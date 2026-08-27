Xin trích lục sổ mục kê để xác minh nguồn gốc đất ở đâu?

Việc cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai được thực hiện theo quy định tại Luật Tiếp cận thông tin và Thông tư số 56/2024/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai từ Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai.

Bà Nguyễn Thúy Anh (Hà Nội) nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho thửa đất 35 m2. Cán bộ địa chính phường đã trả lại hồ sơ và yêu cầu bà nộp bổ sung giấy tờ chứng minh thửa đất đã được sử dụng làm đất ở ổn định từ thời điểm trước tháng 12/1993 (để làm căn cứ xác định nghĩa vụ thuế).

Thửa đất của bà Thúy Anh được mẹ đẻ (hiện nay đã mất) chia cho các con, trong đó có bà từ năm 2003. Năm 2010, bà tách riêng để xây nhà ở cấp 4 và đóng thuế đất riêng (có đầy đủ biên lai thuế đất phi nông nghiệp, hợp đồng điện, nước đứng tên bà).

Nguồn gốc lô đất là đất ở của gia đình, đứng tên mẹ đẻ và ở ổn định từ trước ngày 15/12/1993 (có biên lai nộp thuế nhà, đất năm 1993). Cán bộ địa chính phường yêu cầu bổ sung giấy tờ xác minh đất ở ổn định nhưng không trả lời cho bà biết là cần giấy tờ gì để xác minh được.

Bà Thúy Anh đã đến Trung tâm Dịch vụ hành chính công xin trích lục sổ mục kê, sổ địa chính để kiểm tra thông tin thửa đất, xác minh nguồn gốc thửa đất. Tuy nhiên, cán bộ trung tâm dịch vụ Hành chính công cho biết, từ ngày 21/5/2026 không còn nghiệp vụ cung cấp sổ mục kê do có Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP về việc bãi bỏ nghiệp vụ này và đề nghị bà Thúy Anh xin sổ mục kê tại Phòng Địa chính phường.

Bà Thúy Anh đã gặp cán bộ địa chính phường để xin cấp sổ mục kê nhưng được trả lời, hiện tại phường không có sổ mục kê thửa đất của bà do phường cũ chưa bàn giao.

Bà Thúy Anh hỏi, trường hợp như gia đình bà thì xin trích lục sổ mục kê địa chính ở cơ quan, đơn vị nào?

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Phụ lục VI (kèm theo Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP ngày 18/5/2026 của Chính phủ) về cắt giảm, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính và cắt giảm, đơn giản hoá điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường thì việc cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai được thực hiện theo quy định tại Luật Tiếp cận thông tin và Thông tư số 56/2024/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai từ Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời để bà được biết, nghiên cứu, liên hệ với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được thực hiện theo quy định của pháp luật.