Chính sách Xử lý vướng mắc về bố trí đội ngũ công chức giáo dục tại cấp xã Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 413/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long tại cuộc họp về tình hình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và thực hiện phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ phụ trách giáo dục cấp xã - Ảnh minh họa

Theo Thông báo kết luận, Phó Thủ tướng đánh giá cao Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chủ động, tích cực cùng các bộ, cơ quan liên quan tham mưu, ban hành các văn bản, hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp và thực hiện phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo để đảm bảo công tác này được thông suốt, không bị gián đoạn.

Đồng thời, ghi nhận một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai chính quyền địa phương 02 cấp của ngành giáo dục, trong đó đáng chú ý là vướng mắc về bố trí đội ngũ công chức giáo dục tại cấp xã.

Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ phụ trách giáo dục cấp xã

Phó Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản, hướng dẫn đảm bảo đáp ứng với yêu cầu thực tiễn, để đồng bộ hóa các quy định về phân định thẩm quyền, phân quyền phân cấp, trong đó quy định rõ trách nhiệm quản lý giáo dục các cấp để vận hành bộ máy chính quyền địa phương 02 cấp được kịp thời, hiệu quả; báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Tăng cường tổ chức các đoàn kiểm tra, khảo sát thực tế để hỗ trợ địa phương thực hiện mô hình; tổng hợp tình hình, thống kê số liệu và đề xuất giải pháp hỗ trợ thiết thực.

Thống kê chính xác tình hình đội ngũ cán bộ phụ trách giáo dục tại cấp xã để đề xuất giải pháp nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho đội ngũ cán bộ Phòng Văn hóa - Xã hội tại cấp xã. Đánh giá sát tình hình, tìm hiểu rõ các khó khăn thực tế để giải quyết, xử lý khó khăn theo thẩm quyền và báo cáo đề xuất với cơ quan có thẩm quyền những vấn đề vượt thẩm quyền.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ phụ trách giáo dục cấp xã; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc triển khai thực hiện bảo đảm hệ thống thông suốt, liên thông, đồng bộ.

Tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về việc chuẩn bị năm học mới trong khoảng thời gian từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 8 năm 2025.

Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính: Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao tiếp tục tổng hợp chung, ghi nhận các thông tin, phản ánh trong việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp trong các lĩnh vực để đề xuất các giải pháp phù hợp với yêu cầu quản lý đảm bảo bám sát các chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị; trong đó xử lý nhiệm vụ có liên quan việc cụ thể hóa nội dung giáo dục thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và có giải pháp hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ phụ trách giáo dục cấp xã để bảo đảm thực hiện quản lý nhà nước được thông suốt, hiệu quả; kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền những vấn đề vượt thẩm quyền.