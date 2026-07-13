Xiaomi Redmi Note 17 series lộ diện cấu hình: Chip Snapdragon mới và pin tới 9.000mAh Dòng Redmi Note 17 sắp ra mắt gây ấn tượng với viên pin dung lượng lớn và vi xử lý Snapdragon 6s Gen 4, thay đổi hoàn toàn so với các tin đồn trước đó.

Dòng smartphone tầm trung Redmi Note 17 của Xiaomi dự kiến sẽ chính thức ra mắt tại thị trường Trung Quốc vào ngày 14/7. Trước thềm sự kiện, các thông tin rò rỉ mới nhất từ chuyên gia tin đồn Experience More trên Weibo đã hé lộ những thay đổi quan trọng về cấu hình phần cứng, đặc biệt là sự xuất hiện của các dòng chip Snapdragon thế hệ mới khác biệt so với những dự đoán trước đây.

Cấu hình chip xử lý gây bất ngờ trên Redmi Note 17 series

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong đợt rò rỉ này là sự thay đổi về bộ vi xử lý. Trái với các tin đồn cho rằng phiên bản tiêu chuẩn và bản Pro sẽ chạy chip Snapdragon 6s Gen 4 và Snapdragon 6 Gen 5, dữ liệu mới nhất chỉ ra một hướng đi khác của Xiaomi.

Redmi Note 17: Dự kiến trang bị vi xử lý Snapdragon 4 Gen 4.

Dự kiến trang bị vi xử lý Snapdragon 4 Gen 4. Redmi Note 17 Pro: Được cho là sẽ sử dụng Snapdragon 6s Gen 4.

Việc lựa chọn các dòng chip này cho thấy Xiaomi đang tập trung tối ưu hóa hiệu năng trên điện năng tiêu thụ, kết hợp với viên pin dung lượng cực lớn để kéo dài thời gian sử dụng thực tế cho người dùng phân khúc tầm trung.

The Redmi Note 17 Pro.

Thông số kỹ thuật chi tiết của phiên bản tiêu chuẩn và bản Pro

Bên cạnh vi xử lý, các thông số về màn hình và năng lượng cũng được làm rõ. Đáng chú ý, phiên bản tiêu chuẩn Redmi Note 17 sở hữu màn hình lên tới 7 inch, sử dụng tấm nền Samsung E4 Pro với độ phân giải 1080p. Máy cũng được trang bị cảm biến vân tay quang học dưới màn hình, khung nhựa và đạt chuẩn kháng nước, kháng bụi IP65.

Trong khi đó, phiên bản Redmi Note 17 Pro sở hữu màn hình phẳng 6,83 inch với độ phân giải đạt mức "1.5K". Thiết bị này tập trung mạnh vào khả năng bền bỉ với các chứng nhận bảo vệ cao cấp bao gồm IP66, IP68, IP69 và thậm chí là IP69K, cho phép chịu được áp lực nước và nhiệt độ cao.

The Redmi Note 17.

Bảng so sánh thông số kỹ thuật dự kiến

Thông số Redmi Note 17 Redmi Note 17 Pro Vi xử lý Snapdragon 4 Gen 4 Snapdragon 6s Gen 4 Màn hình 7 inch, 1080p (Samsung E4 Pro) 6,83 inch, 1.5K (Flat) Dung lượng pin 8.000mAh 9.000mAh Sạc nhanh 45W 67W (Hỗ trợ sạc ngược 22.5W) Camera chính - 50MP Kháng nước/bụi IP65 IP66/IP68/IP69/IP69K

Đột phá về năng lượng và khả năng sạc

Xiaomi tiếp tục đẩy giới hạn về dung lượng pin trên dòng Redmi Note. Với viên pin 8.000mAh trên bản tiêu chuẩn và 9.000mAh trên bản Pro, đây là những con số hiếm thấy trên các dòng smartphone phổ thông hiện nay. Để hỗ trợ cho viên pin khổng lồ này, Redmi Note 17 Pro tích hợp sạc nhanh 67W và tính năng sạc ngược có dây 22.5W, cho phép thiết bị đóng vai trò như một viên pin dự phòng cho các thiết bị khác.

The Redmi Note 17 Pro.

Dòng sản phẩm này hứa hẹn sẽ thiết lập một tiêu chuẩn mới về thời lượng pin trong phân khúc điện thoại Android tầm trung khi chính thức lên kệ vào giữa tháng 7 tới.