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    Xuân Hương - Đà Lạt kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự 37 tổ dân phố

    Nguyệt Thu 01/07/2026 08:20

    Chiều 30/6, phường Xuân Hương - Đà Lạt tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ tại các tổ dân phố trên địa bàn.

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    Đồng chí Nguyễn Văn Lộc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hương - Đà Lạt trao quyết định thành lập tổ dân phố mới

    Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã công bố các quyết định chỉ định cấp ủy chi bộ của 37 tổ dân phố mới; UBND phường công bố quyết định chỉ định tổ trưởng tổ dân phố lâm thời; đồng thời công bố các quyết định về nhân sự trưởng ban công tác Mặt trận tại các tổ dân phố sau sắp xếp.

    Đây là bước kiện toàn quan trọng nhằm nhanh chóng ổn định tổ chức ở cơ sở, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của các chi bộ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Đội ngũ cán bộ được chỉ định sẽ sớm bắt tay thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm hoạt động của các tổ dân phố diễn ra thông suốt, liên tục, đáp ứng yêu cầu quản lý địa bàn trong giai đoạn mới.

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    Lãnh đạo UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt trao quyết định thành lập tổ dân phố mới

    Thông qua việc đồng bộ tổ chức đảng, chính quyền và Ban Công tác Mặt trận tại các tổ dân phố, phường Xuân Hương - Đà Lạt tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức ở cơ sở theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, tạo nền tảng để nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, xây dựng chính quyền địa phương ngày càng gần dân, sát dân và phục vụ Nhân dân tốt hơn.

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    Nhanh chóng kiện toàn nhân sự tổ dân phố để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn hiện nay

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    Lâm Đồng sắp xếp thôn, tổ dân phố

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                Xuân Hương - Đà Lạt kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự 37 tổ dân phố
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