Pháp luật - Đời sống Xử lý, khắc phục vụ san gạt trái phép lòng hồ Suối Vàng Lợi dụng thời điểm hồ Suối Vàng hạ mực nước phục vụ công tác quản lý, vận hành công trình, một người dân đã tự ý thuê máy xúc đào bới, san gạt một phần lòng hồ. Vụ việc được cơ quan chức năng phát hiện, yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm và buộc khôi phục lại nguyên trạng.

Khu vực lòng hồ Suối Vàng nơi xảy ra vụ tự ý đào bới, san gạt khi hồ hạ mực nước

Sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân về việc có máy xúc hoạt động tại khu vực lòng hồ Suối Vàng (gần cầu Suối Vàng, thuộc phạm vi quản lý của Công ty Điện lực Lâm Đồng), Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Lang Biang - Đà Lạt đã phối hợp Công an phường, đại diện Công ty Điện lực Lâm Đồng và các đơn vị liên quan kiểm tra hiện trường, làm rõ vụ việc. Qua kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng xác định khoảng 200 m² lòng hồ đã bị đào bới, san gạt. Đất dưới lòng hồ được múc lên đắp thành bờ dọc theo mép nước nhằm gia cố hồ cá hiện có; phần đất mới san lấp còn được che chắn bằng bạt nhựa màu đen nhằm che khuất tầm nhìn từ tuyến đường giao thông. Hành vi này đã làm thay đổi hiện trạng một phần lòng hồ chuyên dùng do Công ty Điện lực Lâm Đồng quản lý.

Người vi phạm là ông T.N.S. (SN 1971), trú tại phường Lang Biang - Đà Lạt. Theo tường trình của ông S., khi thấy mực nước hồ xuống thấp, ông đã thuê máy xúc múc đất dưới lòng hồ đắp bờ nhằm gia cố hồ cá của gia đình, hạn chế sạt lở khi nước dâng trở lại. Sau khi được cơ quan chức năng giải thích các quy định của pháp luật, ông S. thừa nhận hành vi vi phạm, cam kết chấm dứt việc san gạt và chấp hành các yêu cầu xử lý của cơ quan có thẩm quyền.

Phần lòng hồ bị đào bới, tác động khoảng 200 m²

Hồ sơ xử lý xác định ông T.N.S. có hành vi lấn, chiếm đất thuộc lòng hồ chuyên dùng do Công ty Điện lực Lâm Đồng quản lý. Ngay sau khi lập biên bản hiện trường, lực lượng chức năng yêu cầu người vi phạm chấm dứt việc thi công và hoàn trả nguyên trạng khu vực đã đào bới. Ông S. đã đưa máy xúc ra khỏi hiện trường, đưa phần đất đã san lấp trở lại lòng hồ, khôi phục nguyên trạng theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Ông Hoàng Xuân Hải - Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Lang Biang - Đà Lạt cho biết: “Ngay sau khi phát hiện vụ việc, các cơ quan chức năng địa phương đã lập biên bản hiện trường. Người vi phạm đã tự khắc phục, hoàn trả lại hiện trạng trước sự chứng kiến của lực lượng chức năng. Do người vi phạm tự giác khắc phục ngay sau khi được phát hiện nên UBND phường chỉ yêu cầu cam kết không tái phạm và không xử phạt vi phạm hành chính”.

Theo cơ quan chức năng, vào thời điểm hồ Suối Vàng hạ mực nước để phục vụ công tác quản lý, vận hành công trình, nhiều diện tích lòng hồ lộ ra. Nếu không được kiểm tra, giám sát thường xuyên, các khu vực này rất dễ bị lợi dụng để tự ý san gạt, lấn chiếm hoặc sử dụng trái phép, ảnh hưởng đến công tác quản lý đất đai, bảo vệ công trình và cảnh quan khu vực. Vì vậy, việc tăng cường kiểm tra trong thời gian hồ hạ mực nước có ý nghĩa quan trọng nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm.

Máy xúc hoạt động tại khu vực lòng hồ Suối Vàng trước thời điểm cơ quan chức năng tiếp nhận phản ánh của người dân

Hồ Suối Vàng có vai trò quan trọng trong việc tích nước phục vụ sản xuất, vận hành công trình thủy điện, đồng thời nằm trong quy hoạch Khu du lịch quốc gia Đankia - Suối Vàng. Việc kịp thời phát hiện, buộc khôi phục nguyên trạng không chỉ góp phần bảo vệ công trình, tài nguyên nước và cảnh quan sinh thái mà còn ngăn ngừa các hành vi lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng hồ, tạo nền tảng cho phát triển du lịch bền vững của địa phương.