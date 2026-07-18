Pháp luật Xử phạt 220 triệu đồng 3 cá nhân phá rừng tại xã Đam Rông 2 Hạt Kiểm lâm Đam Rông (Lâm Đồng) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 cá nhân có hành vi phá rừng trái phép trên lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Sêrêpốk quản lý, với tổng số tiền 220 triệu đồng.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm Đam Rông đo đạc hiện trường các vụ phá rừng, xác định lâm sản thiệt hại. Ảnh: Hạt Kiểm lâm Đam Rông

Ngày 18/7, Hạt Kiểm lâm Đam Rông cho biết, các cá nhân bị xử phạt đều có hành vi chặt phá rừng tự nhiên, gây thiệt hại hàng nghìn mét vuông rừng và nhiều cây lồ ô.

Cụ thể, Hạt Kiểm lâm Đam Rông xác định ông Y.R.L.Y.N (40 tuổi, ngụ xã Đam Rông 3) đã chặt phá 2.039 m² rừng tự nhiên tại tiểu khu 182, thuộc địa giới hành chính xã Đam Rông 2, làm thiệt hại 734 cây lồ ô. Với hành vi này, ông Y.R.L.Y.N bị xử phạt 112,5 triệu đồng.

Trường hợp thứ hai là ông C.H.V (23 tuổi, ngụ xã Đam Rông 2). Ông V. đã chặt phá 1.741 m² rừng tự nhiên tại tiểu khu 180 làm thiệt hại 713 cây lồ ô, xử phạt với số tiền 87,5 triệu đồng, đồng thời tịch thu tang vật.

Trong khi đó, ông K.T (54 tuổi, cùng ngụ xã Đam Rông 2) bị xác định đã chặt phá 1.457 m² rừng tự nhiên tại tiểu khu 201 làm thiệt hại 510 cây lồ ô và bị xử phạt 20 triệu đồng.

Như vậy, tổng cộng 3 cá nhân đã chặt phá 5.237 m² rừng tự nhiên, làm thiệt hại 1.957 cây lồ ô. Tổng số tiền xử phạt là 220 triệu đồng.

Ngoài bị xử phạt hành chính, các cá nhân vi phạm còn phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp, gồm trồng lại rừng hoặc thanh toán chi phí trồng lại rừng đối với diện tích đã bị xâm hại.