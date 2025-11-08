Tin mới

    Yamaha Thái Lan ra mắt Jupiter Finn đời mới với giá quy đổi khoảng 33 triệu đồng

    BỘI NGỌC| 11/08/2025 08:00

    Mới đây, Yamaha Thái Lan đã chính thức giới thiệu phiên bản mới của dòng xe số Jupiter Finn, mang đến một số nâng cấp đáng chú ý nhằm cải thiện trải nghiệm lái và tăng độ an toàn.

    Nâng cấp nổi bật nhất ở phiên bản này chính là hệ thống phanh - Unified Brake System (UBS). Với hệ thống phanh UBS, người điều khiển chỉ cần sử dụng một tay phanh, lực phanh sẽ được phân bổ đều cho cả bánh trước và sau. Điều này giúp rút ngắn quãng đường phanh, đồng thời tăng tính ổn định và an toàn khi vận hành.

    2-jupiter-finn.jpg
    Hệ thống phanh của Jupiter Finn được nâng cấp. ảnh: S.t

    Theo Yamaha, đây là lần đầu tiên tính năng này xuất hiện trong phân khúc xe số. Tuy nhiên, hệ thống phanh kết hợp không phải là mới, vì đã được áp dụng từ lâu trên nhiều mẫu xe tay ga với tên gọi Combi Brake System (CBS), hoạt động theo nguyên lý tương tự.

    Tại Việt Nam, phiên bản Jupiter Finn mới nhất cũng đã được Yamaha trang bị hệ thống phanh này.

    Về động cơ, mẫu Jupiter Finn mới tại Thái Lan có thông số kỹ thuật tương đương với phiên bản đang bán tại Việt Nam. Tuy nhiên, điểm nổi bật là mức tiêu hao nhiên liệu cực kỳ ấn tượng – chỉ 1,1L/100km (tương đương 91,18 km/lít). So với các mẫu xe số phổ thông tại Việt Nam, đây là con số rất thấp, kể cả khi so với mẫu tiết kiệm nhất hiện nay như Honda Future (1,47L/100km).

    3-jupiter-finn.jpg
    Động cơ của Jupiter Finn mới tại Thái Lan có thông số kỹ thuật tương đương với phiên bản đang bán tại Việt Nam. Ảnh: S.t

    Bên cạnh phiên bản tiêu chuẩn, Jupiter Finn tại Thái Lan còn có bản SP cao cấp, được trang bị phuộc sau YSS DTG Plus. Loại phuộc này cho phép người dùng tùy chỉnh độ cứng/mềm phù hợp với điều kiện vận hành – mềm hơn khi đi trong đô thị, cứng hơn khi chạy tốc độ cao hoặc chở nặng, đảm bảo xe vận hành ổn định và êm ái.

    4-jupiter-finn.jpg
    Jupiter Finnđược trang bị phuộc sau YSS DTG Plus. Ảnh: S.t

    Các trang bị khác trên Jupiter Finn đời mới vẫn tương đồng với phiên bản đang bán tại Việt Nam, bao gồm: cốp dưới yên rộng 9,7 lít, hộc chứa đồ phía trước, ổ khóa cơ đa chức năng,...

    5-jupiter-finn.jpg
    Jupiter Finn cũng có trang bị hộc chứa đồ phía trước. Ảnh: S.t

    Về giá bán, Jupiter Finn tại Thái Lan có mức giá quy đổi khởi điểm từ khoảng 33,2 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn (vành nan hoa, phanh tang trống), và cao nhất khoảng 40,5 triệu đồng cho bản Special Edition (vành hợp kim nhôm, phanh đĩa).

