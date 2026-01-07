Xiaomi ra mắt Redmi K90 Ultra: Chip Snapdragon 8 Elite và hệ thống quạt tản nhiệt chủ động Redmi K90 Ultra vừa trình làng với cấu hình cực mạnh gồm chip Snapdragon 8 Elite, màn hình 165Hz và viên pin dung lượng khủng 8.550mAh tích hợp công nghệ tản nhiệt quạt cơ học.

Xiaomi vừa chính thức giới thiệu mẫu smartphone cao cấp Redmi K90 Ultra tại thị trường Trung Quốc. Đây là thiết bị mới nhất trong dòng K90, gây ấn tượng mạnh với cấu hình phần cứng hàng đầu, hệ thống làm mát chuyên biệt và viên pin dung lượng lớn chưa từng thấy trong phân khúc.

Xiaomi Redmi K90 Ultra.

Hiệu năng đột phá với Snapdragon 8 Elite và quạt tản nhiệt tích hợp

Trái tim của Redmi K90 Ultra là bộ vi xử lý Snapdragon 8 Elite mạnh mẽ nhất từ Qualcomm, kết hợp với bộ nhớ RAM LPDDR5X lên đến 16GB và bộ nhớ trong UFS 4.1 dung lượng 512GB. Để duy trì hiệu suất đỉnh cao trong thời gian dài, Xiaomi đã trang bị một hệ thống tản nhiệt chủ động với quạt cơ học 18,1mm tích hợp bên trong máy. Theo nhà sản xuất, quạt này hoạt động êm ái ở mức độ ồn khoảng 32dB.

Bên cạnh vi xử lý chính, máy còn sở hữu chip đồ họa chuyên dụng D2. Sự kết hợp này giúp tối ưu hóa khả năng xử lý hình ảnh, mang lại trải nghiệm chơi game mượt mà và ổn định hơn so với các giải pháp tản nhiệt thụ động thông thường.

Màn hình AMOLED 165Hz và tiêu chuẩn pin 8.550mAh

Redmi K90 Ultra sở hữu màn hình AMOLED kích thước 6,83 inch với độ phân giải 2.772 x 1.280 pixel. Điểm vượt trội của màn hình này nằm ở tần số quét lên đến 165Hz và độ sáng cực đại đạt 3.500 nits, giúp nội dung hiển thị rõ nét ngay cả dưới ánh sáng mặt trời gay gắt. Thiết bị cũng hỗ trợ công nghệ DC dimming để giảm mỏi mắt cho người dùng.

Về năng lượng, Xiaomi đã trang bị viên pin dung lượng lên tới 8.550mAh, một con số vượt xa hầu hết các đối thủ cùng tầm giá. Máy hỗ trợ sạc nhanh có dây công suất 100W và sạc ngược có dây 22,5W. Tuy nhiên, đáng tiếc là thiết bị này không hỗ trợ công nghệ sạc không dây.

Redmi K90 Ultra có nhiều tùy chọn màu sắc khác nhau.

Hệ thống âm thanh Bose và độ bền cao cấp

Về khả năng giải trí, Redmi K90 Ultra được trang bị hệ thống loa kép đối xứng được tinh chỉnh bởi Bose, mang lại chất lượng âm thanh sống động. Khả năng nhiếp ảnh của máy được đảm nhiệm bởi cụm camera sau gồm cảm biến chính 50MP (kích thước 1/1.55 inch, hỗ trợ OIS) và ống kính góc siêu rộng 8MP. Mặt trước là camera selfie độ phân giải 20MP.

Thiết bị chạy trên hệ điều hành HyperOS 3 dựa trên nền tảng Android 16. Đáng chú ý, máy đạt đầy đủ các chứng nhận kháng nước và bụi bẩn IP66, IP68 và IP69, đảm bảo khả năng hoạt động bền bỉ trong nhiều điều kiện môi trường khắc nghiệt.

Thông số kỹ thuật chi tiết của Redmi K90 Ultra

Đặc tính Thông số chi tiết Vi xử lý Snapdragon 8 Elite + Chip đồ họa D2 Màn hình 6,83 inch AMOLED, 165Hz, 3.500 nits Bộ nhớ RAM tối đa 16GB, ROM tối đa 512GB Pin và Sạc 8.550mAh, Sạc nhanh 100W Camera sau 50MP (Chính, OIS) + 8MP (Siêu rộng) Độ bền Kháng nước bụi IP66, IP68, IP69

Giá bán và phiên bản tùy chọn

Redmi K90 Ultra ra mắt với ba màu sắc chính: Bạc (Space Silver), Đen (Shadow Black) và Xanh (Sky Blue). Tại thị trường Trung Quốc, mức giá cho các phiên bản cụ thể như sau:

Phiên bản 12GB/256GB: 2.999 Nhân dân tệ (khoảng 441 USD)

Phiên bản 16GB/256GB: 3.199 Nhân dân tệ (khoảng 470 USD)

Phiên bản 12GB/512GB: 3.499 Nhân dân tệ (khoảng 515 USD)

Phiên bản 16GB/512GB: 3.699 Nhân dân tệ (khoảng 544 USD)

Hiện tại, Xiaomi vẫn chưa xác nhận liệu sản phẩm này có được phát hành ra thị trường toàn cầu hay sẽ chỉ dành riêng cho thị trường nội địa.