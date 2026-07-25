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    Xiaomi ra mắt máy lau sàn Mijia Wireless Floor Cleaner 5C sở hữu lực hút 18.000Pa

    Tuệ Nhân25/07/2026 12:07

    Xiaomi chính thức trình làng máy lau sàn không dây Mijia Wireless Floor Cleaner 5C với lực hút 18.000Pa, hệ thống chống quấn tóc ba lớp cùng công nghệ sấy nóng 60°C.

    Xiaomi vừa chính thức mở bán máy lau sàn không dây Mijia Wireless Floor Cleaner 5C tại thị trường Trung Quốc. Đây là thế hệ kế nhiệm của dòng 4C ra mắt năm ngoái, hướng tới việc khắc phục các hạn chế cũ thông qua việc gia tăng lực hút, cải thiện khả năng chống quấn tóc và tăng tốc độ sấy khô con lăn.

    Máy lau sàn không dây Xiaomi Mijia Wireless Floor Cleaner 5C
    Mijia Wireless Floor Cleaner 5C là phiên bản kế nhiệm mẫu 4C ra mắt vào năm ngoái.

    Những cải tiến kỹ thuật nổi bật trên Mijia Wireless Floor Cleaner 5C

    So với thế hệ tiền nhiệm 4C sở hữu lực hút 15.000 Pa, phiên bản Mijia Wireless Floor Cleaner 5C đã nâng công suất lên mức 18.000 Pa. Sự gia tăng này cải thiện khả năng thu gom bụi bẩn cứng đầu, mảnh vụn và lông thú cưng trên nhiều chất liệu bề mặt sàn khác nhau.

    Nhằm giải quyết triệt để tình trạng kẹt rác, thiết bị được trang bị hệ thống chống quấn tóc ba lớp mới. Cơ chế này ngăn không cho tóc và lông thú quấn chặt vào con lăn, giảm bớt thao tác gỡ rối thủ công sau mỗi lần máy hoạt động.

    Hình ảnh tính năng sản phẩm Mijia Wireless Floor Cleaner 5C

    Bên cạnh đó, dòng 5C được tích hợp công nghệ sấy bằng luồng khí nóng 60°C, giúp con lăn khô nhanh hơn và hạn chế tình trạng phát sinh mùi hôi do ẩm mốc. Máy vận hành khá êm ái ở mức độ ồn khoảng 50 dB và cung cấp thời lượng pin tối đa 45 phút cho mỗi lần sạc đầy, đủ đáp ứng diện tích làm sạch khoảng 341 m².

    Bảng thông số kỹ thuật chính

    Đặc tínhThông số trên Mijia Wireless Floor Cleaner 5C
    Lực hút tối đa18.000 Pa
    Công nghệ chống quấnHệ thống chống quấn tóc 3 lớp
    Tính năng sấy con lănKhí nóng 60°C giúp giảm mùi hôi
    Mức độ ồn khi vận hànhKhoảng 50 dB
    Thời gian dùng pinLên đến 45 phút (diện tích ~341 m²)
    Giá niêm yết999 Nhân dân tệ (khoảng 150 USD)

    Giá bán và khả năng cạnh tranh phân khúc

    Mijia Wireless Floor Cleaner 5C hiện xuất hiện trên thị trường Trung Quốc với mức giá 999 Nhân dân tệ (khoảng 150 USD). Mặc dù thời điểm phát hành thương mại quốc tế chưa được công bố chính thức, phiên bản 4C trước đó đã được đưa lên trang web toàn cầu của Xiaomi, tín hiệu cho thấy bản 5C nhiều khả năng cũng sẽ sớm mở bán rộng rãi.

    Trong phân khúc máy lau sàn không dây tầm trung, Mijia Wireless Floor Cleaner 5C sẽ cạnh tranh trực tiếp với các dòng sản phẩm như Tineco Floor One i5 Stretch hay Dreame H12 Pro.

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      Khoa học - công nghệ
      Xiaomi ra mắt máy lau sàn Mijia Wireless Floor Cleaner 5C sở hữu lực hút 18.000Pa
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