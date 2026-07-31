Yadea Orla P: Xe máy điện phong cách cổ điển, công nghệ thông minh giá 20 triệu đồng Yadea Orla P nổi bật với thiết kế phong cách châu Âu, động cơ GTR 1.700 W cùng ắc quy Graphene TTFAR thế hệ mới, mang lại giải pháp di chuyển đô thị không cần bằng lái.

Yadea Orla P là mẫu xe gắn máy điện hướng đến nhóm người dùng từ 16 tuổi trở lên, không yêu cầu bằng lái với chi phí sở hữu thực tế chỉ từ khoảng 20 triệu đồng. Mẫu xe thu hút sự chú ý nhờ kiểu dáng cổ điển châu Âu, động cơ biến tần Yadea GTR công suất 1.700 W và hệ thống kết nối thông minh Yadea AiGO.

Mức giá đề xuất và ưu đãi thực tế tại đại lý

Mẫu xe được niêm yết mức giá bán lẻ đề xuất là 21,69 triệu đồng (đã bao gồm thuế VAT, ắc quy và bộ sạc). Tuy nhiên, các chương trình ưu đãi thực tế tại đại lý giúp chi phí sở hữu Yadea Orla P giảm xuống còn khoảng 20 triệu đồng. Việc thuộc phân khúc xe gắn máy điện không đòi hỏi giấy phép lái xe giúp Orla P tiếp cận hiệu quả nhóm khách hàng học sinh cấp 3 và người di chuyển nội đô hàng ngày.

Giá xe máy điện Yadea Orla P hợp lý

Thiết kế cổ điển châu Âu kết hợp tính thực dụng

Ngoại hình Yadea Orla P gợi nhớ đến các dòng xe tay ga thời trang châu Âu với những đường nét mềm mại, thanh lịch. Điểm nhấn phía trước là cụm đèn pha LED thấu kính hình chữ V có độ sáng 20.000 cd, tầm chiếu xa 55 m và góc chiếu rộng 10 m, đảm bảo khả năng quan sát trong điều kiện thiếu sáng.

Đèn pha cùng mặt nạ trước thiết kế tinh tế

Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, xe tối ưu trải nghiệm thực tế với sàn để chân phẳng rộng rãi và chiều cao yên 760 mm, tạo tư thế lái tự nhiên. Xe trang bị cốp chứa đồ dung tích 17 lít dưới yên, đi cùng hốc để đồ phía trước tích hợp cổng sạc USB tiện lợi cho các thiết bị di động.

Hốc chứa đồ kèm cổng sạc USB

Động cơ Yadea GTR và công nghệ ắc quy Graphene TTFAR

Sức mạnh của Yadea Orla P đến từ khối động cơ biến tần Yadea GTR độc quyền, đạt công suất tối đa 1.700 W. Mẫu xe đạt vận tốc tối đa 48 km/h với hai chế độ lái tùy chọn. Động cơ đáp ứng tiêu chuẩn kháng nước IPX7, hỗ trợ xe vận hành ổn định dưới điều kiện thời tiết mưa gió.

Cốp chứa đồ rộng rãi phía dưới yên

Cung cấp năng lượng cho xe là bộ ắc quy Graphene TTFAR thế hệ mới dung lượng 60V22Ah. Công nghệ Graphene giúp tăng dung lượng thêm 30% và nâng tuổi thọ gấp 3 lần so với ắc quy thông thường. Xe đạt quãng đường di chuyển 65 km mỗi lần sạc đầy trong điều kiện tiêu chuẩn, với thời gian sạc từ 0–100% mất khoảng 7–8 tiếng.

Công nghệ kết nối Yadea AiGO và trang bị an toàn

Yadea Orla P trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số toàn phần tích hợp công nghệ Yadea AiGO, hỗ trợ kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh. Qua ứng dụng Yadea, người dùng có thể định vị tìm xe, cài đặt cảnh báo chống trộm, quản lý tài khoản gia đình và mở khóa thông minh thông qua núm xoay hoặc remote.

Tích hợp nhiều tính năng thông minh

Về mặt an toàn, xe sử dụng phanh đĩa phía trước và phanh tang trống phía sau. Mâm xe kích thước 12 inch (mã MT2.15X12) đi kèm lốp không săm kích thước 90/80-12 ở cả hai bánh, tăng cường độ bám đường và tính ổn định khi di chuyển.

Bảng thông số kỹ thuật Yadea Orla P