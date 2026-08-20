Xiaomi và bộ ba XRING O3, HyperOS 4, AI trong sự kiện tháng 9 vẫn chưa được xác nhận Bài đăng của Lu Weibing làm dấy lên suy đoán về sự kiện tháng 9. Xiaomi chưa công bố lịch hay thiết bị; XRING O3, HyperOS 4 và trí tuệ nhân tạo là định hướng.

Một bài đăng của Lu Weibing, Chủ tịch kiêm Trưởng bộ phận di động của Xiaomi, đang làm dấy lên suy đoán rằng hãng có thể tổ chức một sự kiện trong tháng 9. Tuy nhiên, Xiaomi chưa công bố danh sách sản phẩm, thông số kỹ thuật hay kế hoạch ra mắt cụ thể. Những tên gọi như Xiaomi 18 Pro và Xiaomi MIX Fold5 hiện chỉ xuất hiện trong các đồn đoán.

Điểm đáng chú ý về mặt kỹ thuật là định hướng hợp nhất ba thành phần do Xiaomi tự phát triển: XRING O3, HyperOS 4 và mô hình trí tuệ nhân tạo cỡ lớn. Nếu được triển khai như mô tả, đây sẽ là nỗ lực kết nối phần cứng, hệ điều hành và các tính năng trí tuệ nhân tạo trong cùng một thiết bị đầu cuối, thay vì chỉ nâng cấp riêng lẻ từng thành phần.

Tín hiệu từ bài đăng và những điều Xiaomi chưa công bố

Lu Weibing đã đăng trạng thái nói về việc chờ đợi tháng 9 và bày tỏ sự phấn khích. Khi một người dùng nhắc tới cụm từ dùng để chỉ một cuộc hội tụ lớn, ông phản hồi bằng biểu tượng cảm xúc. Chi tiết này là cơ sở của các suy đoán về một chiến dịch hoặc sự kiện quy mô lớn, nhưng không phải xác nhận chính thức về sản phẩm.

Vì vậy, các thông tin liên quan tới Xiaomi 18 Pro, Xiaomi MIX Fold5, thời điểm mở bán, giá bán và thị trường phân phối cần được xem là chưa được xác thực. Cách đọc thận trọng nhất là Xiaomi đang phát tín hiệu về hướng phát triển công nghệ, thay vì đã công bố một danh mục thiết bị hoàn chỉnh.

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Ba lớp công nghệ Xiaomi muốn đưa vào cùng một thiết bị

Theo thông tin được nhắc tới từ lễ trao giải công nghệ của Xiaomi vào tháng 1 năm 2025, giám đốc điều hành Lei Jun từng nêu định hướng cho năm 2026 với ba trụ cột gồm XRING O3, HyperOS 4 và mô hình trí tuệ nhân tạo cỡ lớn. Nguồn không công bố thông số chi tiết, kiến trúc hay khả năng cụ thể của XRING O3.

Trong cấu trúc này, HyperOS 4 là lớp hệ điều hành, có vai trò kết nối trải nghiệm phần mềm với phần cứng. Mô hình trí tuệ nhân tạo cỡ lớn được định vị để đưa các tính năng thông minh vào thiết bị và hệ sinh thái. Còn XRING O3 được Xiaomi xếp trong nhóm công nghệ tự phát triển cần tích hợp, nhưng chưa có đủ dữ liệu để kết luận đó là loại linh kiện hay nền tảng nào.

Thành phần Vai trò được nguồn đề cập Trạng thái thông tin XRING O3 Một trong ba công nghệ tự phát triển cần hợp nhất Chưa có thông số kỹ thuật HyperOS 4 Phiên bản hệ điều hành mới trong định hướng tích hợp Chưa có danh sách tính năng Mô hình trí tuệ nhân tạo cỡ lớn Thành phần thông minh được tích hợp sâu Chưa công bố cách vận hành trên thiết bị

Giá trị của hướng tích hợp sâu và những đánh đổi

Về nguyên lý, việc kết nối chặt chẽ giữa phần cứng, hệ điều hành và trí tuệ nhân tạo có thể giúp Xiaomi kiểm soát tốt hơn cách các thành phần phối hợp với nhau. Nguồn cho biết mục tiêu của chiến lược là tạo trải nghiệm đồng bộ sâu giữa phần cứng và phần mềm, đồng thời cải thiện sự liền mạch của hệ sinh thái thông minh.

Định hướng này cũng phản ánh việc trí tuệ nhân tạo đã được Xiaomi đưa vào hoạt động nghiên cứu và sản xuất. Lei Jun cho biết khoảng hai phần ba dự án đoạt giải thưởng công nghệ của hãng trong năm 2025 có sự tham gia sâu của trí tuệ nhân tạo, từ nghiên cứu vật liệu mới, thiết kế vi xử lý đến hệ thống lái xe thông minh và thiết bị gia dụng.

Tuy nhiên, lợi ích thực tế cho người dùng vẫn phụ thuộc vào những chi tiết chưa được công bố: khả năng của HyperOS 4, mức độ tích hợp trên thiết bị, phạm vi tính năng và cách Xiaomi bảo đảm trải nghiệm ổn định. Một chiến lược tích hợp chỉ có ý nghĩa khi các lớp công nghệ hoạt động nhất quán trong sử dụng hằng ngày, thay vì chỉ xuất hiện như các tên gọi trong chiến dịch truyền thông.

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Các đồn đoán hiện gọi tên Xiaomi 18 Pro và Xiaomi MIX Fold5 như những thiết bị có thể đi đầu trong việc áp dụng HyperOS mới và các tính năng trí tuệ nhân tạo. Dù vậy, Xiaomi chưa xác nhận sự xuất hiện của hai mẫu máy này tại sự kiện được nhắc tới.

Nhìn chung, thông tin hiện có cho thấy Xiaomi đang nhấn mạnh chiến lược tự phát triển và tích hợp công nghệ, thay vì chỉ nói về nâng cấp phần cứng đơn lẻ. Người dùng quan tâm nên chờ thông báo chính thức từ Xiaomi để đánh giá chính xác thiết bị, phần mềm và khả năng ứng dụng thực tế của bộ ba XRING O3, HyperOS 4 và trí tuệ nhân tạo.