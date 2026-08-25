Xiaomi vươn lên vị trí thứ 2 thị trường di động Việt Nam với 21% thị phần trong quý II/2026 Báo cáo từ Omdia ghi nhận Xiaomi đạt mức tăng trưởng 34% tại Việt Nam, nắm giữ 21% thị phần nhờ dải sản phẩm đa dạng và mạng lưới 93 trung tâm bảo hành.

Theo số liệu thị trường mới nhất, thương hiệu công nghệ Xiaomi vừa xác lập cột mốc quan trọng khi chính thức vươn lên vị trí thứ 2 về thị phần smartphone tại Việt Nam trong quý II/2026. Với 21% thị phần và mức tăng trưởng 34% so với cùng kỳ năm trước, hãng đã ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ trong bối cảnh thị trường di động có nhiều biến động.

Động lực bứt phá từ thị phần và tốc độ tăng trưởng

Báo cáo từ tổ chức nghiên cứu Omdia chỉ ra rằng Xiaomi đã đạt mức tăng trưởng 34% so với cùng kỳ năm ngoái tại thị trường Việt Nam. Con số này đưa hãng trở thành nhà sản xuất có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong nhóm 5 thương hiệu dẫn đầu thị phần di động nội địa.

Kết quả này phản ánh tính hiệu quả của chiến lược mở rộng danh mục phân phối, giúp hãng nhanh chóng tối ưu hóa độ phủ sản phẩm trên nhiều phân khúc khách hàng khác nhau.

Chỉ số thị trường Kết quả ghi nhận (Quý II/2026) Thị phần phân phối smartphone 21% (Xếp hạng 2 toàn thị trường) Tốc độ tăng trưởng so với cùng kỳ 34% (Dẫn đầu top 5) Tăng trưởng đặt trước dòng cận cao cấp 40% Lượng người dùng phân khúc phổ thông Hơn 5,6 triệu người dùng Hệ thống trung tâm bảo hành 93 điểm trên toàn quốc

Chiến lược phân hóa sản phẩm từ phổ thông đến cận cao cấp

Sự gia tăng thị phần của Xiaomi tại Việt Nam được thúc đẩy bởi sự cân bằng giữa các dòng thiết bị chiến lược. Ở phân khúc cận cao cấp, số lượng đơn đặt hàng trước của các dòng máy thế hệ mới đã ghi nhận mức tăng 40% so với thế hệ tiền nhiệm, cho thấy sự đón nhận tích cực từ người tiêu dùng đối với các thiết bị có cấu hình cao và khả năng nhiếp ảnh nâng cấp.

Bên cạnh đó, nhóm thiết bị phổ thông tiếp tục đóng vai trò nền tảng vững chắc khi vượt mốc 5,6 triệu người dùng tại thị trường trong nước. Sự hiện diện ổn định ở phân khúc này duy trì lượng người dùng trung thành và giữ vững đà tiêu thụ đều đặn qua các quý.

Hệ sinh thái AIoT và dịch vụ hậu mãi diện rộng

Bên cạnh mảng smartphone, hệ sinh thái thiết bị AIoT cũng đóng góp vào việc củng cố nhận diện thương hiệu. Các dòng sản phẩm bổ trợ như máy tính bảng, tai nghe không dây và các thiết bị gia dụng thông minh duy trì sản lượng xuất xưởng nằm trong nhóm đầu trên thị trường toàn cầu.

Về dịch vụ chăm sóc khách hàng, thương hiệu này đã xây dựng mạng lưới 93 trung tâm tiếp nhận và bảo hành trải rộng khắp toàn quốc. Việc mở rộng hệ thống hậu mãi giúp tối ưu hóa thời gian xử lý kỹ thuật, nâng cao sự tin cậy và hoàn thiện trải nghiệm sử dụng lâu dài cho người tiêu dùng.