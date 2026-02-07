Xiaomi ra mắt cân thông minh S400 Pro: Màn hình tích hợp và công nghệ dẫn điện ITO Xiaomi chính thức đưa mẫu cân sức khỏe Mijia Body Composition Scale S400 Pro ra thị trường quốc tế, nổi bật với màn hình hiển thị chỉ số trực tiếp và thời lượng pin 150 ngày.

Xiaomi vừa niêm yết mẫu cân sức khỏe Mijia Body Composition Scale S400 Pro trên website toàn cầu, đánh dấu sự xuất hiện chính thức của sản phẩm này bên ngoài thị trường Trung Quốc. Điểm cải tiến đáng chú ý nhất so với phiên bản tiêu chuẩn là sự xuất hiện của màn hình tích hợp, giúp người dùng theo dõi các chỉ số sức khỏe cốt lõi ngay lập tức mà không cần phụ thuộc vào ứng dụng trên điện thoại.

Xiaomi chuẩn bị ra mắt cân thông minh mới trên toàn cầu

Công nghệ dẫn điện ITO và khả năng hiển thị trực quan

Khác với các dòng cân thông minh thông thường sử dụng các tấm điện cực kim loại lộ thiên, S400 Pro sử dụng lớp phủ Indium Tin Oxide (ITO) trên bề mặt kính. Công nghệ này không chỉ mang lại vẻ ngoài tối giản, sang trọng mà còn biến gần như toàn bộ bề mặt cân thành vùng dẫn điện, giúp việc đo đạc trở nên linh hoạt và thuận tiện hơn cho người sử dụng.

Gần như toàn bộ bề mặt cân có khả năng dẫn điện

Màn hình tích hợp trên thiết bị cung cấp cái nhìn nhanh về các xu hướng cân nặng và các chỉ số quan trọng như tỷ lệ mỡ cơ thể và khối lượng cơ. Việc có thể xem dữ liệu lịch sử ngay trên thiết bị giúp người dùng dễ dàng nắm bắt tiến trình thay đổi thể chất mà không cần phải mở smartphone sau mỗi lần cân.

Phân tích kỹ thuật: Cơ chế BIA và những lưu ý về độ chính xác

Thiết bị sử dụng phương pháp phân tích trở kháng điện sinh học (BIA) để ước tính các thành phần cơ thể. Tuy nhiên, dưới góc độ kỹ thuật, người dùng cần lưu ý về giới hạn của các dòng cân gia đình không có điện cực cầm tay. Do dòng điện chủ yếu đi qua phần dưới cơ thể (từ chân này sang chân kia), kết quả đo được sẽ phụ thuộc nhiều vào sự phân bổ mỡ và cơ ở chi dưới, thay vì đại diện hoàn toàn cho toàn bộ cơ thể.

Dù có những hạn chế nhất định về độ chính xác tuyệt đối so với các thiết bị y tế chuyên dụng, S400 Pro vẫn là một công cụ theo dõi xu hướng hiệu quả nhờ khả năng lưu trữ nhiều hồ sơ người dùng và kết nối ổn định qua Bluetooth 5.1.

Thông số kỹ thuật chi tiết của Xiaomi S400 Pro

Đặc điểm Thông tin chi tiết Công nghệ đo Phân tích trở kháng điện sinh học (BIA) Bề mặt tiếp xúc Lớp phủ dẫn điện ITO (Indium Tin Oxide) Kết nối Bluetooth 5.1 Thời lượng pin Lên đến 150 ngày Tính năng chính Đo mỡ, cơ, cân nặng, hiển thị xu hướng lịch sử

Sản phẩm đã có mặt tại thị trường Trung Quốc từ năm 2024 và việc niêm yết trên trang web toàn cầu cho thấy thời điểm mở bán tại các khu vực khác đang đến gần. Với thời lượng pin ấn tượng lên đến 150 ngày, đây hứa hẹn là một phụ kiện chăm sóc sức khỏe bền bỉ cho các gia đình hiện đại.