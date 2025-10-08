An ninh trật tự Xử lý nam thanh niên đăng tin sai sự thật về giải quyết hành chính ở Lâm Đồng Lâm Đồng – Một nam thanh niên đã bị xử lý do đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính.

Nam thanh niên bị xử lý do đăng tin sai sự thật. Ảnh: Công an xã Quảng Tân

Ngày 7/8, Công an xã Quảng Tân (Lâm Đồng) đã xử lý một trường hợp đăng tin không đúng sự thật liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính.

Trước đó, chiều 31/7, qua công tác đảm bảo tình hình an ninh trên không gian mạng, Công an xã Quảng Tân phát hiện trong nhóm Facebook có tên "Tin tức...xã Quảng Tân tỉnh Lâm Đồng" xuất hiện một tài khoản Facebook có hành vi đăng tải, bình luận xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.

Qua xác minh, Công an xã Quảng Tân xác định tài khoản Facebook trên do H.V.N (SN 1996, thường trú tại bản Tân Lập, xã Quảng Tân, tỉnh Lâm Đồng) trực tiếp quản lý và sử dụng.

Hành vi của anh N đã vi phạm điểm a, khoản 1, điều 101, Nghị định 15/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Công an xã Quảng Tân đã mời anh N lên làm việc để làm rõ hành vi đăng tải bài viết trên. Tại buổi làm việc, anh N đã thừa nhận vi phạm của mình.

Anh N cho biết do phải chờ lâu khi giải quyết thủ tục hành chính. Thấy người khác nhận kết quả trước mình, anh cảm thấy bức xúc và đăng bài lên mạng xã hội.

Sau khi làm việc với cơ quan công an, anh N nhận thức được hành vi của mình gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cán bộ UBND xã Quảng Tân, nhất là thời điểm triển khai mô hình chính quyền 2 cấp.

Đồng thời, anh N cũng nhận thức rõ việc làm của mình đã vi phạm quy định của pháp luật.

Anh N đã chủ động gỡ bài, đăng thông tin đính chính, gửi thư xin lỗi và cam kết chấp hành đúng quy định của pháp luật.

Công an xã Quảng Tân đã tiến hành giáo dục, răn đe và tạo điều kiện để anh N khắc phục sửa chữa.

Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân cần cẩn trọng và kiểm chứng trước khi đăng tải, chia sẻ, bình luận thông tin.

Các trường hợp lợi dụng mạng xã hội để đăng tải, bình luận thông tin sai sự thật sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 10 đến 20 triệu đồng đối với hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân (Điều 101, Nghị định 15/2020 của Chính phủ); thậm chí có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.