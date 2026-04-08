Xiaomi Redmi 17 lộ diện sớm tại Châu Âu: Pin 7.500 mAh Silicon-Carbon và màn hình 120Hz Redmi 17 bất ngờ xuất hiện trên trang bán lẻ ở Châu Âu, hé lộ viên pin khổng lồ 7.500 mAh, màn hình 6.9 inch 120Hz cùng mức giá bán đầy hấp dẫn.

Mẫu điện thoại thế hệ mới Xiaomi Redmi 17 phiên bản 4G vừa bất ngờ xuất hiện trên hệ thống của một nhà bán lẻ uy tín tại Ba Lan trước thềm ra mắt chính thức. Sự cố lộ diện sớm này đã công khai toàn bộ thiết kế, mức giá niêm yết và bộ thông số kỹ thuật đáng chú ý của sản phẩm. Nâng cấp cốt lõi nằm ở viên pin công nghệ Silicon-Carbon dung lượng 7.500 mAh cùng màn hình kích thước lớn 6,9 inch tần số quét 120Hz.

Redmi 17 bất ngờ được mở bán tại châu Âu

Bước nhảy vọt về dung lượng với công nghệ pin Silicon-Carbon

Điểm nhấn kỹ thuật gây chú ý nhất trên Redmi 17 là việc trang bị thỏi pin Silicon-Carbon dung lượng lên tới 7.500 mAh. Đây là bước tiến vượt bậc so với mức dung lượng chuẩn 5.000 mAh phổ biến ở các thế hệ trước. Công nghệ pin mới giúp tối ưu mật độ năng lượng, duy trì thời gian sử dụng bền bỉ cho người dùng thường xuyên di chuyển hoặc làm việc cường độ cao mà không làm tăng quá nhiều độ dày của thiết bị.

Bên cạnh dung lượng pin lớn, Xiaomi tích hợp công nghệ sạc nhanh 45W cho Redmi 17. Giải pháp này giúp rút ngắn đáng kể thời gian nạp đầy năng lượng cho thỏi pin 7.500 mAh, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng liên tục trong ngày.

Redmi 17 4G là mẫu smartphone giá rẻ tiếp theo của Xiaomi

Màn hình 6,9 inch 120Hz và tiêu chuẩn độ bền gia tăng

Về khả năng hiển thị, Redmi 17 sử dụng tấm nền LCD kích thước 6,9 inch với tần số quét 120Hz, mang lại trải nghiệm thao tác vuốt chạm và chuyển động hình ảnh mượt mà. Màn hình của máy được bảo vệ bởi kính cường lực Corning Gorilla Glass 7i, hỗ trợ công nghệ Wet Touch 2.0 giúp nhận diện thao tác cảm ứng chính xác ngay cả khi màn hình hoặc tay người dùng bị ướt.

Đáng chú ý, chiếc smartphone này đạt tiêu chuẩn kháng bụi và bắn nước IP64, gia tăng độ bền khi sử dụng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Sản phẩm xuất hiện với các tùy chọn màu sắc trẻ trung như Xanh lá cây, Xanh dương, Tím và Đen.

Redmi 17 4G có màn hình 120Hz mượt mà

Cấu hình phần cứng và hệ thống camera AI

Xiaomi mang đến nhiều tùy chọn cấu hình lưu trữ cho Redmi 17, bao gồm các phiên bản RAM 4GB hoặc 6GB đi kèm bộ nhớ trong 128GB hoặc 256GB. Thiết bị cũng hỗ trợ mở rộng không gian lưu trữ qua thẻ nhớ MicroSD với dung lượng tối đa lên đến 2TB.

Về khả năng nhiếp ảnh, máy sở hữu camera chính độ phân giải 50 MP, tích hợp các tính năng xử lý hình ảnh bằng trí tuệ nhân tạo (AI), chế độ chụp đêm (Night Mode) và HDR giúp nâng cao chất lượng ảnh chụp trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau.

Điện thoại có nhiều tùy chọn cấu hình

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của Xiaomi Redmi 17

Thông số kỹ thuật Chi tiết Màn hình LCD 6,9 inch, 120Hz, Gorilla Glass 7i, Wet Touch 2.0 Dung lượng Pin 7.500 mAh (Silicon-Carbon), sạc nhanh 45W Camera chính 50 MP, hỗ trợ AI, Night Mode, HDR Bộ nhớ & RAM 4GB/6GB RAM, 128GB/256GB ROM (Hỗ trợ thẻ MicroSD tối đa 2TB) Độ bền & Kháng nước Chuẩn IP64

Giá bán niêm yết tại thị trường Châu Âu

Tại thị trường Ba Lan, Redmi 17 phiên bản 4GB/128GB được niêm yết mức giá 900 PLN (tương đương khoảng 6,32 triệu đồng). Phiên bản bộ nhớ 4GB/256GB có giá 1.100 PLN (tương đương khoảng 7,73 triệu đồng). Do thị trường Châu Âu thường áp dụng mức thuế phí cao, giá bán chính thức của sản phẩm khi cập bến các thị trường khác dự kiến sẽ có sức cạnh tranh tốt hơn.