Xiaomi Smart Band 11 đạt chứng nhận quan trọng: Hé lộ thông số pin và thời điểm ra mắt Thế hệ vòng đeo tay thông minh tiếp theo của Xiaomi vừa lộ diện qua các cơ sở dữ liệu chứng nhận quốc tế. Với dung lượng pin 233mAh không đổi, thiết bị được kỳ vọng sẽ tập trung vào tối ưu hóa phần mềm và nâng cấp cảm biến sức khỏe.

Xiaomi đang đẩy nhanh quá trình làm mới dòng thiết bị đeo tay phổ biến nhất của mình. Sau sự xuất hiện của Smart Band 10 Pro, các thông tin rò rỉ về thế hệ kế nhiệm mang tên Xiaomi Smart Band 11 đã bắt đầu lộ diện thông qua các cơ sở dữ liệu chứng nhận uy tín. Điều này cho thấy ngày ra mắt toàn cầu của mẫu vòng đeo tay thông minh này đang đến rất gần.

Lộ diện qua các chứng nhận quốc tế quan trọng

Mới đây, hai thiết bị đeo mới của Xiaomi đã chính thức được Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT) cấp phép truy cập mạng. Hai mẫu máy này mang số hiệu M2616B1 và M2617B1, được giới chuyên môn nhận định chính là phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản hỗ trợ NFC của dòng Xiaomi Smart Band 11.

Không chỉ dừng lại ở thị trường nội địa, các mã model này cũng đã xuất hiện trong cơ sở dữ liệu của NCC (Đài Loan) và các hồ sơ chứng nhận tại Singapore. Việc phủ sóng rộng khắp các cơ quan quản lý cho thấy Xiaomi đã hoàn thiện các bước pháp lý cuối cùng để thương mại hóa sản phẩm trên quy mô quốc tế.

Dung lượng pin không đổi: Chiến lược tối ưu hóa thay vì chạy đua thông số

Một trong những chi tiết kỹ thuật đáng chú ý nhất được tiết lộ từ chứng nhận UL là dung lượng pin. Xiaomi Smart Band 11 sẽ tiếp tục sử dụng viên pin 233mAh, mức dung lượng hoàn toàn tương đương với thế hệ Smart Band 10 hiện tại.

Dung lượng pin Xiaomi Smart Band 11 được tiết lộ trong chứng nhận mới

Việc giữ nguyên dung lượng pin cho thấy Xiaomi có thể đang đi theo chiến lược tối ưu hóa hiệu suất thay vì tăng kích thước vật lý của linh kiện. Với thời lượng pin lên tới 21 ngày đã được khẳng định trên đời cũ, mức 233mAh vẫn là con số lý tưởng để duy trì sự mỏng nhẹ của thiết bị trong khi vẫn đảm bảo trải nghiệm sử dụng dài hơi. Thay vào đó, hãng được dự báo sẽ tập trung nâng cấp độ chính xác của cảm biến nhịp tim, theo dõi giấc ngủ và các thuật toán phân tích dữ liệu sức khỏe.

Kỳ vọng nâng cấp dựa trên nền tảng Smart Band 10

Mặc dù cấu hình chi tiết của Smart Band 11 vẫn được giữ kín, chúng ta có thể phác thảo chân dung của thiết bị này dựa trên những ưu điểm từ thế hệ tiền nhiệm. Dưới đây là bảng so sánh các thông số kỹ thuật cốt lõi:

Thông số Xiaomi Smart Band 10 (Hiện tại) Xiaomi Smart Band 11 (Dự kiến) Màn hình 1.72 inch AMOLED AMOLED (Có thể cải thiện viền) Độ sáng tối đa 1,500 nits 1,500 nits hoặc cao hơn Dung lượng pin 233mAh 233mAh (Đã xác nhận) Thời lượng pin Khoảng 21 ngày 21 ngày (Duy trì hoặc tăng nhẹ nhờ tối ưu) Tính năng đặc biệt 150+ chế độ tập luyện, HRV Cải tiến cảm biến và tích hợp AI sâu hơn

Dòng Smart Band 10 vốn đã gây ấn tượng mạnh với màn hình AMOLED độ sáng cao và khả năng theo dõi HRV (biến thiên nhịp tim). Trên Smart Band 11, người dùng kỳ vọng Xiaomi sẽ mang đến những cải tiến về phần mềm, giao diện mượt mà hơn và có thể là các tính năng theo dõi sức khỏe chuyên sâu vốn thường chỉ xuất hiện trên các dòng Pro hoặc Watch cao cấp.

Xiaomi Smart Band 11 có thể ra mắt vào cuối năm nay

Thời điểm ra mắt và triển vọng thị trường

Theo các nguồn tin từ giới thạo tin, Xiaomi Smart Band 11 dự kiến sẽ chính thức trình làng vào nửa cuối năm nay. Việc ra mắt vào giai đoạn mua sắm cuối năm sẽ giúp Xiaomi củng cố vị thế dẫn đầu trong phân khúc vòng đeo tay thông minh giá rẻ, vốn đang chịu sự cạnh tranh quyết liệt từ các đối thủ khác.

Nhìn chung, Xiaomi Smart Band 11 không phải là một cuộc cách mạng về phần cứng nếu xét riêng về thông số pin. Tuy nhiên, đây hứa hẹn là một bản cập nhật tinh tế, tập trung vào những giá trị thực tế nhất đối với người dùng: độ bền bỉ, tính chính xác và sự tiện lợi trong hệ sinh thái Xiaomi.