức 18L với kích thước tổng thể 280 × 150 × 430 mm. Cấu trúc balo được tối ưu bằng cách tiết giảm vật liệu ở những vùng không chịu lực chính, đồng thời gia cố kỹ lưỡng tại các điểm chịu lực quan trọng để giữ chuẩn form dáng trong suốt quá trình sử dụng.

Bố trí ngăn chứa khoa học và khả năng bảo vệ thiết bị

Bên trong không gian chính, sản phẩm được chia thành hai khu vực riêng biệt. Một ngăn chuyên dụng hỗ trợ chứa vừa vặn máy tính xách tay kích thước tối đa 16 inch, ngăn còn lại thích hợp mang theo tài liệu, quần áo hoặc phụ kiện cá nhân. Đáng chú ý, ngăn chứa laptop không tích hợp sẵn lớp đệm chống sốc dày, do đó người dùng được khuyên nên trang bị thêm túi chống sốc rời cho thiết bị.

Những điểm nổi bật trong thiết kế và chất liệu của Mijia Lightweight Commuter Backpack

Mặt trước balo trang bị ngăn khóa kéo phụ thao tác nhanh cho chìa khóa, thẻ xe hoặc ví tiền. Hai bên hông có thêm không gian lưu trữ vừa vặn cho bình nước 500mL hoặc ô gấp gọn.

Chất liệu vải kháng nước cấp 4 và thiết kế công học

Sản phẩm sử dụng hoàn toàn chất liệu sợi polyester cao cấp đạt tiêu chuẩn kháng nước cấp độ 4. Tính năng này giúp các hạt nước mưa nhẹ đọng thành giọt và trượt khỏi bề mặt mà không thấm vào bên trong, bảo vệ an toàn đồ dùng điện tử cũng như đơn giản hóa việc vệ sinh vết bẩn.

Mijia Lightweight Commuter Backpack có ba phiên bản màu sắc trẻ trung

Hệ thống quai đeo được uốn cong nhẹ ôm sát cơ thể giúp phân bổ trọng lực đều hơn. Điểm nối quai phía trên được căn chỉnh nhằm giảm ma sát lên vùng cổ và nách khi di chuyển lâu. Ngoài ra, mặt lưng balo tích hợp sẵn đai cố định vào tay kéo vali, kết hợp cùng hệ thống khóa kéo vận hành êm ái không gây tiếng động.

Balo Mijia Lightweight Commuter Backpack có ba tùy chọn màu sắc gồm Đen, Xám và Be. Với mức giá niêm yết tại thị trường nội địa khoảng 350.000 đồng, đây là lựa chọn phụ kiện di chuyển hàng ngày sở hữu tỷ lệ hiệu năng trên giá thành rất hấp dẫn.