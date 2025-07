Pháp luật Xuyên trưa phục vụ người dân làm căn cước Không chỉ làm việc trong giờ hành chính, các cán bộ, chiến sĩ tại điểm cấp căn cước công dân (CCCD) Công an xã Bắc Bình còn sẵn sàng cắt ngắn giờ nghỉ trưa để phục vụ người dân, mang đến hình ảnh đẹp, thân thiện và tận tụy của lực lượng Công an cơ sở trong mắt Nhân dân.

Tranh thủ từng phút, phục vụ từng người

Bình quân mỗi ngày, điểm cấp CCCD tại xã Bắc Bình tiếp nhận hơn 100 hồ sơ. Số lượng đông, nhưng điều đáng chú ý là nhiều người dân đến làm CCCD vào giờ nghỉ trưa. Tuy nhiên, thay vì từ chối hoặc yêu cầu quay lại sau, lực lượng Công an xã Bắc Bình đã chủ động bố trí thời gian hợp lý để giải quyết hồ sơ cho dân.

Thượng úy Mãn Ngọc Phong thực hiện các bước cấp căn cước cho chị Trịnh Thị Phượng

Một trường hợp điển hình là vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 23/7, khi tổ công tác chuẩn bị nghỉ trưa, chị Trịnh Thị Phượng, một người dân địa phương, bồng theo con nhỏ đến làm CCCD. Hiểu hoàn cảnh của chị, các cán bộ không ngần ngại tiếp nhận hồ sơ ngay. Người hỗ trợ chị khai báo thông tin, người thao tác lăn vân tay, chụp ảnh. Mọi quy trình được thực hiện nhanh gọn, chính xác. Sau khi hoàn tất hồ sơ, chị Phượng xúc động chia sẻ: “Giữa trưa rồi mà mấy anh vẫn cố gắng hỗ trợ. Em thật sự rất cảm kích. Nhờ vậy mà em không phải đi lại nhiều lần”.

Không chỉ riêng chị Phượng, rất nhiều người dân khác ở xã Bắc Bình do bận công việc làm thuê, làm rẫy cũng tranh thủ lúc nghỉ trưa để đến làm hồ sơ. Với tinh thần “dân cần là có mặt”, lực lượng Công an xã Bắc Bình luôn sẵn sàng hỗ trợ, không ngại khó, ngại mệt. Thượng úy Mãn Ngọc Phong, cán bộ Công an xã Bắc Bình, chia sẻ: “Xã Bắc Bình với đặc thù người dân đa phần làm nông nghiệp nên bà con thường tranh thủ rãnh lúc nào là ra làm CCCD lúc đó. Vì vậy người dân ra làm lúc nào thì mình phục vụ lúc đó. Có khi anh em vừa vừa cất máy xong thì lại lắp vào làm tiếp, nhưng người dân được căn cước và cấp định danh điện tử, không phải đi lại nhiều lần là vui rồi”.

Làm không nghỉ, chỉ mong dân thuận tiện

Để duy trì khối lượng công việc trên 100 hồ sơ mỗi ngày, tổ công tác tại điểm cấp CCCD ở Công an xã Bắc Bình luôn làm việc với tinh thần khẩn trương, phối hợp nhịp nhàng giữa các khâu: hướng dẫn khai báo, kiểm tra thông tin, lăn vân tay, chụp ảnh… Ca làm việc bắt đầu từ 7 giờ sáng, kéo dài đến 12 giờ trưa và tiếp tục từ đầu giờ chiều đến tận 18 giờ tối. “Người dân đến đông, đặc biệt là vào buổi trưa, nên chúng tôi chủ động rút ngắn giờ nghỉ. Có khi ăn trưa muộn, có khi chỉ kịp ăn vội để kịp quay lại xử lý hồ sơ. Nhưng anh em đều xác định rõ tinh thần phục vụ dân là ưu tiên hàng đầu”, Thượng uý Mãn Ngọc Phong chia sẻ thêm.

Rất đông người dân đến làm căn cước công dân tại Công an xã Bắc Bình

Những hành động bình dị nhưng đầy nhân văn như thế đang dần tạo nên hình ảnh gần gũi, thân thiện của lực lượng Công an trong mắt người dân. Không cần lời khen, cũng không cần ghi nhận bằng giấy khen, điều mà các chiến sĩ mong muốn nhất là người dân được phục vụ thuận tiện, không phải chờ đợi, không phải đi lại nhiều lần giữa trưa nắng hay chiều muộn.

Được Công an tỉnh Lâm Đồng chọn là một trong 41 trạm thu nhận hồ sơ cấp CCCD và định danh điện tử trên toàn tỉnh, xã Bắc Bình trở thành địa điểm trung tâm phục vụ người dân trong khu vực. Nhờ vị trí địa lý thuận lợi, người dân các xã lân cận không phải di chuyển quãng đường quá xa để làm căn cước công dân như trước đây, bây giờ chỉ di chuyển chỉ từ 3 km đến khoảng 40 km là đến nơi làm hồ sơ. Điều này giúp giảm đáng kể áp lực cho các trạm thu nhận khác, đồng thời tạo điều kiện để người dân các vùng xa, vùng rẫy, vùng khó khăn có thể dễ dàng tiếp cận với dịch vụ hành chính công, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm cấp CCCD gắn chip và tài khoản định danh điện tử.

Với sự tận tâm và trách nhiệm, lực lượng Công an xã Bắc Bình đang từng ngày củng cố niềm tin trong lòng người dân, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, sát dân, luôn đồng hành cùng dân trong mọi hoàn cảnh. Đây cũng là minh chứng sinh động cho những đổi mới trong cải cách hành chính, mọi hoạt động đều đặt lợi ích người dân lên hàng đầu.