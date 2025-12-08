Bộ Xây dựng đã có văn bản yêu cầu Ban Quản lý dự án 85 (chủ đầu tư) kiểm tra, rà soát công tác bảo đảm an toàn giao thông, an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong quá trình thi công dự án đường cao tốc bắc-nam, đoạn Quy Nhơn-Chí Thạnh.

Liên quan sự cố sập giàn giáo khi thi công dự án đường cao tốc Quy Nhơn-Chí Thạnh làm 2 người chết, 1 người bị thương, Bộ Xây dựng đã có công điện yêu cầu Ban Quản lý dự án 85, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Bộ cũng đề nghị chủ đầu tư và các bên liên quan tổ chức hỗ trợ, thăm hỏi, động viên kịp thời các gia đình có người bị nạn.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đường cao tốc bắc-nam 11/07/2025 12:44

"Ban Quản lý dự án 85, nhà thầu thi công tổ chức rà soát lại toàn bộ quy trình kiểm tra, kiểm soát an toàn giao thông, an toàn lao động, vệ sinh môi trường trên toàn dự án. Cần làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan và giải pháp khắc phục; xây dựng các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa trường hợp tương tự xảy ra trong thời gian tới", lãnh đạo Bộ Xây dựng chỉ đạo.

Theo báo cáo ban đầu của chủ đầu tư Ban Quản lý dự án 85, sáng 11/8, trong quá trình thi công đổ bê-tông hạng mục bậc nước mái taluy tại gói thầu 13-XL, dự án đường cao tốc Quy Nhơn-Chí Thạnh, do bất cẩn khi thao tác, giàn giáo bị sập, trượt theo khối bê tông khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương.

Các đơn vị liên quan đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng điều tra, xác định rõ nguyên nhân; khẩn trương đưa nạn nhân bị thương đến Bệnh viện đa khoa Phú Yên cấp cứu; thăm hỏi, động viên gia đình người bị nạn.