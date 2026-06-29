Thông tin Xưởng In Bao Bì Nhựa Giá Rẻ TPHCM, In Bao Bì Sản Phẩm Theo Yêu Cầu Hiện nay, bao bì sản phẩm không chỉ đóng vai trò bảo vệ hàng hóa mà còn là “người đại diện” quan trọng giúp thương hiệu tiếp cận và chinh phục khách hàng. Một chiếc bao bì nhựa đẹp, chắc chắn, in ấn sắc nét sẽ giúp sản phẩm của bạn nổi bật trên kệ hàng và tạo ấn tượng mạnh mẽ.

Nếu bạn đang tìm kiếm xưởng in bao bì nhựa giá rẻ TPHCM chuyên nhận in bao bì sản phẩm theo yêu cầu, thì In Thành Tiến chính là đối tác đáng tin cậy.

Giới thiệu về công ty In Thành Tiến

In Thành Tiến là xưởng in bao bì giá rẻ chuyên nghiệp tại TPHCM với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành in ấn và sản xuất bao bì.

Công ty tự hào là đơn vị cung cấp giải pháp bao bì toàn diện, từ thiết kế, in ấn đến gia công hoàn thiện với chất lượng cao và giá cả cạnh tranh nhất thị trường.

Với xưởng sản xuất hiện đại, máy móc công nghệ tiên tiến (in lụa, in ống đồng, in kỹ thuật số), đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm và hệ thống quản lý chất lượng nghiêm ngặt.

Xưởng in bao bì nhựa

In Thành Tiến cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm bao bì nhựa bền đẹp, an toàn và đúng tiến độ. Chúng tôi phục vụ đa dạng đối tượng khách hàng từ doanh nghiệp nhỏ lẻ đến các công ty lớn tại TPHCM và các tỉnh lân cận.

Dịch vụ in bao bì sản phẩm theo yêu cầu

In Thành Tiến tự hào là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ in bao bì sản phẩm theo yêu cầu chất lượng cao, đáp ứng mọi nhu cầu từ doanh nghiệp nhỏ đến quy mô lớn.

Thiết kế độc quyền, sáng tạo: Đội ngũ thiết kế giàu kinh nghiệm sẽ tư vấn và tạo mẫu bao bì phù hợp với ngành nghề, màu sắc nhận diện và thông điệp thương hiệu của bạn.

Đa dạng chất liệu & công nghệ in: In offset, in flexo, in kỹ thuật số trên các loại giấy cao cấp, màng nhựa, giấy kraft, carton sóng… đảm bảo độ bền, chống ẩm, chống va đập tốt.

In số lượng linh hoạt: Từ vài trăm đến hàng chục nghìn cái, phù hợp với cả startup và doanh nghiệp đang mở rộng.

Chất lượng vượt trội – Giá cả cạnh tranh: Máy móc hiện đại, quy trình kiểm soát chặt chẽ giúp sản phẩm luôn sắc nét, màu chuẩn, bền đẹp theo thời gian mà vẫn tối ưu chi phí.

Thời gian giao hàng nhanh: Cam kết đúng tiến độ, hỗ trợ giao hàng tận nơi.

In bao bì theo yêu cầu

Bao bì đẹp không chỉ giúp sản phẩm bán chạy hơn mà còn tạo ấn tượng mạnh mẽ với khách hàng, nâng tầm giá trị thương hiệu. Dù bạn kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm, đồ uống, thời trang, dược phẩm hay đồ gia dụng, In Thành Tiến đều có giải pháp bao bì phù hợp nhất.

Mẫu bao bì sản phẩm đẹp, in ấn logo thương hiệu

Dưới đây là một số mẫu bao bì sản phẩm đẹp, được thiết kế hiện đại, in ấn logo thương hiệu sắc nét tại In Thành Tiến.

Mỗi mẫu bao bì đều được sản xuất theo yêu cầu riêng của khách hàng, đảm bảo tính thẩm mỹ, độ bền cao và phù hợp với từng ngành hàng như thực phẩm, nông sản, hạt dinh dưỡng, cà phê, trà, mỹ phẩm và hàng tiêu dùng.

Các mẫu bao bì sản phẩm đẹp

Quy trình đặt in ấn bao bì nhựa tại Thành Tiến

In Thành Tiến là đơn vị chuyên sản xuất và in ấn bao bì nhựa, túi nilon, túi zipper, túi hút chân không... với xưởng lớn tại TP.HCM và các chi nhánh khác. Quy trình đặt hàng tại đây được thiết kế đơn giản, chuyên nghiệp, giúp khách hàng dễ dàng đặt in từ số lượng nhỏ đến lớn.

Các bước chính trong quy trình:

- Tiếp nhận yêu cầu: Khách hàng liên hệ qua Hotline, Zalo, Fanpage hoặc Email. Đội ngũ tư vấn sẽ hỗ trợ lắng nghe nhu cầu về chất liệu (PE, PP, PA...), kích thước, màu sắc, thiết kế in ấn (logo, thông tin sản phẩm) và số lượng.

- Xác nhận thông tin và thiết kế: Nhân viên xác nhận chi tiết đơn hàng: số lượng, mẫu mã, địa chỉ giao hàng, thời gian yêu cầu. Nếu chưa có thiết kế, xưởng hỗ trợ thiết kế miễn phí và gửi mẫu duyệt cho khách hàng chốt.

Quy trình đặt in hàng in ấn bao bì nhựa

- Báo giá và ký hợp đồng: Sau khi thống nhất, công ty báo giá chi tiết dựa trên số lượng, chất liệu và yêu cầu in ấn. Giá cạnh tranh nhờ sản xuất trực tiếp tại xưởng, không qua trung gian.

- In ấn và gia công: Sử dụng công nghệ in hiện đại (in ống đồng, flexo...) đảm bảo màu sắc sắc nét, bền màu. Sau in là giai đoạn cắt gọt, hàn miệng, ép quai, zipper... để hoàn thiện sản phẩm.

- Kiểm tra chất lượng và giao hàng: Kiểm tra nghiêm ngặt độ bền, độ kín, chất lượng in trước khi đóng gói. Thời gian sản xuất thường từ 5-7 ngày, có hỗ trợ in gấp rút (1-3 ngày) khi khách yêu cầu. Giao hàng toàn quốc đúng tiến độ.

Lợi ích nổi bật: Giá rẻ, hỗ trợ thiết kế miễn phí, nhận đơn số lượng nhỏ (từ 10-25kg), chất lượng cao, cam kết tiến độ và bảo hành sản phẩm.

Thông tin liên hệ

Công ty In Thành Tiến

Văn Phòng TPHCM: 77 Lê Cao Lãng, Phú Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh

Văn Phòng Hà Nội: 75a Đường Nông Vụ, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội

Hotline: 092 982 3868

Email: [email protected]