Xung đột thượng tầng bóng đá: Qatar công khai chất vấn AFC vì phản đối Chủ tịch FIFA Infantino Liên đoàn Bóng đá Qatar chỉ trích AFC tự ý đại diện cho 47 thành viên ký thư phản đối FIFA, làm bộc lộ vết nứt quyền lực sâu sắc trong nội bộ bóng đá châu Á.

Căng thẳng chính trị ở thượng tầng bóng đá thế giới vừa bước vào một bước ngoặt mới khi Liên đoàn Bóng đá Qatar (QFA) công khai lên tiếng phản đối hành động của Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC). Động thái này bộc lộ rõ rệt sự rạn nứt sâu sắc ngay bên trong bộ máy lãnh đạo AFC, liên quan tới cuộc chiến quyền lực chống lại Chủ tịch FIFA Gianni Infantino.

Cơn bão từ bức thư ngỏ của ba liên đoàn châu lục

Mâu thuẫn bùng phát sau khi ba liên đoàn bóng đá khu vực bao gồm UEFA (châu Âu), AFC (châu Á) và CONCACAF (Bắc, Trung Mỹ & Caribe) cùng phối hợp ký tên vào một bức thư ngỏ. Trong văn bản này, đại diện ba khu vực đã đưa ra những lời chỉ trích gay gắt nhắm vào Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, đồng thời công khai yêu cầu người đứng đầu tổ chức bóng đá lớn nhất thế giới từ chức.

Nguyên nhân gốc rễ xuất phát từ đề xuất của ông Infantino về việc tách quyền thương mại World Cup để bán 20% cổ phần cho các nhà đầu tư tư nhân, kỳ vọng thu về khoảng 4 tỷ USD. Mặc dù kế hoạch này sau đó đã bị rút lại trước áp lực dữ dội từ dư luận và các tổ chức quản lý, làn sóng bất bình từ phía các liên đoàn châu lục vẫn không hạ nhiệt.

Qatar bác bỏ tính chính danh của AFC

Tuy nhiên, tính đại diện và hợp pháp trong hành động của AFC đã ngay lập tức bị phía Qatar đặt dấu hỏi lớn. Trong thư gửi tới Chủ tịch AFC, Chủ tịch QFA Hamad bin Khalifa Al Thani — người đồng thời là ủy viên Hội đồng FIFA kiêm thành viên Ban chấp hành AFC — đã phản đối mạnh mẽ phương thức ra quyết định đơn phương này.

Ông Hamad bin Khalifa Al Thani nhấn mạnh rằng một quan điểm tập thể trước hết phải dựa trên sự thống nhất rõ ràng chứ không thể xuất phát từ việc tự suy đoán hay tuyên bố đơn phương. Lãnh đạo QFA yêu cầu AFC làm rõ quá trình tham vấn đã được thực hiện ra sao, cũng như cơ sở pháp lý hay thẩm quyền nào cho phép tổ chức này tự nhận đại diện cho toàn bộ 47 liên đoàn thành viên để chống lại FIFA.

Chủ tịch QFA khẳng định thêm rằng cả cá nhân ông lẫn tổ chức QFA đều không hề nhận được bất kỳ sự tham vấn nào, dù là chính thức hay phi chính thức, trước khi tuyên bố chung được phát đi. Việc không có dự thảo lưu hành hay cơ hội đóng góp ý kiến đã khiến động thái của AFC bị nghi ngờ nghiêm trọng về tính chính danh.

Sự chia rẽ sâu sắc trong lòng bóng đá châu Á

Thông điệp đanh thép từ phía Qatar cho thấy thực tế bóng đá châu Á không hề thống nhất trong chiến dịch phản đối Infantino. Trước đó, đại diện liên đoàn bóng đá của 6 quốc gia nói tiếng Ả Rập gồm Qatar, Morocco, Ai Cập và Mauritania đã công khai khẳng định sự ủng hộ đối với người đứng đầu FIFA.

Không dừng lại ở khu vực Trung Đông và Bắc Phi, dòng chảy ủng hộ FIFA cũng ghi nhận sự hiện diện của các quốc gia Đông Nam Á như Indonesia và Philippines, cùng một số thành viên thuộc khu vực Nam Á. Do đó, tuyên bố nhân danh toàn thể 47 liên đoàn châu Á của AFC là không chính xác với thực tế cục diện.

Hiện tại, đại diện AFC vẫn lựa chọn giải pháp im lặng và từ chối đưa ra bình luận trước các câu hỏi chất vấn từ QFA. Sự im lặng này dự báo những sóng gió chính trị thể thao sẽ còn tiếp tục leo thang dữ dội trước thời điểm diễn ra cuộc bầu cử ghế Chủ tịch FIFA tới đây.