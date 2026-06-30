Nghị định số 234/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 của Chính phủ về xử lý kỷ luật viên chức, trong đó quy định xử lý kỷ luật đối với người đã thôi việc, nghỉ hưu.

Thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với người đã thôi việc, nghỉ hưu

1.Trường hợp bị xử lý kỷ luật xóa tư cách chức vụ, chức danh thì cấp có thẩm quyền bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh cao nhất ra quyết định xử lý kỷ luật. Trong trường hợp này, cấp có thẩm quyền quyết định việc xử lý đối với các chức vụ, chức danh khác có liên quan.

2. Trường hợp bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách hoặc cảnh cáo thì cấp có thẩm quyền bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh ra quyết định xử lý kỷ luật.

Trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật đối với người đã thôi việc, nghỉ hưu

1. Trường hợp đã có quyết định xử lý kỷ luật của cấp có thẩm quyền đối với người đã thôi việc, nghỉ hưu có hành vi vi phạm trong quá trình công tác; căn cứ vào quyết định xử lý kỷ luật của cấp có thẩm quyền, cơ quan tham mưu về tổ chức, cán bộ của cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật đề xuất hình thức kỷ luật, thời điểm xử lý kỷ luật và thời gian thi hành kỷ luật.

2. Trường hợp chưa có quyết định xử lý kỷ luật của cấp có thẩm quyền đối với người đã thôi việc, nghỉ hưu có hành vi vi phạm trong quá trình công tác,cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật quy định tại Điều 19 Nghị định này ra quyết định xử lý kỷ luật và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.