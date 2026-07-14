Xiaomi ra mắt TV Stick HD thế hệ 2: Trải nghiệm Google TV mượt mà trong thiết kế nhỏ gọn Xiaomi chính thức mở bán toàn cầu TV Stick HD thế hệ thứ 2 với Google TV và âm thanh Dolby Audio. Thiết bị nhỏ gọn này hỗ trợ hơn 10.000 ứng dụng, mang đến giải pháp nâng cấp TV thường thành TV thông minh hiệu quả.

Xiaomi vừa chính thức mở rộng sự hiện diện của mẫu Xiaomi TV Stick HD (Thế hệ thứ 2) trên thị trường toàn cầu. Sau khi xuất hiện lần đầu trên website quốc tế vào tháng 3 và ra mắt tại Ba Lan vào đầu tháng 6, thiết bị hiện đã có mặt tại nhiều thị trường trọng điểm như Malaysia, Vương quốc Anh, Czechia và Thổ Nhĩ Kỳ.

Xiaomi TV Stick HD (Thế hệ thứ 2) chỉ có một tùy chọn màu sắc duy nhất.

Thiết kế tối giản và khả năng kết nối linh hoạt

Điểm mạnh nhất của Xiaomi TV Stick HD thế hệ mới nằm ở kích thước vật lý cực kỳ khiêm tốn (107,4 x 30 x 14 mm). Với thiết kế dạng thanh (stick) cắm trực tiếp vào cổng HDMI, thiết bị có thể nằm gọn gàng phía sau TV mà không làm ảnh hưởng đến thẩm mỹ không gian giải trí. Về kết nối không dây, thiết bị hỗ trợ chuẩn Bluetooth 5.0 và Wi-Fi băng tần kép (2.4 GHz và 5 GHz), đảm bảo tín hiệu truyền tải ổn định khi xem nội dung trực tuyến.

Phân tích cấu hình phần cứng

Mặc dù hướng đến phân khúc phổ thông với độ phân giải dừng lại ở mức Full HD (1080p) tại 60Hz, Xiaomi vẫn trang bị cho sản phẩm mức cấu hình đủ dùng để vận hành mượt mà các tác vụ streaming cơ bản. Dưới đây là thông số kỹ thuật chi tiết của thiết bị:

Thành phần Thông số kỹ thuật Vi xử lý (CPU) ARM Cortex-A55 (4 nhân) Đồ họa (GPU) Mali-G31 MP2 Bộ nhớ RAM 1 GB DDR4 Bộ nhớ trong 8 GB Cổng kết nối HDMI (đầu ra), Micro USB (nguồn) Độ phân giải tối đa 1080p @ 60 fps

Hệ sinh thái Google TV và trải nghiệm người dùng

Thay vì sử dụng các hệ điều hành tùy biến sâu, Xiaomi lựa chọn Google TV làm nền tảng cốt lõi cho TV Stick HD thế hệ 2. Điều này mang lại lợi thế cạnh tranh lớn so với đối thủ trực tiếp là Amazon Fire TV Stick HD (vốn chạy Fire OS). Google TV cung cấp khả năng tiếp cận kho ứng dụng khổng lồ với hơn 10.000 lựa chọn từ Google Play Store.

Mặc định, thiết bị đã được cài đặt sẵn các nền tảng phổ biến như Netflix, Amazon Prime Video và YouTube. Người dùng có thể điều khiển thiết bị thông qua remote đi kèm, tích hợp sẵn tính năng điều khiển bằng giọng nói để tìm kiếm nội dung nhanh chóng.

Công nghệ âm thanh và hình ảnh

Dù không hỗ trợ 4K, Xiaomi TV Stick HD (Thế hệ thứ 2) vẫn chú trọng vào trải nghiệm nghe nhìn chất lượng cao trong phân khúc HD. Thiết bị tương thích với các định dạng âm thanh cao cấp bao gồm Dolby Audio, DTS:X và DTS HD, giúp tái tạo không gian âm thanh vòm sống động hơn khi kết nối với các hệ thống loa tương thích.

Tại thị trường quốc tế, sản phẩm có mức giá dao động tùy theo khu vực, đơn cử như 39,99 Bảng Anh (khoảng 1,3 triệu đồng) tại thị trường Anh hoặc 239 Ringgit tại Malaysia. Với mức giá này, đây được xem là giải pháp kinh tế để người dùng nâng cấp các dòng TV cũ hoặc màn hình máy tính thành một trung tâm giải trí thông minh hiện đại.