Xiaomi Redmi Note 17 lộ diện trên Geekbench: Chip Snapdragon 6s Gen 4 và RAM 12GB Redmi Note 17 lộ diện với chip Snapdragon 6s Gen 4, RAM 12GB và sạc nhanh 67W. Smartphone mới của Xiaomi sở hữu màn hình 1.5K, dự kiến ra mắt chính thức vào tháng 7/2026.

Xiaomi vừa xác nhận dòng điện thoại tầm trung Redmi Note 17 sẽ chính thức ra mắt tại thị trường Trung Quốc vào tháng 7/2026. Ngay trước thềm sự kiện, những thông số kỹ thuật đầu tiên của phiên bản tiêu chuẩn đã được hé lộ thông qua cơ sở dữ liệu của công cụ chấm điểm hiệu năng Geekbench.

Hiệu năng thực tế của Snapdragon 6s Gen 4 trên Redmi Note 17

Thiết bị xuất hiện trên Geekbench với mã hiệu "2607DRA18C", được cho là biến thể dành riêng cho thị trường Trung Quốc. Theo dữ liệu từ danh sách, Redmi Note 17 được trang bị bộ vi xử lý Snapdragon 6s Gen 4 kết hợp cùng dung lượng RAM lên đến 12GB. Máy khởi chạy trên nền tảng hệ điều hành Android 16 mới nhất tại thời điểm đó.

Về điểm số hiệu năng, thiết bị đạt 1.027 điểm trong bài kiểm tra đơn nhân và 3.002 điểm trong bài kiểm tra đa nhân. Kết quả này cho thấy sức mạnh xử lý của Snapdragon 6s Gen 4 duy trì ở mức ổn định, tương đồng với thế hệ tiền nhiệm Snapdragon 6 Gen 3 từng xuất hiện trên Redmi Note 15.

Kết quả thử nghiệm của Xiaomi Redmi Note 17 trên Geekbench.

Những nâng cấp về hiển thị và công nghệ sạc

Mặc dù hiệu năng thuần túy từ CPU không có sự nhảy vọt lớn, nhưng Redmi Note 17 được kỳ vọng sẽ mang lại trải nghiệm người dùng tốt hơn thông qua các nâng cấp về phần cứng khác. Các nguồn tin rò rỉ cho biết máy sẽ sở hữu màn hình kích thước lớn 6,83 inch với độ phân giải đạt chuẩn "1.5K", mang lại độ chi tiết cao hơn so với các màn hình Full HD+ thông thường.

Đáng chú ý, công nghệ sạc nhanh trên dòng máy này đã được nâng cấp lên công suất 67W. Đây là một bước tiến đáng kể khi so sánh với công suất 45W trên thế hệ Redmi Note 15 trước đó, giúp rút ngắn tối đa thời gian chờ đợi của người dùng.

Mẫu điện thoại Redmi Note 15.

So sánh thông số kỹ thuật dự kiến

Dựa trên các thông tin rò rỉ, có thể thấy Xiaomi đang tập trung vào việc tối ưu hóa trải nghiệm nghe nhìn và tốc độ sạc cho dòng sản phẩm chủ lực ở phân khúc tầm trung.

Thông số Redmi Note 15 (Tiền nhiệm) Redmi Note 17 (Dự kiến) Vi xử lý Snapdragon 6 Gen 3 Snapdragon 6s Gen 4 Màn hình 6,77 inch 6,83 inch (1.5K) Sạc nhanh 45W 67W Hệ điều hành Android 15 Android 16

Bên cạnh phiên bản tiêu chuẩn, dòng sản phẩm này dự kiến sẽ bao gồm hai biến thể cao cấp hơn là Redmi Note 17 Pro và Redmi Note 17 Pro Max với những cấu hình mạnh mẽ hơn về camera và vi xử lý. Thông tin chi tiết về ngày mở bán và giá thành cụ thể hiện vẫn chưa được Xiaomi công bố chính thức.