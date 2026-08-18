Xiaomi Redmi Watch 6 Lite và Active rò rỉ cấu hình: Màn hình OLED, pin 18 ngày, giá từ 1.4 triệu Bộ đôi smartwatch Redmi Watch 6 Lite và Active rò rỉ cấu hình với màn hình OLED lớn, viên pin 470mAh cho thời lượng 18 ngày cùng mức giá chỉ từ 1.4 triệu đồng.

Thông tin chi tiết về cấu hình và giá bán của bộ đôi đồng hồ thông minh Redmi Watch 6 Lite và Redmi Watch 6 Active vừa rò rỉ trên website của một nhà bán lẻ tại Hungary. Sự xuất hiện của hai thiết bị này hứa hẹn sẽ mang đến bước tiến mới về thời lượng pin cùng chất lượng hiển thị trong phân khúc smartwatch phổ thông.

Redmi Watch 6 Lite: Thiết kế mỏng hơn, tích hợp GPS độc lập

Ở phiên bản Lite năm nay, hãng đã mang đến bước nâng cấp lớn về khả năng hiển thị và thiết kế tổng thể. Thiết bị trang bị màn hình OLED hình chữ nhật kích thước 1.96 inch, độ phân giải 410 x 502 pixel, cung cấp mật độ điểm ảnh cao giúp hình ảnh và thông báo hiển thị rõ ràng ngay cả ngoài trời.

Đáng chú ý, độ mỏng thân máy được tối ưu còn 9.9mm, giảm đáng kể so với mức 11.4mm trên thế hệ Redmi Watch 5 Lite tiền nhiệm. Dù khung vỏ mỏng gọn hơn, thiết bị vẫn duy trì viên pin dung lượng 470mAh, cho thời gian hoạt động lên tới 18 ngày liên tục sau một lần sạc đầy.

Về khả năng theo dõi sức khỏe và kết nối, Redmi Watch 6 Lite tích hợp hệ thống định vị GPS độc lập, chuẩn kháng nước 5 ATM cùng cụm cảm biến đo nhịp tim liên tục, nồng độ oxy trong máu (SpO2) và theo dõi mức độ căng thẳng. Mức giá dự kiến của sản phẩm tại Hungary là dưới 25,000 HUF (tương đương dưới 2 triệu đồng).

Redmi Watch 6 Active: Tối ưu chi phí, hỗ trợ đàm thoại Bluetooth

Hướng đến người dùng ưu tiên tính kinh tế và hoạt động thể thao, Redmi Watch 6 Active sở hữu màn hình OLED 1.85 inch độ phân giải 390 x 450 pixel, hỗ trợ tính năng màn hình luôn bật (AOD). Thiết bị có khối lượng nhẹ chỉ 26g cùng kích thước mặt 47mm, tạo cảm giác thoải mái khi đeo vận động liên tục.

Mẫu smartwatch này chạy trên hệ điều hành HyperOS, hỗ trợ kết nối ứng dụng Mi Fitness và tính năng nghe gọi trực tiếp qua Bluetooth. Viên pin 470mAh trên bản Active cho thời gian sử dụng 12 ngày ở chế độ thông thường và lên tới 18 ngày ở chế độ cơ bản.

Về mặt tính năng thể thao, sản phẩm tích hợp hơn 140 chế độ rèn luyện sức khỏe, khả năng kháng nước chuẩn IP68/5 ATM cùng đầy đủ tính năng đo nhịp tim và SpO2. Mức giá rò rỉ của Redmi Watch 6 Active tại hệ thống MStore.hu rơi vào khoảng 17,000 HUF (tương đương 1.4 triệu đồng).

So sánh thông số kỹ thuật Redmi Watch 6 Lite và Active

Thông số Redmi Watch 6 Lite Redmi Watch 6 Active Màn hình OLED 1.96 inch (410 x 502 pixel) OLED/AMOLED 1.85 inch (390 x 450 pixel) Độ mỏng / Trọng lượng Dày 9.9mm Nặng 26g (mặt 47mm) Dung lượng pin 470mAh (đến 18 ngày) 470mAh (12 - 18 ngày) GPS độc lập Có Không Nghe gọi Bluetooth Có Có Kháng nước 5 ATM IP68 / 5 ATM Chế độ thể thao Đa dạng chế độ tập luyện Hơn 140 chế độ Giá rò rỉ Dưới 2,000,000 VND Khoảng 1,400,000 VND

Sự xuất hiện của Redmi Watch 6 Lite và Active hứa hẹn sẽ mang đến những lựa chọn smartwatch giá rẻ nhưng sở hữu thông số ấn tượng về cả màn hình lẫn thời lượng pin cho thị trường thiết bị đeo thông minh thời gian tới.