Xiaomi ra mắt camera năng lượng mặt trời Smart Solar Camera 4 Pro 4G chuyên dụng cho vùng sâu Xiaomi Smart Solar Camera 4 Pro 4G là giải pháp giám sát chuyên dụng cho các khu vực không có điện lưới và internet. Thiết bị sở hữu hệ thống camera kép 3K, pin 9.900mAh và kết nối 4G ổn định.

Xiaomi vừa chính thức giới thiệu mẫu camera an ninh Smart Solar Camera 4 Pro 4G Dual-Camera Edition tại thị trường Trung Quốc. Đây là giải pháp giám sát tối ưu được thiết kế dành riêng cho các khu vực đặc thù như trang trại, công trường xây dựng hoặc các vùng xa xôi, nơi việc tiếp cận nguồn điện và hạ tầng internet truyền thống gặp nhiều hạn chế.

Hệ thống camera kép độ phân giải 3K và công nghệ AI

Điểm nhấn công nghệ trên Smart Solar Camera 4 Pro 4G chính là cấu trúc camera kép với hai cảm biến 5 MP, cho phép ghi hình ở độ phân giải 3K sắc nét. Hệ thống này bao gồm một ống kính cố định để bao quát góc rộng và một ống kính có khả năng xoay để theo dõi các đối tượng chuyển động nhờ sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI).

Để tối ưu hóa không gian lưu trữ và năng lượng, thiết bị tích hợp chế độ ghi hình kích hoạt bằng chuyển động. Ở trạng thái bình thường, camera sẽ giảm tốc độ khung hình để tiết kiệm điện năng và chỉ tự động kích hoạt ghi hình tốc độ cao khi phát hiện có hoạt động trong khu vực giám sát.

Giải pháp năng lượng bền bỉ và kết nối 4G linh hoạt

Về khả năng vận hành, thiết bị được trang bị viên pin dung lượng lớn 9.900 mAh. Theo công bố từ Xiaomi, viên pin này có thể duy trì hoạt động của camera trong hơn một tuần chỉ với một lần sạc. Khi kết hợp với tấm pin năng lượng mặt trời công suất 7,6W đi kèm, thiết bị có khả năng hoạt động liên tục vô thời hạn nếu nhận đủ ánh sáng mặt trời hàng ngày.

Về kết nối, thay vì phụ thuộc vào Wi-Fi, camera sử dụng mạng 4G với thiết lập SIM kép. Tính năng này cho phép thiết bị tự động chuyển đổi giữa các nhà mạng để đảm bảo đường truyền luôn ổn định, phục vụ việc giám sát từ xa thông qua ứng dụng Xiaomi Home một cách mượt mà.

Độ bền chuẩn công nghiệp và tính năng bổ trợ

Được thiết kế để hoạt động ngoài trời, Smart Solar Camera 4 Pro 4G đạt tiêu chuẩn kháng nước và bụi IP66, đảm bảo độ bền trong các điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Thiết bị cũng hỗ trợ tầm nhìn ban đêm có màu nhờ sự kết hợp giữa đèn chiếu sáng trắng và đèn hồng ngoại.

Ngoài ra, camera còn tích hợp khả năng đàm thoại âm thanh hai chiều, cho phép người dùng giao tiếp trực tiếp với người ở khu vực đặt camera thông qua điện thoại thông minh.

Thông số kỹ thuật Chi tiết Cảm biến Camera kép 5 MP Độ phân giải video 3K Dung lượng pin 9.900 mAh Công suất pin mặt trời 7,6 W Kết nối mạng 4G (Hỗ trợ Dual-SIM) Tiêu chuẩn bảo vệ IP66 Tầm nhìn đêm Có màu (Đèn trắng + Hồng ngoại)

Giá bán và khả năng cung ứng

Hiện tại, Smart Solar Camera 4 Pro 4G Dual-Camera Edition đang được mở bán tại Trung Quốc với mức giá 649 nhân dân tệ (tương đương khoảng 96 USD). Mặc dù Xiaomi chưa xác nhận kế hoạch ra mắt quốc tế, nhưng dựa trên lộ trình của các sản phẩm trước đó, thiết bị có thể sẽ xuất hiện tại các thị trường toàn cầu vào khoảng quý 3 hoặc quý 4 năm 2026 với mức giá dự kiến cao hơn từ 20% đến 30% so với thị trường nội địa.

Trong phân khúc camera an ninh dùng năng lượng mặt trời, sản phẩm này sẽ cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như eufy SoloCam S340 hoặc Reolink Argus 3 Pro.