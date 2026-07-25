Ý tưởng trao Siêu Quả bóng vàng cho Messi và tiết lộ về tương lai tại tuyển Argentina Truyền thông Mexico đề xuất trao Siêu Quả bóng vàng cho Lionel Messi, trong khi tiền vệ Leandro Paredes hé lộ khả năng M10 chia tay đội tuyển Argentina.

Tờ Cuarto Poder của Mexico vừa đưa ra đề xuất trao danh hiệu danh giá Siêu Quả bóng vàng (Super Ballon d'Or) cho Lionel Messi. Danh hiệu cao quý này do tạp chí France Football khởi xướng và mới chỉ được trao duy nhất một lần trong lịch sử cho huyền thoại Alfredo Di Stéfano vào ngày 24/12/1989, nhằm vinh danh cầu thủ xuất sắc nhất trong suốt 3 thập kỷ.

Sở hữu chức vô địch World Cup 2022 cùng kỷ lục 8 Quả bóng vàng và 47 danh hiệu tập thể, Messi được đánh giá là ứng viên số một nếu giải thưởng này được khôi phục. Danh hiệu Siêu Quả bóng vàng được xem là mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ của siêu sao 39 tuổi.

Messi được đề xuất trao Siêu Quả bóng vàng

Đồng đội hé lộ ý định chia tay đội tuyển của Messi

Bên cạnh câu chuyện về giải thưởng cá nhân, tương lai của Lionel Messi tại đội tuyển quốc gia Argentina tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý sau thất bại ở chung kết World Cup 2026. Tiền vệ Leandro Paredes đã có những chia sẻ đáng chú ý về quyết định của thủ quân đội tuyển.

Phát biểu sau trận đấu giữa Boca Juniors và O'Higgins tại Copa Sudamericana, Paredes chia sẻ: "Thật đau lòng vì toàn đội đã nói về điều đó trong suốt kỳ World Cup. Chúng tôi không muốn thời khắc đó đến, nhưng tôi nghĩ anh ấy đã quyết định rằng đó sẽ là trận đấu cuối cùng trong màu áo đội tuyển Argentina". Dù vậy, tiền vệ này vẫn bày tỏ hy vọng M10 sẽ cân nhắc lại để tiếp tục cống hiến.

Nhiều ngôi sao cũng cân nhắc tương lai ở tuyển Argentina

Làn sóng chia tay tại đội tuyển Argentina

Ngoài trường hợp của Messi, Leandro Paredes cũng xác nhận nhiều trụ cột lâu năm khác đang cân nhắc việc dừng bước sau khi trung vệ Nicolás Otamendi chính thức tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế.

Đội tuyển Argentina đang đứng trước giai đoạn chuyển giao lực lượng lớn. Việc duy trì đỉnh cao phong độ và động lực thi đấu sau chuỗi thành công rực rỡ trở thành thách thức không nhỏ với dàn đại thần của đội bóng xứ Tango.