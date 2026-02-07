Dòng chảy thông tin Xuân Trường - Đà Lạt: Tinh gọn bộ máy tổ dân phố Phường Xuân Trường - Đà Lạt công bố tổ chức và cán bộ của 12 tổ dân phố sau sắp xếp đánh dấu bước chuyển quan trọng, tạo nền tảng để bộ máy mới vận hành thông suốt, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Lãnh đạo Phường Xuân Trường - Đà Lạt trao quyết định thành lập tổ dân phố mới

Từ 29 tổ dân phố còn 12

UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt vừa tổ chức Hội nghị công bố Nghị quyết về sắp xếp tổ dân phố và các quyết định về tổ chức, cán bộ sau sắp xếp. Việc giảm từ 29 xuống còn 12 tổ dân phố không chỉ tinh gọn bộ máy ở cơ sở mà còn tạo nền tảng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu phát triển địa phương trong giai đoạn mới.

Tại hội nghị, UBND phường đã công bố Nghị quyết của HĐND phường Xuân Trường - Đà Lạt khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031, kỳ họp chuyên đề lần thứ ba, được thông qua ngày 24/6/2026 về việc sắp xếp các tổ dân phố trên địa bàn.

Trao quyết định thành lập tổ dân phố mới

Theo nghị quyết, 29 tổ dân phố hiện hữu được sắp xếp, hợp nhất để thành lập mới 12 tổ dân phố, phù hợp với yêu cầu tổ chức bộ máy và quy mô dân cư, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước và phục vụ Nhân dân.

Các tổ dân phố mới gồm: Xuân Thành, Tự Tạo, Trại Mát, Tây Hồ, Sào Nam, Đa Lộc, Đa Thọ, Xuân Sơn, Trường Xuân, Cầu Đất, Phát Chi và Trạm Hành.

Sau sắp xếp, nhiều tổ dân phố có quy mô dân số và diện tích lớn hơn, đáp ứng yêu cầu quản lý theo hướng tập trung, đồng bộ, góp phần hình thành các đơn vị dân cư đủ điều kiện để nâng cao chất lượng quản trị ở cơ sở.

Việc sắp xếp được thực hiện trên cơ sở kế thừa yếu tố lịch sử, văn hóa, địa bàn dân cư và bảo đảm sự đồng thuận của người dân, hướng tới mục tiêu tinh gọn đầu mối nhưng vẫn giữ được tính ổn định trong đời sống cộng đồng.

Phường Xuân Trường - Đà Lạt nhanh chóng kiện toàn bộ máy và nhân sự tổ dân phố theo quy định

Cùng với việc công bố nghị quyết sắp xếp tổ dân phố, hội nghị cũng công bố quyết định thành lập 12 chi bộ tổ dân phố tương ứng với các đơn vị mới.

Đồng thời, lãnh đạo phường đã trao quyết định đối với các chức danh người hoạt động không chuyên trách tại 12 tổ dân phố gồm: Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố và Trưởng Ban Công tác Mặt trận.

Việc kiện toàn đồng bộ cả tổ chức đảng, chính quyền và Mặt trận ngay sau khi hoàn thành sắp xếp được kỳ vọng sẽ giúp các tổ dân phố mới nhanh chóng ổn định hoạt động, phát huy hiệu quả quản lý địa bàn, tăng cường sự gắn kết giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân.

Đây cũng là lực lượng trực tiếp triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến từng khu dân cư, đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để kịp thời phản ánh, giải quyết ngay từ cơ sở.

Phát huy vai trò đội ngũ cán bộ cơ sở

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Ngô Thị Mỹ Lợi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xuân Trường - Đà Lạt nhấn mạnh, việc sắp xếp tổ dân phố là dấu mốc quan trọng trong quá trình đổi mới tổ chức bộ máy ở cơ sở, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với đội ngũ cán bộ sau kiện toàn.

Bà Ngô Thị Mỹ Lợi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xuân Trường - Đà Lạt phát biểu giao nhiệm vụ cho các tổ dân phố mới thành lập

Bí thư Đảng ủy phường đề nghị các đồng chí tiếp tục đảm nhiệm chức danh sau sắp xếp phát huy kinh nghiệm, uy tín, tinh thần trách nhiệm; tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh và phát triển.

Đồng thời, cần quan tâm phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực, nhiệt huyết để tạo nguồn cán bộ kế cận, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ngày càng vững mạnh.

Theo bà Ngô Thị Mỹ Lợi, chặng đường phía trước còn nhiều thời cơ nhưng cũng không ít khó khăn, đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải tiếp tục đổi mới tư duy, quyết liệt hơn trong hành động, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân và xây dựng phong cách làm việc gần dân, sát dân, vì dân.

“ "Với truyền thống đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Xuân Trường - Đà Lạt, cùng tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu của đội ngũ cán bộ cơ sở và sự đồng thuận của Nhân dân; các tổ dân phố sau sắp xếp sẽ nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy hiệu quả hoạt động; góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân". Bà Ngô Thị Mỹ Lợi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xuân Trường - Đà Lạt

Phường Xuân Trường - Đà Lạt, địa phương có dư địa phát triển tốt sau sáp nhập

Việc công bố đồng bộ nghị quyết, tổ chức và nhân sự các tổ dân phố mới thể hiện quyết tâm chính trị của phường Xuân Trường - Đà Lạt trong xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tạo nền tảng để địa phương tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, hướng đến mục tiêu xây dựng phường ngày càng toàn diện, giàu mạnh, văn minh và hạnh phúc.