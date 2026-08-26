Xiaomi Xring O3 lộ điểm Geekbench 15.086: kiến trúc 10 nhân và bài toán hiệu năng thực tế Xring O3 được cho là đạt 3.854 điểm đơn nhân và 15.086 điểm đa nhân trên Geekbench; hiệu năng bền vững trên thiết bị thương mại vẫn cần kiểm chứng độc lập.

Xring O3 là vi xử lý di động mới của Xiaomi, được thử nghiệm trên thiết kế tham chiếu và đạt tới 15.086 điểm đa nhân trên Geekbench theo kênh Xiaobai's Tech Reviews. Kết quả ban đầu cho thấy chip 10 nhân này có thể cạnh tranh ở nhóm hiệu năng cao, nhưng chưa phản ánh đầy đủ nhiệt độ, mức tiêu thụ pin và khả năng duy trì hiệu năng khi xuất hiện trên sản phẩm thương mại.

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở chênh lệch giữa hiệu năng lý thuyết và trải nghiệm thiết bị thực tế. Một con chip có điểm chuẩn cao cần được kết hợp với phần mềm, hệ thống tản nhiệt và dung lượng pin phù hợp để biến sức mạnh xử lý thành lợi ích ổn định cho người dùng.

15.086 điểm đa nhân cho thấy bước nhảy lớn của CPU 10 nhân

Trong Geekbench đơn nhân, Xring O3 đạt 3.854 điểm. Theo thông tin nguồn, mức này tương đương Snapdragon 8 Elite Gen 5 và Apple A19 Pro, đồng thời cao hơn 25% so với Xring O1.

Ở bài đo đa nhân, Xring O3 đạt 15.086 điểm, cao hơn mức dưới 12.000 điểm từng được ghi nhận trên iQOO 15 Ultra dùng Snapdragon 8 Elite Gen 5. Nguồn đánh giá mức tăng so với Xring O1 là 55%.

Xring O3 là vi xử lý tùy chỉnh mới của Xiaomi

Sự khác biệt giữa hai bài đo có ý nghĩa kỹ thuật riêng. Điểm đơn nhân phản ánh năng lực xử lý của một nhân khi thực hiện tác vụ tuần tự, còn điểm đa nhân cho thấy khả năng phân bổ khối lượng công việc trên toàn bộ 10 nhân. Vì vậy, kết quả đa nhân cao có thể hữu ích với các tác vụ tận dụng nhiều luồng xử lý, nhưng không tự động đồng nghĩa mọi ứng dụng đều nhanh hơn với cùng mức chênh lệch.

Điểm chuẩn cao chưa đủ để kết luận về trải nghiệm sử dụng

Kết quả của Xring O3 được thực hiện trên thiết kế tham chiếu, không phải điện thoại hoặc máy tính bảng thương mại. Đây là yếu tố cần lưu ý vì hiệu năng thực tế còn phụ thuộc vào giới hạn nhiệt, cơ chế kiểm soát xung nhịp và cách từng thiết bị phân bổ điện năng.

Khi chip hoạt động liên tục, hệ thống có thể phải điều chỉnh hiệu năng để kiểm soát nhiệt độ và mức tiêu thụ năng lượng. Do đó, cần có các thử nghiệm trên thiết bị hoàn thiện để đánh giá liệu Xring O3 có duy trì được khoảng cách hiệu năng này trong thời gian dài hay không.

Điểm số đa nhân trên Geekbench của Xring O3 vượt các đối thủ

Đồ họa và hiệu suất trên mỗi watt là hai tuyên bố cần theo dõi

Nguồn cho biết Xring O3 đạt kết quả cao hơn tới 40% so với các vi xử lý cao cấp hiện hành trong bài đo 3DMark Steel Nomad Light. So với Xring O1, mức tăng hiệu năng đồ họa được nêu là 90%.

Ngoài sức mạnh đồ họa, Xiaomi được cho là đã tối ưu hiệu suất trên mỗi watt để chip hoạt động mát hơn và tiêu thụ ít pin hơn so với vi xử lý cao cấp nhất của Qualcomm. Tuy nhiên, nguồn không cung cấp số liệu điện năng, nhiệt độ hoặc điều kiện thử nghiệm tương ứng. Vì thế, đây mới là nhận định ban đầu, chưa thể dùng để so sánh định lượng mức tiết kiệm pin.

Hiệu năng đồ họa của Xring O3 cũng rất ấn tượng

Tiến trình N3P và thách thức tối ưu hóa hệ thống

Xring O3 được sản xuất trên tiến trình N3P của TSMC. Theo nguồn, đây không phải tiến trình N2 mà Apple, Qualcomm và MediaTek dự kiến trang bị cho các dòng chip cao cấp tiếp theo. Dù vậy, các điểm số ban đầu cho thấy Xiaomi đặt kỳ vọng vào tối ưu kiến trúc thay vì chỉ dựa vào tiến trình sản xuất mới hơn.

Hạng mục Thông tin từ nguồn Cấu hình CPU 10 nhân Geekbench đơn nhân 3.854 điểm Geekbench đa nhân 15.086 điểm Tăng đơn nhân so với Xring O1 25% Tăng đa nhân so với Xring O1 55% Đồ họa trong 3DMark Steel Nomad Light Cao hơn tới 40% so với các vi xử lý cao cấp hiện hành Tiến trình sản xuất N3P của TSMC

Xiaomi xác nhận Xring O3 sẽ xuất hiện trên Xiaomi 18 Fold và Pad 9 Pro Max. Những thiết bị này sẽ là phép thử quan trọng hơn cho chip, bởi kết quả cuối cùng không chỉ nằm ở điểm Geekbench mà còn ở khả năng cân bằng giữa hiệu năng, nhiệt độ và thời lượng sử dụng.

Nhìn chung, các số liệu rò rỉ đặt Xring O3 vào vị trí đáng chú ý trong phân khúc vi xử lý di động cao cấp. Tuy nhiên, chỉ các bài thử nghiệm độc lập trên sản phẩm thương mại mới có thể xác nhận liệu lợi thế về đa nhân, đồ họa và hiệu suất trên mỗi watt có được duy trì trong điều kiện sử dụng thực tế hay không.