Yadea xuất xưởng chiếc xe máy điện thứ 400.000 tại Việt Nam

Yadea - thương hiệu xe điện hai bánh hàng đầu - vừa xuất xưởng chiếc xe máy điện thứ 400.000 tại nhà máy Bắc Ninh, đánh dấu cột mốc đáng nhớ sau 6 năm hoạt động tại thị trường Việt Nam.

Thành tựu này thể hiện cam kết lâu dài của Yadea trong việc đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình chuyển đổi năng lượng xanh, phù hợp với định hướng của Chính phủ về giao thông bền vững và mục tiêu chuyển đổi toàn bộ phương tiện sang sử dụng năng lượng điện và xanh vào năm 2050.

Nhà máy hiện đại tại Bắc Ninh - Đặt chuẩn mới trong sản xuất xe điện

Nhà máy Yadea Bắc Ninh có diện tích 50.000 m², với công suất 300.000 xe/năm và đội ngũ khoảng 400 nhân sự. Được trang bị dây chuyền hiện đại như hệ thống băng tải treo thời gian thực, robot hàn và lắp ráp tự động, mỗi chiếc xe có thể được hoàn thiện chỉ trong 45 giây.

Hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt được triển khai tại từng xưởng, đảm bảo 100% sản phẩm được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi xuất xưởng. Các khu vực sản xuất then chốt như sơn và chế tạo khung xe đã được tự động hóa một phần, góp phần nâng cao năng suất và tính ổn định.

Ông Liu Jia - Tổng Giám đốc Yadea Việt Nam - chia sẻ: “Chỉ trong hai năm, thị phần của Yadea tại Việt Nam đã tăng từ 10% lên 20%. Việt Nam là thị trường chiến lược quan trọng trong kế hoạch toàn cầu của chúng tôi. Với sự ủng hộ từ Chính phủ, Yadea sẽ tiếp tục thúc đẩy giao thông xanh, mở rộng sản xuất, tăng tỷ lệ nội địa hóa và đầu tư vào nghiên cứu phát triển.”

Hiệu suất vượt trội được kiểm chứng thực tế

Tại buổi tham quan nhà máy, Yadea đã tổ chức thử nghiệm thực tế khả năng vận hành và hiệu suất pin của các mẫu xe chủ lực. Hai mẫu xe VoltGuard và Velax, sử dụng các loại pin khác nhau, đã hoàn thành hành trình từ nhà máy Bắc Ninh đến cửa hàng Yadea Việt Thanh (Thanh Xuân, Hà Nội) - trải qua nhiều điều kiện đường xá đa dạng.

Kết quả, VoltGuard đạt quãng đường tối đa 150 km/lần sạc; Velax đạt quãng đường tối đa 170 km/lần sạc. Hai mẫu xe này chứng minh khả năng cạnh tranh vượt trội với xe xăng cả về hiệu suất, độ bền và chi phí sử dụng. Được tích hợp công nghệ AIGo kết nối qua đám mây và ứng dụng di động, các dòng xe mới của Yadea mang đến trải nghiệm lái hiện đại, an toàn và tiết kiệm hơn.

Đẩy mạnh nội địa hóa, mở rộng quy mô sản xuất

Hiện khoảng 10% sản lượng nhà máy Bắc Ninh được xuất khẩu sang các thị trường như Indonesia, Thái Lan, Lào, Brazil và Mexico. Song song, Yadea đang xây dựng nhà máy quy mô lớn tại Bắc Giang với công suất dự kiến 2 triệu xe/năm, hướng tới trở thành trung tâm sản xuất xe điện hai bánh lớn nhất Đông Nam Á.

Tỷ lệ nội địa hóa hiện đạt khoảng 60% ở một số mẫu xe, với mục tiêu nâng lên 90% trong thời gian tới. Yadea cũng lên kế hoạch xây dựng trung tâm R&D tại Bắc Giang để phát triển các dòng xe cao cấp, phù hợp thị hiếu người tiêu dùng Việt Nam và khu vực.

Kiên định với chiến lược dài hạn

Dù thị trường xe điện Việt Nam đang phát triển nhanh, nhưng vẫn còn những rào cản từ thói quen sử dụng xe xăng và hạ tầng chưa đồng bộ. Yadea đang tích cực phối hợp với các bên liên quan để cải thiện hạ tầng, nâng cao nhận thức cộng đồng và nhấn mạnh lợi ích dài hạn của xe điện.

Những nỗ lực này phù hợp với chiến lược toàn cầu của Yadea: mở rộng quốc tế, đổi mới công nghệ và đa dạng hóa sản phẩm – hướng tới mục tiêu Net Zero và tương lai giao thông bền vững tại Việt Nam.