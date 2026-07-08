Thông tin Xu hướng lắp internet cáp quang cho gia đình và homestay hiện nay Internet cáp quang đang trở thành hạ tầng thiết yếu của mọi gia đình và cơ sở lưu trú, khi nhu cầu học tập trực tuyến, làm việc từ xa và giải trí số ngày càng tăng. Với các homestay, một đường truyền ổn định còn là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm và đánh giá của khách. Bài viết dưới đây điểm qua xu hướng lắp internet cáp quang cho gia đình và homestay cùng cách chọn gói cước phù hợp.

Internet cáp quang, nhu cầu thiết yếu của mọi gia đình

Trong ngôi nhà, số lượng thiết bị kết nối cùng lúc ngày càng nhiều như điện thoại, laptop, tivi thông minh đến camera và các thiết bị nhà thông minh. Do vậy, nếu đường truyền Internet yếu sẽ dễ nghẽn vào giờ cao điểm, gây gián đoạn khi cả nhà cùng học online, họp trực tuyến và xem phim.

Nếu bạn cần đường truyền cáp quang tốc độ cao, ổn định và phủ sóng WiFi đều khắp các phòng cho nhiều thiết bị hoạt động song song. Dịch vụ lắp internet FPT cáp quang wifi 6 tốc độ cao 1Gbps chỉ từ 195K/tháng là lựa chọn đáng cân nhắc để đáp ứng nhu cầu của cả gia đình.

Bên cạnh tốc độ, FPT còn có đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật nhanh chóng 24/7, vì vậy mỗi thành viên trong gia đình không cần lo lắng khi lắp đặt hoặc khắc phục vấn đề về mạng.

Internet cáp quang FPT giúp nhiều thiết bị trong gia đình kết nối ổn định cùng lúc

Nhu cầu sử dụng mạng FPT tại TPHCM và các đô thị lớn

Ở những đô thị lớn như Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng,... nơi mật độ dân cư và hạ tầng dày đặc, nhu cầu lắp mạng cho căn hộ chung cư, nhà phố và văn phòng nhỏ rất cao. Nhiều gia đình có người thân đang học tập, làm việc tại các thành phố này cũng thường tìm hiểu để lắp mạng cho nơi ở mới.

Người thân đang sinh sống và làm việc tại thành phố đông dân nhất cả nước có thể tham khảo bảng giá dịch vụ lắp mạng FPT Hồ Chí Minh đa dạng gói cước SKY, GIGA, hay SpeedX2, SpeedX10 wifi 7 hiện đại nhất, tốc độ tối đa 10Gbps.

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Đội ngũ nhân viên FPT luôn sẵn sàng tư vấn, triển khai lắp đặt nhanh chóng cho mọi khách hàng

Giải pháp mạng cho homestay và cơ sở lưu trú

Với homestay, villa nghỉ dưỡng hay nhà cho thuê, WiFi mạnh gần như là tiện ích bắt buộc mà khách đánh giá đầu tiên. Một đường truyền chập chờn có thể khiến khách để lại nhận xét không tốt, ảnh hưởng đến lượng đặt phòng về sau.

Chủ homestay nên chọn gói băng thông rộng, ổn định để đáp ứng nhiều khách sử dụng cùng lúc cho việc lướt web, gọi video và xem phim trực tuyến. Các gói Internet FPT dành cho hộ kinh doanh và lưu trú có băng thông rộng, đường truyền cáp quang ổn định như gói Super 300 Biz, Super 500 Biz,... phù hợp với lượng thiết bị kết nối lớn trong giờ cao điểm mà vẫn giữ tốc độ mượt mà.

Bên cạnh đó, việc bố trí thêm bộ phát WiFi ở các khu vực xa modem cũng giúp phủ sóng đều toàn bộ không gian lưu trú, kể cả sân vườn hay tầng cao. FPT cung cấp giải pháp WiFi Mesh giúp mở rộng vùng phủ sóng liền mạch, khách di chuyển giữa các phòng, tầng hay ra sân vườn đều không bị rớt kết nối. Chủ homestay có thể liên hệ FPT Connect để được tư vấn gói cước và số lượng thiết bị phát phù hợp với diện tích, số phòng của cơ sở.

Gói cước Super 500 Biz tốc độ 500 Mbps mạnh mẽ, ổn định cho homestay, nhà hàng, quán cà phê đông khách, giúp hàng chục thiết bị kết nối mượt mà cùng lúc mà không lo giật lag

Chọn gói cước FPT phù hợp với từng nhu cầu

Với hộ gia đình ít thiết bị, nhu cầu cơ bản, gói cước tầm trung đã đủ dùng thoải mái, ví dụ như gói Giga, gói Sky FPT với tốc độ đến 300Mbps. Ngược lại, gia đình đông người, nhà nhiều tầng hoặc homestay đón khách liên tục nên chọn gói tốc độ cao từ 1Gbps đi kèm thiết bị phủ sóng mạnh.

Kinh nghiệm là nên trao đổi rõ nhu cầu thực tế với nhân viên tư vấn để chọn đúng gói, tránh trả tiền cho tốc độ dư thừa hoặc ngược lại chọn gói quá thấp gây nghẽn mạng.

Chọn gói cước theo số thiết bị và nhu cầu sử dụng thực tế để tối ưu chi phí

Cách đăng ký mạng FPT nhanh chóng

Bạn có thể đăng ký lắp internet cáp quang FPT qua 2 cách là điền form online trên website FPT Connect hoặc gọi hotline 1900 633 933. Sau khi tiếp nhận, nhân viên sẽ liên hệ xác nhận khu vực phủ sóng, tư vấn gói cước và hẹn lịch thi công, thường trong 1 đến 2 ngày nếu đã có hạ tầng.

Hy vọng bài viết đã giúp bạn hiểu rõ xu hướng lắp internet cáp quang cho gia đình và homestay cùng cách chọn gói phù hợp. Để được tư vấn nhanh nhất, hãy truy cập website FPT Connect hoặc liên hệ hotline của FPT bạn nhé!