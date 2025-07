Rạng sáng ngày 18/7, trong lúc tuần tra kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự, Tổ công tác Công an phường Hòa Cường phát hiện 02 thanh niên điều khiển xe máy không biển số có dấu hiệu nghi vấn nên đã tiến hành giám sát. Khi được yêu cầu dừng xe kiểm tra, cả 02 tăng ga bỏ chạy. Tổ công tác nhanh chóng truy đuổi, khống chế và đưa 02 đối tượng về trụ sở làm việc.

Nguyễn Đức Thành – đối tượng cầm đầu đường dây chuyên trộm cắp, tiêu thụ hàng loạt xe máy.



Tại cơ quan Công an, 01 trong 02 đối tượng được xác định là Lê Thanh Hoàng (SN 2006), từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Mở rộng điều tra, Công an phường làm rõ Hoàng cùng 03 đối tượng khác (từ 13 đến 15 tuổi) đã thực hiện nhiều vụ trộm xe máy, chủ yếu vào thời điểm rạng sáng tại các khu dân cư.

Xe máy trộm được, các đối tượng liên hệ bán qua một tài khoản Facebook có tên “T.A.L” bằng hình thức trao đổi mật khẩu xác nhận, thỏa thuận giá cả qua gọi thoại. Sau khi giao dịch thành công, các đối tượng xóa toàn bộ tin nhắn để tránh bị phát hiện.

Tang vật thu giữ trong vụ trộm.



Cũng từ đầu mối này, Công an phường tiếp tục truy xét, bắt giữ đối tượng Trần Minh Vui (SN 2007, quê tỉnh Quảng Ngãi) – người được giao nhiệm vụ đi xem xe để định giá. Tổng hợp các thông tin, tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an phường Hòa Cường tiến hành triệu tập làm việc với đối tượng cầm đầu đường dây là Nguyễn Đức Thành (SN 1984, trú phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng). Đáng chu ý, Thành là đối tượng có 2 tiền án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Bước đầu, Công an phường xác định, nhóm này đã thực hiện ít nhất 17 vụ trộm xe máy trên nhiều địa phương với tổng giá trị tài sản khoảng 380 triệu đồng.