Xiaomi ra mắt Redmi 17 Series tại Việt Nam: Pin 7.500mAh, màn hình 120Hz, giá từ 5,99 triệu đồng Dòng Xiaomi Redmi 17 chính thức cập bến Việt Nam với viên pin Silicon-Carbon 7.500mAh, màn hình 6.9 inch 120Hz và chip Snapdragon 4 Gen 5 cùng mức giá chỉ từ 5,99 triệu đồng.

Xiaomi vừa chính thức giới thiệu dòng smartphone Redmi 17 Series tại thị trường Việt Nam với hai phiên bản Redmi 17 và Redmi 17 5G. Sản phẩm gây chú ý mạnh mẽ trong phân khúc tầm trung nhờ trang bị viên pin công nghệ Silicon-Carbon dung lượng 7.500mAh, màn hình 6.9 inch tần số quét 120Hz, thiết kế dải đèn Dynamic RGB cá tính cùng mức giá khởi điểm từ 5,99 triệu đồng.

Redmi 17 Series ra mắt tại Việt Nam

Công nghệ pin Silicon-Carbon 7.500mAh và khả năng sạc ngược 22.5W

Điểm nhấn kỹ thuật đáng chú ý nhất trên Redmi 17 Series là việc ứng dụng công nghệ pin Silicon-Carbon dung lượng cao lên đến 7.500mAh. Cấu trúc pin này giúp gia tăng mật độ năng lượng mà không làm gia tăng đáng kể độ dày của thiết bị, đáp ứng nhu cầu sử dụng liên tục tới 2 ngày cho các tác vụ hỗn hợp từ làm việc, giải trí đến chơi game.

Để tối ưu thời gian nạp năng lượng cho viên pin dung lượng lớn này, Xiaomi tích hợp công nghệ sạc nhanh Turbo Charging công suất 45W. Bên cạnh đó, máy còn hỗ trợ tính năng sạc ngược có dây với công suất đầu ra lên tới 22.5W, cho phép thiết bị đóng vai trò như một trạm sạc dự phòng cung cấp năng lượng cho các thiết bị di động khác.

Smartphone mới của Xiaomi có pin khủng

Màn hình 6.9 inch 120Hz kết hợp dải đèn Dynamic RGB độc đáo

Redmi 17 Series sở hữu màn hình LCD kích thước 6.9 inch với thiết kế viền mỏng và camera selfie dạng đục lỗ, mang lại không gian hiển thị rộng rãi. Tần số quét 120Hz giúp các thao tác cuộn vuốt và hiệu ứng chuyển cảnh diễn ra mượt mà, hạn chế tối đa hiện tượng bóng mờ khi xem nội dung tốc độ cao.

Ở mặt sau, khu vực camera Metal Deco nổi bật với hệ thống đèn Dynamic RGB Light. Dải đèn này có khả năng tùy chỉnh hiệu ứng ánh sáng thông minh tương ứng với từng trạng thái của máy như cuộc gọi đến, thông báo ứng dụng, tiến trình sạc pin hoặc các pha xử lý trong trò chơi, tạo điểm nhấn thẩm mỹ cho người dùng trẻ.

Redmi 17 Series có màn hình lớn

Độ bền phần cứng và hiệu năng xử lý với Xiaomi HyperOS 3

Về khả năng gia cố phần cứng, mặt trước của thiết bị được bảo vệ bởi kính cường lực Corning Gorilla Glass 7i chống trầy xước và va đập tốt. Máy đạt tiêu chuẩn kháng bụi và nước IP64, đi kèm công nghệ Wet Touch giúp duy trì độ nhạy cảm ứng ngay cả khi bề mặt màn hình hoặc tay người dùng đang dính nước.

Về sức mạnh phần cứng, biến thể Redmi 17 5G sử dụng vi xử lý Snapdragon 4 Gen 5 hỗ trợ kết nối mạng 5G tốc độ cao. Cả hai phiên bản đều vận hành trên hệ điều hành Xiaomi HyperOS 3 tối ưu hóa tài nguyên hệ thống, hỗ trợ mở rộng RAM phần mềm và khả năng nâng cấp dung lượng lưu trữ qua thẻ nhớ ngoài tối đa 2TB.

Hệ thống camera chính của máy có độ phân giải 50 MP, hỗ trợ các chế độ chụp đêm, HDR, chân dung và quay video hiển thị kép. Xiaomi cũng tích hợp bộ công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) giúp hỗ trợ xử lý hình ảnh như xóa vật thể thừa, mở rộng khung hình và tìm kiếm trực quan.

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết Redmi 17 Series

Thông số Chi tiết cấu hình Màn hình LCD 6.9 inch, tần số quét 120Hz Vi xử lý Snapdragon 4 Gen 5 (phiên bản 5G) / Vi xử lý 8 nhân Dung lượng Pin 7.500mAh Silicon-Carbon, Sạc nhanh 45W, Sạc ngược 22.5W Camera sau 50 MP, tích hợp công cụ AI (xóa vật thể, mở rộng ảnh) Độ bền & Kháng nước Kính Corning Gorilla Glass 7i, Chuẩn IP64, Wet Touch Hệ điều hành Xiaomi HyperOS 3 Khả năng lưu trữ Hỗ trợ thẻ nhớ mở rộng tối đa 2TB

Giá bán niêm yết và ưu đãi mở bán tại Việt Nam

Tại thị trường Việt Nam, dòng sản phẩm Redmi 17 Series được phân phối với mức giá niêm yết cho các cấu hình cơ bản như sau:

Redmi 17 (4GB RAM / 128GB ROM): 5.990.000 đồng.

5.990.000 đồng. Redmi 17 5G (4GB RAM / 128GB ROM): 6.490.000 đồng.

Điện thoại có mức giá phải chăng

Trong giai đoạn mở bán từ ngày 07/8 đến 31/8/2026, người mua sản phẩm sẽ nhận được gói quà tặng trị giá 1.270.000 đồng bao gồm loa Bluetooth Xiaomi Sound Outdoor hoặc tùy chọn giảm trực tiếp 400.000 đồng vào giá bán. Đi kèm với đó là chính sách hậu mãi gồm 1 lần thay pin miễn phí trong vòng 3 năm và thời hạn bảo hành chính hãng 2 năm.