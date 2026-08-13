Xiaomi ra mắt hệ điều hành HyperOS 4 dựa trên Android 17 với nhiều cải tiến AI và hiệu năng Xiaomi trình làng HyperOS 4 trên nền Android 17 với giao diện Soft Light Glass mới, trợ lý Super XiaoAI 2.0 và nhiều nâng cấp hiệu năng hệ thống ấn tượng.

Xiaomi đã chính thức giới thiệu hệ điều hành thế hệ mới HyperOS 4 được phát triển trên nền tảng Android 17. Phiên bản cập nhật này mang tới sự lột xác toàn diện từ giao diện người dùng Soft Light Glass, khả năng tối ưu hóa tài nguyên phần cứng cho đến sự xuất hiện của trợ lý trí tuệ nhân tạo Super XiaoAI 2.0.

Xiaomi ra mắt HyperOS 4 với nhiều tính năng ấn tượng

Tối ưu hóa hiệu năng hệ thống và tài nguyên phần cứng

Ở chiều sâu hệ thống, HyperOS 4 ghi nhận những cải tiến vượt trội về mặt xử lý dữ liệu và quản lý bộ nhớ. Xiaomi cho biết số lượng lệnh hệ thống đã được cắt giảm 14.4%, giúp thiết bị vận hành mượt mà hơn. Sau 8 giờ sử dụng liên tục, dung lượng bộ nhớ khả dụng cao hơn 27.2% so với thế hệ HyperOS trước đó.

Môi trường thực thi ứng dụng mới giúp thời gian khởi chạy tuần tự 30 ứng dụng giảm 17.5%, đồng thời hiện tượng sụt giảm khung hình trong quá trình thao tác kéo dài giảm 28.9%. Ngoài ra, tốc độ tải và duyệt ảnh thu nhỏ trong ứng dụng Thư viện tăng đến 90%. Về thời lượng sử dụng, hệ điều hành mới giúp kéo dài thêm 0.26 giờ hoạt động trong bài kiểm tra chuẩn DOU.

HyperOS 4 giúp cải tiến hiệu suất thiết bị

Thiết kế giao diện Soft Light Glass và trải nghiệm người dùng mới

Về diện mạo thị giác, HyperOS 4 ứng dụng phong cách thiết kế Soft Light Glass. Chất liệu hình ảnh mới này tạo hiệu ứng mờ trong suốt, xếp lớp linh hoạt và phản chiếu ánh sáng chân thực trên các thành phần giao diện.

Màn hình khóa được tái thiết kế hỗ trợ gom nhóm thông báo dạng xếp chồng trực quan. Trên màn hình chính, người dùng có thể tùy biến kích thước thư mục hoặc thay đổi các tiện ích (widget) bằng thao tác kéo thả đơn giản. Trung tâm Thiết bị Tích hợp mới cũng cho phép ghim các thiết bị thông minh thường dùng để kết nối và điều khiển nhanh chỉ với một lần chạm.

Giao diện người dùng mới của Xiaomi có giao diện được cải tiến

Trợ lý trí tuệ nhân tạo Super XiaoAI 2.0 và tính năng thông minh

Điểm nhấn công nghệ quan trọng nhất trên HyperOS 4 là trợ lý Super XiaoAI 2.0, vận hành trên nền tảng mô hình lớn MiMo cùng tính năng Chế độ Chuyên gia. Trợ lý này có khả năng thực hiện các tác vụ phức tạp liên ứng dụng và liên thiết bị thông qua câu lệnh giọng nói, bao gồm soạn thảo bài trình chiếu PowerPoint, tổng hợp tài liệu nghiên cứu hoặc khởi tạo cấu trúc trang web.

Hệ điều hành cũng bổ sung công cụ Inspiration Ball hỗ trợ kéo thả nội dung nhanh chóng và Đảo Trạng thái hiển thị tiến trình hoạt động ẩn. Người dùng có thể sử dụng thao tác vuốt ba ngón tay để kích hoạt Code/Number Island nhằm trích xuất nhanh các đoạn mã hoặc con số trên màn hình.

HyperOS 4 đi kèm trợ lý Super XiaoAI 2.0

Lộ trình triển khai bản cập nhật Beta

Chương trình thử nghiệm HyperOS 4 Beta sẽ được phát hành theo các giai đoạn cụ thể: