Pháp luật - Đời sống Xử lý nghiêm cơ sở dịch vụ lưu trú vi phạm pháp luật Việc các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú cho người nước ngoài thuê nhà hoặc phòng ở, pháp luật không cấm nhưng phải đúng quy định, nếu không sẽ bị xử lý nghiêm.

Một trong những cơ sở ở Mũi Né cam kết với công an chấp hành nghiêm quy định pháp luật.

Lâm Đồng là tỉnh có diện tích tự nhiên rộng nhất cả nước, có cảnh quan thiên nhiên đẹp, thu hút nhiều người trong và ngoài nước đến tham quan, sinh sống và làm việc. Vì vậy nhu cầu lưu trú của du khách tăng cao, trong đó có du khách nước ngoài. Chính vì vậy, các địa bàn trọng điểm du lịch có nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú cho người nước ngoài.

Tại phường Mũi Né, có hàng trăm hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú, chưa kể các doanh nghiệp kinh doanh các loại hình dịch vụ du lịch. Theo Công an phường Mũi Né, toàn phường có hơn 300 hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú. Phần lớn là nhà nghỉ, nhà trọ và homestay.

Nhiều chủ cơ sở không phải là người địa phương, họ ở nơi khác đến mua nhà hoặc căn hộ, sau đó không ở rồi cho người khác thuê lại kinh doanh dịch vụ lưu trú. Cũng có trường hợp là người địa phương có vườn đất rộng hoặc nhà rộng, cơi nới đầu tư kinh doanh dịch vụ lưu trú. Việc kinh doanh này pháp luật không cấm, nhưng vì liên quan đến yếu tố nước ngoài nên các cơ sở phải thực hiện đúng theo quy định. Tuy vậy, thời gian qua, một bộ phận cơ sở chưa chấp hành nghiêm, để người nước ngoài cư trú bất hợp pháp.

Vụ nhà nghỉ Th.D ở phường Mũi Né là một điển hình minh chứng. Bà D - chủ nhà nghỉ cho biết: “Bà kinh doanh dịch vụ lưu trú từ những năm 2013, chủ yếu cho khách nước ngoài thuê lưu trú dài hạn từ 3 – 4 năm hoặc hơn, với giá khoảng 5 triệu đồng/tháng. Trong quá trình lưu trú, cứ hết hạn thị thực họ về nước hoặc qua nước thứ 3, rồi quay trở lại làm thủ tục ở lại”. Vừa qua, bà đã vi phạm việc để khách cư trú bất hợp pháp trong cơ sở của mình. Trong đó có 1 vị khách đột tử nhiều ngày tại cơ sở mới phát hiện đã hết thị thực từ lâu.

Trích Báo cáo đánh giá của Bắc Ruộng sau 1 năm sáp nhập

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an Lâm Đồng đã xử phạt hành chính cơ sở của bà 24 triệu đồng. Không chỉ có vậy, Công an phường Mũi Né, rút giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và đề nghị UBND phường Mũi Né điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày trong giấy phép kinh doanh.

Thượng tá Ngô Xuân Thủy, Trưởng Công an phường Mũi Né cho biết: “Xác định việc theo dõi, nắm bắt các hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn phường là nhiệm vụ quan trọng, Công an phường đã thành lập tổ kiểm soát người nước ngoài, kiểm tra thường xuyên các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú. Yêu cầu các cơ sở ký cam kết, không vi phạm cho người nước ngoài lưu trú bất hợp pháp, nếu phát hiện cơ sở nào vi phạm, công an phường xử lý nghiêm”.

Ngoài ra, còn nhiều hành vi vi phạm khác như tổ chức đánh bạc... trong cơ sở lưu trú. Trước tình hình đó, Công an Lâm Đồng đã và đang tăng cường nắm tình hình, theo dõi, phát hiện xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các trường hợp vi phạm. Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức đoàn kiểm tra các địa điểm, cơ sở lưu trú mà người nước ngoài đang cư trú, làm việc. Tuy vậy, các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú cần tuân thủ các quy định của pháp luật về xuất, nhập cảnh, lưu trú khi cho người nước ngoài thuê nhà hoặc phòng ở.